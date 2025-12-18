Protección Civil alerta por heladas y bajas temperaturas en 3 alcaldías de las CdMx

Las autoridades capitalinas alertaron sobre un importante descenso de temperaturas al sur de la CdMx con presencia de heladas.

Ciudad de México, 17 de diciembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México (CdMx) activó este miércoles la Alerta Naranja y Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y la mañana del jueves 18 de diciembre en tres alcaldías.

Protección civil activó la Alerta Naranja en la Alcaldía Tlalpan donde se registrarán temperaturas de uno a tres grados centígrados así como la presencia heladas entre las 00:00 y las 09:oo horas del jueves.

Asimismo, indicó que la Alerta Amarilla se emite paralas alcaldías Xochimilco y Milpa Alta donde la temperatura bajará a una mínima de entre cuatro y seis grados centígrados.

⚠️ Se activa #AlertaNaranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del jueves 18/12/2025 en @TlalpanAl.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/99JL2NiB6E — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) December 17, 2025

Ante el descenso de la temperatura, la dependencia recomendó a la población seguir las siguientes medidas para evitar enfriamientos y enfermedades:

Proteger especialmente a niñas, niños, personas adultas mayores y mujeres embarazadas.

Abrigar adecuadamente nariz y boca.

Aplicar crema hidratante para proteger la piel del frío.

Si se usan calentadores o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.

Contar con un esquema de vacunación actualizado, incluyendo inmunizaciones contra COVID-19, influenza y neumococo.

Resguardar a mascotas y evitar dejarlas a la intemperie.

Además, sugirió evitar los cambios bruscos de temperatura, beber abundante agua, y consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del jueves 18/12/2025 en las demarcaciones: @AlcMilpaAlta y @XochimilcoAl.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/Hraezc2frH — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) December 17, 2025

¿Qué medidas pueden implementarse para evitar enfermar en temporada de frío?

La dependencia compartió una serie de medidas preventivas para incrementar los cuidados y evitar problemas de salud relacionados con enfermedades respiratorias.

Evitar cambios bruscos de temperatura y corrientes frías de aire.

Vestir con el método denominado "la cebolla", es decir, abrigarse con varias prendas para mantener una temperatura promedio.

Estornudar correctamente y utilizar un pañuelo desechable o cubrirse con el ángulo interno del brazo para evitar propagación de infecciones.

Evitar tocarse ojos, nariz y boca con las manos sucias.

🥶 En tiempo de #frío protégete de enfermedades respiratorias atendiéndo las siguientes medidas preventivas.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/9jxhZLPlu4 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) December 17, 2025

La SGIRPC compartió sus contactos oficiales para reportar cualquier emergencia durante ese periodo, así como para seguir en vivo las actualizaciones más recientes del estado del clima en la CdMx:

X (antes Twitter) @SGIRPC_CDMX.

TikTok sgirpc_cdmx

Instagram sgirpc.cdmx

Facebook SGIRPCCDMX.

Sitio web www.proteccioncivil.cdmx.gob.mx.

La ciudadanía podrá comunicarse también a los teléfonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 555683 2222 de la SGIRPC.