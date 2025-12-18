México lanza colección "25 para el 25" en horas de prepotencia imperial de EU: Taibo

Como parte del proyecto 25 para el Veinticinco, el Fondo de Cultura Económica anunció la entrega gratuita de 27 obras literarias; en total se distribuirán 2.5 millones de libros a jóvenes de 15 a 30 años de 14 países de América Latina.

Ciudad de México, 17 de diciembre (SinEmbargo).- Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica, expuso que detrás de esta colección 25 para el Veinticinco hubo esfuerzos y desafíos a lo largo de América Latina. El proyecto, dijo, busca promover la lectura entre los jóvenes, particularmente establecer una identidad cultural latinoamericana, sobre todo en momentos “de prepotencia imperial que nos cae de Estados Unidos”. Taibo expuso que precisamente a ese país están respondiendo en todo América Latina.

“Es un momento de tensión latinoamericana y México y estos países que asociaron el proyecto responden regalando libros. Esta es la República de Juárez, esta es la República de Bolívar y si me apuro un poco es la República del “Che” y nuestra Presidenta que preside esta República a la que cada día quiero más cada vez que la oigo resistiendo las bufonadas que nos vienen desde Estados Unidos y la prepotencia imperial que nos cae desde Estados Unidos en un país que por cierto, según datos de ayer, es el país que tiene el récord mundial de prohibir libros en las escuelas. A ese país estamos respondiendo en todo América Latina regalando libros. Gracias, Presidenta”, expuso.

Miles de personas de todas las edades se congregaron este miércoles en la Plaza de la Constitución para la entrega de libros gratuitos a jóvenes de entre los 15 a los 30 años como parte del programa 25 para el Veinticinco organizado por el Fondo de Cultura.

25 para el 25, libros gratuitos para jóvenes. Zócalo de la Ciudad de México

La ceremonia la encabezó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, aunque debido a la lluvia que se dio cita en la capital el evento se apresuró para dar paso a la entrega de ejemplares.

Desde octubre pasado, el Fondo de Cultura Económica anunció la entrega gratuita de 27 obras literarias que conforman la colección 25 para el Veinticinco. En total se distribuirán 2.5 millones de libros a jóvenes de 15 a 30 años de 14 países de América Latina.

Paco Ignacio Taibo II, ya había explicado que se trata de un esfuerzo de dos años, al que se sumaron Uruguay, Honduras, todas las librerías del FCE en América Latina, grupos sociales con quienes se establecieron alianzas para la distribución de los libros, así como la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para que esta colección llegue, a través de los consulados, a la comunidad mexicana en Estados Unidos.

La apertura que se realiza esta tarde en la Plaza de la Constitución se lleva a cabo de manera simultánea en 200 lugares de América Latina.

La colección #25ParaEl25 reúne 27 títulos de escritoras y escritores latinoamericanos está concebida para circular e intercambiarse en clubes y salas de lectura, así como de mano en mano, fortaleciendo una red juvenil latinoamericana en torno a la literatura y al acceso al libro.

Los títulos que serán obsequiados son:

Juan Gelman — Cómo tirar contra la muerte.

Nona Fernández — Space Invaders.

Manuel Rojas — El vaso de leche y otras historias.

Raúl Zurita — Poemas.

Piedad Bonnett — Los privilegios del olvido.

Gabriel García Márquez — Operación Carlota.

Roberto Fernández Retamar — Poemas.

Miguel Donoso Pareja — La muerte de Tyrone Power.

Roque Dalton — Las historias prohibidas de Pulgarcito.

Dante Liano — Réquiem por Teresa.

Alaíde Foppa — Vientos de primavera con prólogo de Elena Poniatowska

Miguel Ángel Asturias — Week-end en Guatemala.

Carlos Montemayor — Guerra en el paraíso.

Fabrizio Mejía Madrid — Disparos en la oscuridad.

Adela Fernández — Duermevelas.

Guadalupe Dueñas — Cuentos.

Amparo Dávila — Música concreta.

Sergio Ramírez — El zorro.

José María Arguedas — Agua.

Blanca Varela — Canto villano.

Eduardo Galeano — La maravillosa vida breve de Ernesto Guevara.

Mario Benedetti — Geografías.

Luis Britto García — Habla palabra.

Osvaldo Bayer — Los anarquistas expropiadores.

Juan Carlos Onetti — Cuentos.

Andrés Caicedo — El atravesado.

Eduardo Rosenzvaig — Mañana es lejos.

Taibo II explicó que la operación se fraguó desde hace dos años y medio: "Fue complicadísima. Conversaciones con gobiernos y ministros de cultura; teníamos elecciones, cambiaba el gobierno, había que volver a empezar; se cerraba una puerta".

"Las relaciones internacionales en la América Latina no son tan fáciles, hay conflictos fuertes con varios países. Nos pasó en Argentina: con el cambio de gobierno en Argentina toda la operación se detuvo y se fue para abajo. Y afortunadamente el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires [Axel Kicillof] dijo: 'No, no, espera, nosotros somos Argentina también', y se recupera la posibilidad de repartir libros en Argentina".

Paco Ignacio Taibo II dijo en Venezuela lo lograron aún cuando los problemas para tener los libros "eran la muerte porque no tenían la imprenta, pero no tenían papel".

"Tuvimos que imprimirlos en otros lugares. Con la voluntad de [Gustavo] Petro en Colombia, que dijo 'no, no, la imprenta nacional', y se imprimieron libros en este momento en Colombia, en Argentina, en Chile, en Perú y en México".