"El Limones", operador de "Los Cabrera", es vinculado a proceso por narcotráfico

"El Limones" será juzgado por su probable responsabilidad en delitos contra la salud en la modalidad de narcotráfico.

Ciudad de México, 17 de diciembre (SinEmbargo).- Un Juez federal dictó este miércoles la vinculación a proceso de Edgar “N”, alias "El Limones", identificado por autoridades federales como principal operador financiero del grupo delictivo "Los Cabrera Sarabia", con presencia en la región lagunera de Coahuila y Durango.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), el imputado será juzgado por su probable responsabilidad en los delitos de acopio y portación de armas de fuego, posesión de cartuchos y cargadores, así como delitos contra la salud en la modalidad de narcotráfico.

La vinculación a proceso permitirá que continúe el procedimiento judicial en su contra mientras se desarrolla la investigación complementaria.

#FGR obtuvo vinculación a proceso contra Edgar “N”, por su probable participación en delitos de acopio y portación de armas de fuego, posesión de cartuchos y cargadores, así como delitos contra la salud, en su modalidad de narcotráfico. Es identificado como posible operador… pic.twitter.com/gjeipWEU8c — FGR México (@FGRMexico) December 17, 2025

Las investigaciones ministeriales señalan que Edgar “N" operaba en coordinación con integrantes del grupo delictivo conocido como "Los Herrera", originaria del municipio de Gómez Palacio, Durango, y que mantenía presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Esta red criminal, según las indagatorias, posiblemente financiaba células delictivas que operan en Torreón, Coahuila, lo que habría permitido la presencia de grupos armados en la región de La Laguna.

El pasado 12 de diciembre, un Juez federal dictó prisión preventiva a “El Limones”, tras una audiencia celebrada en los juzgados del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, "El Altiplano".

La misma medida cautelar fue impuesta a otras cinco personas detenidas junto con “El Limones”, quienes permanecerán recluidas en el penal de máxima seguridad ubicado en el Estado de México, mientras se define su situación jurídica. Se trata de Guillermo Fernando “N”, Ángel Rodrigo “N”, Juan Carlos “N”, Giancarlo “N”, Alexis Mauricio “N” y Juan José “N”, durante diversas diligencias realizadas en los estados de Durango y Coahuila.

De acuerdo con las autoridades federales, los imputados son investigados por su probable participación en delitos como extorsión y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Edgar “N” se desempeñaba como el secretario de organización de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), liderada por el Diputado morenista Pedro Haces, quien ha negado toda relación con el presunto criminal.