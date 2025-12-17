Trump dará mensaje. Periodista de derecha adelanta que anunciará guerra con Venezuela

Estados Unidos entraría en guerra con Venezuela, tras una escalada militar sin precedentes y un bloqueo a las exportaciones petroleras del país.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 17 de diciembre (SinEmbargo).- El periodista de ultraderecha Tucker Carlson afirmó este miércoles que el Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, anunciará esta noche una guerra con Venezuela durante un discurso a la nación que se programó por la mañana, esto según información proporcionada por un miembro del Congreso y que no ha sido confirmada por la Casa Blanca.

"Ayer se informó a los miembros del Congreso de que se avecina una guerra y que el Presidente la anunciará en un discurso a la nación esta noche a las 21:00 horas", sostuvo Carlson en el pódcast Judging Freedom.

El Gobierno del Presidente Nicolás Maduro ordenó a sus fuerzas armadas a escoltar a los buques que transportan petróleo y otros hidrocarburos desde sus puertos, algo que los pondría en un posible encuentro directo con los buques de Estados Unidos, un día después de Donald Trump ordenara un bloqueo militar total y completo sobre el país sudamericano para impedir las exportaciones de su petróleo.

El incremento de la presencia militar de Estados Unidos cerca de Venezuela ha escalado este año, con una serie de ataques contra embarcaciones en aguas internacionales en el Caribe y el Pacífico oriental que ya ha cobrado la vida de por lo menos 95 personas en 25 ataques conocidos a embarcaciones.