Los latinos reprueban a Trump por su plan migratorio y económico, y el rechazo crece

La aprobación del Presidente Donald Trump se encuentra en franco descenso. Su política migratoria enfrenta un creciente rechazo por las consecuencias económicas que esta conlleva, lo que ha impactado negativamente incluso entre quienes optaron por él para volver a ocupar la máxima dirigencia del país.

Ciudad de México, 17 de diciembre (SinEmbargo).– Una señal poderosa fue cuando los votantes de Miami eligieron a Eileen Higgins como Alcaldesa. Desde hace 30 años que no cambiaban de Partido. Son latinos y votaron por Donald Trump. Se han dado cuenta de que fue un error.

Higgins será la primera Alcaldesa no hispana desde la década de 1990. Los republicanos cubanoamericanos han dominado la política de la ciudad durante las últimas tres décadas y eso no evitó que Trump detuviera y deportara cubanos. “Los votantes manifestaron su deseo de cambio en la primera vuelta de las elecciones de noviembre, lo que llevó a Higgins, excomisionada del condado de Miami-Dade, y a Emilio T. González, exadministrador municipal de Miami, a la segunda vuelta”, reseñó The New York Times.

Nuevas estadísticas muestran que el rechazo a Trump entre los hispanos que lo hicieron ganar es leve pero real, y va en aumento.

En las elecciones de 2024, los votantes hispanos estuvieron entre los grupos con los mayores cambios hacia Trump desde 2016. Casi la mitad (48 por ciento) lo respaldó en 2024, frente al 36 por ciento en 2020 y el 28 por ciento en 2016.

“Los latinos se han vuelto más pesimistas desde las elecciones presidenciales de 2024. La mayoría afirma que su situación en Estados Unidos ha empeorado. Y a medida que se acerca el segundo mandato de Donald Trump, los latinos son cada vez más críticos con su desempeño laboral y las políticas migratorias y económicas de su administración, dos temas clave para los votantes latinos en las elecciones del año pasado”, dice Pew Center en su última encuesta que titula: “Mayorías de latinos desaprueban a Trump y sus políticas migratorias y económicas. Aproximadamente cuatro de cada cinco dicen que las políticas de Trump perjudican a los hispanos, una proporción mayor que durante su primer mandato”.

Tres datos que explican la derrota republicana y el desencanto latino:

• El 70 por ciento de los latinos desaprueba la forma en que Trump está manejando su trabajo como Presidente.

• El 65 por ciento desaprueba el enfoque de la administración hacia la inmigración.

• El 61 por ciento dice que las políticas económicas de Trump han empeorado las condiciones económicas.

8 in 10 Latinos say the Trump administration’s policies have been harmful to Hispanics. Those figures are up from 2019, late in Trump’s first term, among Latino Republicans and Democrats alike. https://t.co/YzoutoABYs pic.twitter.com/8iyRALDP1F — Pew Research Center (@pewresearch) December 13, 2025

Ayer se dio a conocer la tasa de desempleo de Estados Unidos. Aumentó a 4.6 por ciento en noviembre frente al 4.4 por ciento de octubre y se colocó como la más alta desde septiembre de 2021, cuando las consecuencias de la pandemia de COVID-19 aún eran latentes. La administración Trump intenta impedir que cifras oficiales con este tipo de indicadores se publiquen con normalidad para evitar los cuestionamientos, incluso de su base. Pero ocultar datos ya no es opción.

La cifra es producto de los despidos federales y el aumento de los costos, lo que lanza una señal de alerta sobre la salud de la economía estadounidense antes de que se cumpla el primer año del segundo periodo de Trump en la Presidencia. Además del informe de noviembre, la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por su sigla en inglés) también reveló un recuento abreviado de octubre. Éste mostró una disminución de 105 mil puestos de trabajo.

El PEW dice que aún así, se debe considerar que las opiniones de los latinos sobre Trump y su administración están profundamente divididas, según cómo votaron en las elecciones de 2024: “quienes votaron por Trump expresan un fuerte apoyo al Presidente y sus políticas, mientras que quienes votaron por Kamala Harris tienen opiniones profundamente negativas. Por ejemplo, 81 por ciento de los votantes latinos de Trump aprueban el desempeño del Presidente, aunque este porcentaje ha disminuido desde el 93 por ciento al inicio de su mandato actual. Mientras tanto, casi todos los votantes latinos de Harris desaprueban al Presidente. Estos patrones reflejan los del público estadounidense en general”.

El centro de estudios explica que Trump ha introducido cambios importantes en la política económica y de inmigración desde su regreso al cargo. En materia económica, las políticas arancelarias y el proyecto de ley fiscal y presupuestaria conocido como “Big Beautiful Bill” se encuentran entre sus medidas emblemáticas. En materia de inmigración, su administración ha intensificado sus esfuerzos para detener y deportar a inmigrantes que residen ilegalmente en el país, empleando tácticas más agresivas.