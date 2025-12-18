FGJ-Edomex detiene a 68 por robo a transporte en Operación Senda; recupera inmuebles

Las autoridades detallaron múltiples modus operandi para efectuar los robos, como asaltos en accesos a centros de distribución, bloqueos carreteros, disparos contra unidades o falsos retenes.

Ciudad de México, 17 de diciembre (SinEmbago).- Fuerzas federales y estatales desplegaron la Operación Senda con el objetivo de combatir el robo a transporte de carga en carreteras y vialidades del Estado de México, acción que derivó en la detención de 68 personas, el aseguramiento de 137 inmuebles y el decomiso de miles de toneladas de mercancías, armas y vehículos relacionados con esta actividad delictiva.

“De los detenidos, 16 ya fueron vinculados a proceso, 13 están pendientes de resolver la situación jurídica, 38 con fecha de audiencia de formulación de imputación y uno será remitido a la Fiscalía General de la República (FGR). Se les investiga por secuestro, homicidio, robo a transporte de carga y robo con violencia, entre otros ilícitos”, indicó un la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) en un comunicado.

De acuerdo la información, las acciones se realizaron entre el 9 y el 12 de diciembre en 46 municipios mexiquenses, donde se logró la captura de 26 objetivos prioritarios vinculados a estructuras criminales dedicadas al robo de mercancías.

Entre los inmuebles asegurados se encuentran bodegas, encierros de transporte, casas de seguridad, deshuesaderos, restaurantes, “cachimbas” y una empresa de monitoreo satelital.

#Resultados#OperaciónSenda

Para combatir el delito de robo a transporte de carga en carreteras y vialidades del #Edoméx, fuerzas federales y estatales desplegaron la Operación “Senda” en 46 municipios de la entidad.

A través de información de gabinete aportada por la… pic.twitter.com/TqBXknwZb6 — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) December 17, 2025

La operación fue resultado de trabajos de inteligencia de la Guardia Nacional, denuncias de víctimas y actos de investigación de la FGJEM, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad estatal. El Poder Judicial mexiquense autorizó órdenes de aprehensión y cateo, para lo cual un grupo de jueces de control analizó 82 solicitudes durante más de 72 horas consecutivas.

Las autoridades identificaron que los robos se cometen principalmente en caminos locales o estatales y no en carreteras federales, utilizando inmuebles cercanos para ocultar unidades, traspalear mercancía y desvalijar vehículos. También se detectó la participación de empleados de empresas de monitoreo, así como la complicidad de autoridades y trabajadores del sector transportista.

Entre los grupos criminales impactados se encuentran “Los Tilicos”, “Los Panteras”, “Los Marmolejos”, “Los Bam Bam”, “La Empresa”, así como células identificadas como “Toño Tenis”, “Ángel Axel” y “El Kevin”, vinculadas a organizaciones con orígenes en Michoacán y Jalisco.

Las autoridades detallaron múltiples modus operandi para efectuar los robos, como asaltos en accesos a centros de distribución, privación de la libertad de operadores, bloqueos carreteros, disparos contra unidades, falsos retenes con uniformes apócrifos, montachoques y el uso de restaurantes y “cachimbas” para obtener información sobre rutas y cargas.

Durante la operación también se aseguraron 178 vehículos, 49 armas de fuego, más de 61 mil cajas de mercancía diversa, aproximadamente 535 mil pesos en distintas monedas, motores, autopartes con reporte de robo, equipos de inhibición de señal, drogas y material para simular corporaciones oficiales.

Las personas detenidas fueron ingresadas a distintos centros penitenciarios del Estado de México y quedarán a disposición de la autoridad judicial correspondiente, mientras continúan las investigaciones.