Morena promoverá acción de inconstitucionalidad ante la SCJN contra la "Ley Esposas"

Redacción/SinEmbargo

17/12/2025 - 10:14 pm

Luisa María Alcalde.

Las alertas se encendieron luego de que los congresos de San Luis Potosí y Nuevo León avanzaran en iniciativas que establecen la obligatoriedad de candidaturas femeninas para la gubernatura.

Ciudad de México, 17 de diciembre (SinEmbargo).- La dirigencia nacional de Morena, encabezada por María Luisa Alcalde Luján, anunció este miércoles que prepara una acción de inconstitucionalidad contra las reformas electorales aprobadas en San Luis Potosí y Nuevo León, conocidas como la “Ley Esposa”, al considerar que vulneran el derecho ciudadano a elegir libremente y podrían favorecer la sucesión política de familiares de gobernadores en funciones.

Durante una gira por Coahuila, la presidenta nacional del partido, Luisa María Alcalde Luján, señaló que estas disposiciones, que obligan a postular exclusivamente mujeres a las candidaturas para gubernaturas, son contrarias al marco constitucional, ya que limitan la participación política y distorsionan el principio de equidad en la contienda.

“No estamos de acuerdo en que eso se legisle de esa manera. Incluso nosotros estamos preparando ya una acción de inconstitucionalidad que habremos de presentar, porque consideramos que es inconstitucional que no se le permita a la gente decidir con libertad”, sostuvo.

En ese sentido, adelantó que Morena presentará en las próximas semanas un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Luisa María Alcalde Luján, señaló que estas disposiciones, que obligan a postular exclusivamente mujeres a las candidaturas para gubernaturas, son contrarias al marco constitucional.
Luisa María Alcalde Luján, señaló que estas disposiciones, que obligan a postular exclusivamente mujeres a las candidaturas para gubernaturas, son contrarias al marco constitucional, Foto: Victoria Valtierra Ruvalcaba, Cuartoscuro

Alcalde sostuvo que, aunque la reforma constitucional que prohíbe la sucesión de cargos públicos entre familiares entrará formalmente en vigor hasta 2030, Morena decidió aplicar ese criterio desde la siguiente elección. De acuerdo con la dirigente, el partido no postulará familiares de gobernantes en las boletas de 2027, como una medida interna para combatir el nepotismo.

Las alertas se encendieron luego de que los congresos de San Luis Potosí y Nuevo León avanzaran en iniciativas que establecen la obligatoriedad de candidaturas femeninas para la gubernatura, lo que, según diversas críticas, podría beneficiar directamente a Ruth González, esposa del Gobernador potosino Ricardo Gallardo Cardona, y a Mariana Rodríguez, cónyuge del mandatario de Nuevo León, Samuel García. Estas propuestas han sido bautizadas como “Ley Ruth” y “Ley Mariana”, respectivamente.

Al respecto, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo solicitó al Coordinador General de Política y Gobierno de la Presidencia, Arturo Zaldívar, revisar la constitucionalidad de dichas reformas, al advertir que podrían vulnerar el marco electoral vigente y los derechos políticos de la ciudadanía.

Morena reiteró que está en contra de cualquier legislación que, bajo el argumento de la paridad de género, termine por facilitar la concentración del poder político en círculos familiares, y aseguró que llevará el caso ante la Corte para que se determine su validez constitucional.

