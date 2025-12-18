Trump se concentra en calmar la furia en casa; anuncia reparto de efectivo y mentiras

Redacción/SinEmbargo

17/12/2025 - 8:59 pm

Trump mensaje a la nación

Aunque había rumores de que Trump declararía la guerra a Venezuela en medio de la escalada de tensiones entre ambas naciones, Trump se dedicó a destacar los logros de su administración y anunciar bonos para aminorar las críticas por su gestión económica. 

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 17 de diciembre (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se concentró en su discurso a la nación esta noche en calmar la ira que reflejan todas las encuestas por su papel vergonzoso con la economía. Aunque había rumores de que hablaría sobre una acción bélica contra Venezuela, en medio de mentiras y afirmaciones con verdades a medias, anunció un bono de casi mil 776 dólares para militares y de dos mil dólares para los ciudadanos, un alivio que intenta compensar su ineficiencia en el manejo económico.

Gracias a eso, a los aranceles, 1 millón 450 mil miembros de la fuerzas armadas recibirán un dividendo especial, "un dividendo para los guerreros".

Los anuncios de Trump, que se concentraron justo en el envío de cheques a los estadounidenses antes de la Navidad y en presumir maravillosos "logros" económicos, llegan cuando las encuestas muestran que el Presidente suma un mayor rechazo ciudadano.

Según la Encuesta Económica All-America, realizada por CNBC, el 6 por ciento de los estadounidenses desaprobaron la gestión de la inflación por parte de Trump, que está en aumento. En abril, su índice de desaprobación de la inflación fue del 60 por ciento. Mientras tanto, el índice de aprobación económica de Trump es del 36 por ciento y su índice de aprobación general es de tan sólo el 38 por ciento, según una encuesta de Marist publicada este miércoles.

Este 17 de diciembre, SinEmbargo publicó también los resultados de una encuesta realizada por el Pew Center entre los votantes latinos que hicieron ganar a Trump en 2024.

"Los latinos se han vuelto más pesimistas desde las elecciones presidenciales de 2024. La mayoría afirma que su situación en Estados Unidos ha empeorado. Y a medida que se acerca el segundo mandato de Donald Trump, los latinos son cada vez más críticos con su desempeño laboral y las políticas migratorias y económicas de su administración, dos temas clave para los votantes latinos en las elecciones del año pasado”, expuso el Pew en su última encuesta que titula: “Mayorías de latinos desaprueban a Trump y sus políticas migratorias y económicas. Aproximadamente cuatro de cada cinco dicen que las políticas de Trump perjudican a los hispanos, una proporción mayor que durante su primer mandato”.

También destacó que tres datos explican las recientes derrotas del Partido Republicano y el desencanto latino hacia la administración Trump:

• El 70 por ciento de los latinos desaprueba la forma en que Trump está manejando su trabajo como Presidente.

• El 65 por ciento desaprueba el enfoque de la administración hacia la inmigración.

• El 61 por ciento dice que las políticas económicas de Trump han empeorado las condiciones económicas.

