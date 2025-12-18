Nick Reiner es acusado del homicidio de sus padres; podría enfrentar pena de muerte

El hijo del director Rob Reiner podría pasar el resto de su vida en prisión por el asesinato de sus padres; en el peor de los casos sería sentenciado a pena de muerte.

Por Ariany Brizuela

Los Ángeles, 17 de diciembre (LaOpinión).- La Fiscalía de Distrito de Los Ángeles anunció formalmente la imputación de Nick Reiner, hijo del director Rob Reiner, con dos cargos de homicidio premeditado por la muerte de sus padres, Rob y Michele Reiner.

La noticia sacudió a Hollywood y a la comunidad de Brentwood, donde la pareja fue hallada sin vida en su residencia el pasado domingo.

Según la información proporcionada por el Fiscal Nathan Hochman en una rueda de prensa, Nick Reiner, de 32 años, afronta cargos por asesinato agravado debido a la “circunstancia especial” de matar a más de una persona. Además, se le imputa el uso de un arma letal, presuntamente un cuchillo, para cometer los crímenes.

Estos cargos conllevan una posible condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, o incluso la pena de muerte, si la Fiscalía decide solicitarla más adelante. Por el momento, el acusado se encuentra bajo custodia sin derecho a fianza.

District Attorney Nathan J. Hochman was joined by @LAPDHQ @LAPDPoliceChief to announce that 32-year-old Nick Reiner was charged today with murdering his parents, Hollywood luminary Rob Reiner and photographer-producer Michele Singer Reiner, at the couple’s Brentwood home. pic.twitter.com/TL4ijXGBdB — Los Angeles County District Attorney’s Office (@LADAOffice) December 17, 2025

Rob Reiner, de 78 años, conocido por su trabajo en películas icónicas como When Harry Met Sally y The Princess Bride, y su esposa, la fotógrafa y productora Michele Singer Reiner, de 70 años, fueron encontrados sin vida en su residencia en Brentwood con aparentes puñaladas.

La Policía de Los Ángeles (LAPD, por sus siglas en inglés) arrestó a Nick Reiner horas después del hallazgo, a unos 20 kilómetros del domicilio, sin que opusiera resistencia.

Aunque la policía aún no ha revelado el posible móvil del doble homicidio, informes preliminares señalan que Nick Reiner, el hijo mediano de la pareja, arrastraba un historial de adicciones y había tenido que luchar con problemas de salud mental, llegando incluso a vivir en la calle en el pasado.

Nick Reiner stayed in room 207 at the Pierside Santa Monica after he murdered his parents Rob & Michele Reiner. He checked into the hotel at 4am Sunday morning. $400 a night room. Blood found all over the hotel room. pic.twitter.com/Boea6ToBM7 — JLR© (@JLRINVESTIGATES) December 17, 2025

Amigos de la familia declararon al periódico Los Angeles Times que Reiner y su hijo Nick discutieron el sábado por la noche en una fiesta en casa de Conan O’Brien y que muchas personas notaron que el hijo del cineasta se comportaba de forma extraña en la fiesta.

Se espera que los cargos formales se presentarían ante el tribunal tan pronto como el acusado reciba el alta médica necesaria para comparecer.

