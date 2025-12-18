EU bombardea otra embarcación en el Pacífico oriental en plena escalada con Venezuela

Se trata del segundo ataque de este tipo que las fuerzas estadounidenses efectúan contra embarcaciones en la última semana. Hasta el momento, suman al menos 99 personas muertos en 24 de estos ataques.

Ciudad de México, 17 de diciembre (SinEmbargo).- El Comando Sur de Estados Unidos (EU) informó este miércoles que fuerzas militares estadounidenses realizaron un nuevo bombardeo contra una embarcación en aguas internacionales del Pacífico Oriental, ataque en el que murieron cuatro personas a las que acusó de participar en actividades de narcotráfico.

De acuerdo con un comunicado difundido en la red social X, la operación fue ejecutada por la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear bajo órdenes del Secretario de Guerra, Pete Hegseth.

El Comando aseguró que la nave era operada por una “organización terrorista designada” y que transitaba por una ruta conocida de tráfico de drogas, aunque no presentó pruebas públicas que respalden dichas afirmaciones.

On Dec. 17, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by a Designated Terrorist Organizations in international waters. Intelligence confirmed that the vessel was transiting along a known… pic.twitter.com/Yhu3LSOyea — U.S. Southern Command (@Southcom) December 18, 2025

Las autoridades estadounidenses señalaron que el ataque fue “cinético y letal” y que no se registraron bajas entre el personal militar de Estados Unidos. Según el reporte oficial, las cuatro personas fallecidas fueron catalogadas como “narcoterroristas”.

Este es el segundo ataque de este tipo en la semana. Apenas el lunes pasado, fuerzas estadounidenses bombardearon tres embarcaciones supuestamente vinculadas al narcotráfico en el Pacífico Oriental, cerca de Colombia, acción que dejó ocho personas muertas.

Organizaciones y analistas han señalado que este tipo de operativos constituyen ejecuciones extrajudiciales. Desde el 2 de septiembre, bombardeos estadounidenses en aguas del Caribe y el Pacífico habrían causado la muerte de al menos 99 personas en 24 ataques conocidos.

El nuevo ataque ocurre el mismo día en que el Senado de Estados Unidos aprobó una Ley de política de defensa que asigna alrededor de 900 mil millones de dólares al Pentágono.

La legislación incluye una disposición que exige al Departamento de Guerra divulgar los videos de un polémico bombardeo ocurrido el 2 de septiembre en el Caribe, en el que presuntamente se remató a sobrevivientes de un primer ataque.