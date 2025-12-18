Jorge Javier Romero Vadillo

Un fantasma recorre México, el fantasma de Lucas Alamán

"La tentación centralizadora que hoy se presenta como novedad pragmática tiene ahí su linaje intelectual: la convicción de que México requiere tutela, dirección vertical y un centro fuerte que piense por los demás".

Jorge Javier Romero Vadillo

18/12/2025 - 12:01 am

Pareciera que el fantasma de don Lucas Alamán lo iluminó en una noche de insomnio de preposadas.
"México, según esta visión, sólo es gobernable desde el vértice, con una autoridad incuestionable que ilumine con su sola presencia los caminos del progreso". Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro

De los mismos que hace unos días produjeron a coro la idea de que la autonomía era un fetiche, esta semana se presentó, de nuevo de consuno, la apología de la centralización, otro episodio de una transformación que suena demasiado a remake, a refrito rancio de las peores tradiciones de la política mexicana.

Otra vez la voz cantante la llevó el joven ideólogo del nuevo credo. Carlos Pérez Ricart se ha graduado, con honores, como portavoz de la restauración ilustrada. Ya no se molesta en disimular. Se nos presenta como el intérprete sobrio y razonable de una evidencia mística: el poder ha vuelto al centro, y eso —dice, con mirada grave y ademanes de equilibrista profesional— es necesario. No deseable, no óptimo, no inevitable: necesario. Así, sin inmutarse, nos vende como reconstrucción lo que es simple regresión; como sofisticación lo que es pura obediencia. Le llama "placa tectónica", para darle empaque geológico, a lo que en realidad es un vendaval de caprichos concentrado en una sola heredera iluminada.

En su evangelio, nostálgico de los tecnócratas positivistas del porfirato –los denostados “científicos”–, centralizar es gobernar y mandar es, por fin, ejercer la razón. La dispersión —que en su versión caricaturesca incluye desde el federalismo hasta el pluralismo— no era pluralismo, sino anarquía; no era competencia, sino caos. Frente a ese retrato del pasado, cualquier restauración vertical se vuelve sensata. Sheinbaum, claro, redime al obradorismo. Y la concentración del poder es modernidad funcional, no reconcentración del poder a la manera priista. Lo que antes era regresión autoritaria, hoy es lucidez de Estado. Pérez Ricart, en versión posdoctoral, nos repite el mantra del siglo XIX: hace falta mano firme, con bata blanca y mirada progresista. Pareciera que el fantasma de don Lucas Alamán lo iluminó en una noche de insomnio de preposadas.

Lucas Alamán ya había recorrido ese camino con siglo y medio de anticipación. El federalismo, escribió con su habitual mezcla de lucidez y desprecio, era “uno de los inventos más hermosos de la política moderna”, aunque profundamente exótico para México, casi una pieza de museo constitucional importada sin manual de uso. La frase condensaba su visión del país: un territorio disperso, sin cohesión social ni burocracia capaz, donde la descentralización no producía libertades, sino cacicazgos, y donde la pluralidad no organizaba el poder, sino que lo descomponía. El federalismo fascinaba a las élites ilustradas por su elegancia teórica, pero a los ojos de Alamán funcionaba como un artefacto ornamental que institucionalizaba la fragmentación y debilitaba al Estado. La tentación centralizadora que hoy se presenta como novedad pragmática tiene ahí su linaje intelectual: la convicción de que México requiere tutela, dirección vertical y un centro fuerte que piense por los demás. Pérez Ricart no inventa nada. Actualiza, con léxico académico y metáforas geológicas, una vieja desconfianza hacia la pluralidad, esa que confunde diversidad con desorden y autoridad con razón histórica.

Es cierto que el federalismo mexicano fue desde el arranque una solución hecha a retazos, entre la necesidad local y el deslumbramiento ideológico. Surgió de una mezcla incómoda: el prestigio de los modelos ilustrados, que fascinaban en las logias masónicas de la época, y la necesidad urgente de acomodar a los caudillos con territorio y tropas. En ese revoltijo, Servando Teresa de Mier —devoto federalista y exiliado reincidente— impulsó con entusiasmo una copia libre de la Constitución estadounidense, sin importar que el terreno mexicano se pareciera poco al de Filadelfia. No era sólo admiración: era conveniencia. El diseño federal funcionaba como blindaje para quienes querían gobernar sus parcelas sin interferencias del centro.

La Constitución de 1824 consagró ese arreglo precario. En lugar de construir ciudadanía, conectó gobiernos estatales soberanos a un centro débil, sin recursos ni fuerza para coordinar. A cada estado se le reconocía el derecho a tener su propio ejército, como si no hubiera suficientes banderas en las guerras recientes. El Congreso federal —amplio, vociferante y sin capacidad ejecutiva— era más asamblea parroquial que institución de Estado. El equilibrio entre regiones fuertes y federación débil no fue error de diseño, sino su propósito central. Como lo ha mostrado la historiografía reciente, el federalismo fue menos una copia fallida que una traducción interesada: acomodaba un país fragmentado por la guerra, el patrimonialismo y la descomposición virreinal. Más que modelo político, funcionó como manual de supervivencia para una elite armada, desconfiada y sin proyecto común. Así comenzó nuestra gran tradición de instituciones elegantes al servicio de intereses mezquinos.

Los fallos del federalismo han sido el comodín histórico de la autocracia mexicana. Desde el siglo XIX, la dispersión del poder ha servido como coartada perfecta para justificar su recentralización patriarcal. Alamán no se andaba con rodeos: propuso la dictadura de Santa Anna como antídoto a la anarquía localista y, más aún, como etapa de transición hacia la monarquía que él consideraba necesaria para ordenar el caos criollo. En el otro extremo ideológico, los liberales, tan federalistas en el discurso opositor, no tardaron en volverse centralistas una vez en el poder. Juárez consolidó la Presidencia fuerte, pero fue Porfirio Díaz quien perfeccionó el modelo de dominación vertical, rodeado —como ahora— de intelectuales obsecuentes que justificaban la concentración del poder como única vía para civilizar la república.

La constante histórica resulta deprimente: cada vez que el federalismo tropieza, emerge un coro de voceros que clama por el regreso del padre autoritario. Hoy, los nuevos ideólogos del régimen desempolvan ese libreto con retórica transformadora. Con tono grave, repiten que el país exige un Estado fuerte —entiéndase: un Presidente absoluto— porque el pluralismo produce caos, el disenso es improductivo y el pacto democrático, una pérdida de tiempo.

Pareciera que los memes —en sentido darwiniano, no digital— que circulan en la cultura política mexicana son refractarios a la dispersión del poder, a la deliberación, a la alternancia. México, según esta visión, sólo es gobernable desde el vértice, con una autoridad incuestionable que ilumine con su sola presencia los caminos del progreso.

Lo único que queda claro es que estos jóvenes turiferarios del régimen no son demócratas: como don Lucas, creen en el poder patriarcal. El resto son retruécanos para justificar la nueva autocracia.

Jorge Javier Romero Vadillo

Jorge Javier Romero Vadillo

Politólogo. Profesor – investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

CaliBaja y el financiamiento de las regiones

"Hemos sido testigos de la creación de polos regionales que se han consolidado por su vigor cultural...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Cautela y prevención en el hogar

"Cuando la ciudad se vacía parcialmente y las familias se desplazan, la seguridad se repliega hacia el...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

Duarte en Almoloya: la corrupción no ha de ser pieza utilitaria

"El derrumbe del duartismo y del PRI como partido en la entidad de Chihuahua, tuvo en esa...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

La Doctrina Donroe acecha América Latina

"Las recientes amenazas a Venezuela no son un asunto pasajero sino el preludio del trato que toda...
Por Rubén Martín
+ Sección

Opinión en Video

México toma distancia de China
Por Mario Campa

México toma distancia de China

Vientos tejocoteros
Por Óscar de la Borbolla

Vientos tejocoteros

Amparo Casar: Persecución o fraude
Por Álvaro Delgado Gómez

Amparo Casar: Persecución o fraude

Amparo Casar, Pemex y la casta dorada
Por Ana Lilia Pérez

Amparo Casar, Pemex y la casta dorada

Pedro Haces. Episodios.
Por Alejandro Páez Varela

Pedro Haces. Episodios.

¿Ultraderecha o victimismo?
Por Jorge Zepeda Patterson

¿Ultraderecha o victimismo?

Corrupción y esperanza
Por Muna D. Buchahin

Corrupción y esperanza

En el laberinto
Por Alejandro Calvillo

En el laberinto

El obradorismo en las calles
Por Héctor Alejandro Quintanar

El obradorismo en las calles

Sheinbaum obligada a tomar el control de Morena
Por Pedro Mellado Rodríguez

Sheinbaum obligada a tomar el control de Morena

+ Sección

Galileo

La tiroides es esencial para la regulación del metabolismo y afecta directamente a la producción de calor (termogénesis) y al consumo de oxígeno de las células.

Cansancio crónico y falta de concentración podrían indicar problemas en la tiroides

Un estudio de la Universidad de Michigan reveló que los adultos mayores expuestos a desastres naturales presentan un aumento en el riesgo de mortalidad.

Desastres naturales impactan a largo plazo en mortalidad de adultos mayores: estudio

¿Por qué la Generación Z ve el mundo como un lugar aterrador?

La Generación Z ve el mundo como un lugar aterrador y estos son los factores de ello

Editor PDF

Descubre el mejor editor de PDF en la nube para profesionales independientes

El moco verde no aparece por arte de magia, ni es un diagnóstico automático de una infección bacteriana. Su color tiene un origen químico muy concreto.

¿Tienes moco verde? Especialista aclara si es señal de alarma y por qué son de color

Un nuevo estudio demuestra que el amor y el apoyo de pareja pueden mejorar la salud cardíaca de las personas con enfermedades cardiovasculares.

El amor y el apoyo de pareja podrían mejorar la salud cardíaca, según este análisis

Estudio revela propiedades antienvejecimiento del chocolate oscuro

Estudio revela propiedades antienvejecimiento en un componente del chocolate negro

La decoración navideña influye directamente en el estado de ánimo de las personas y llega a influir en sus comportamientos de compra, advierte un experto.

¿Cómo influye la decoración navideña en tu estado de ánimo y tus hábitos de compra?

Estudiantes del IPN trabajan para desarrollar un nuevo tipo de plástico que se podrá diluir en el agua y además purificarla.

Estudiantes del IPN buscan desarrollar plástico que se disuelve en agua y la purifica

El cometa interestelar 3I/Atlas se acercará el 19 de diciembre más que nunca a la Tierra, cuando estará a una distancia de unos 270 millones de kilómetros.

¿Cuándo se acercará el cometa interestelar 3I/Atlas a la Tierra? Conoce los detalles

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que Alex Tonatiuh Márquez ya no dirige la Investigación Aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).
1

"Ya no trabaja en Aduanas": Sheinbaum confirma la salida de Alex Tonatiuh Márquez

El Gobernador Samuel García impulsa la candidatura de su esposa, Mariana Rodríguez Cantú, a la gubernatura de Nuevo León en 2027.
2

Samuel García impulsa a su esposa Mariana Rodríguez con reforma y campaña millonaria

Operación Senda
3

FGJ-Edomex detiene a 68 por robo a transporte en Operación Senda; recupera inmuebles

La armada Venezolana recibió la orden de escoltar sus buques petroleros, tras el bloqueo de EU.
4

Vientos de guerra. Venezuela escolta sus buques; Maduro habla con Guterres sobre EU

Luisa María Alcalde.
5

Morena promoverá acción de inconstitucionalidad ante la SCJN contra la "Ley Esposas"

La Fiscalía de Distrito de Los Ángeles anunció formalmente la imputación de Nick Reiner, hijo del director Rob Reiner, con dos cargos de homicidio premeditado.
6

Nick Reiner es acusado del homicidio de sus padres; podría enfrentar pena de muerte

Donald Trump
7

ENTREVISTA ¬ Si se permite el asalto de Trump a Venezuela. ¿Quién seguirá?: Monedero

Trump mensaje a la nación
8

Trump se concentra en calmar la furia en casa; anuncia reparto de efectivo y mentiras

El panadero británico Richard Hart ofreció disculpas a México después de las declaraciones en las que aseguraba que en el país “no existe la cultura del pan”.
9

“Me equivoqué”: Richard Hart se disculpa con México; no existe cultura del pan, dijo

10

ENTREVISTA – Opacar la autocrítica en la 4T es más peligroso que una ruptura: Taibo

La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a Jacobo Reyes, alias “El Yaicob”, presunto socio de Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo.
11

Jacobo Reyes, socio de dueño de Miss Universo, es vinculado a proceso; quedará preso

La Fiscalía General de la República (FGR) anunció la detención de María Vanessa "N", quien fuera asesora de García Luna, Secretario de Seguridad con Calderón.
12

La Fiscalía detiene a una excolaboradora de García Luna, acusada de ser su cómplice

La tiroides es esencial para la regulación del metabolismo y afecta directamente a la producción de calor (termogénesis) y al consumo de oxígeno de las células.
13

Cansancio crónico y falta de concentración podrían indicar problemas en la tiroides

Estados Unidos (EU) sancionó al Cártel Santa Rosa de Lima y a José Antonio Yépez, "El Marro", por financiamiento con robo de combustible y comercio ilegal.
14

EU sanciona a Cártel Santa Rosa de Lima y "El Marro"; sigue activo desde cárcel, dice

Trump da mensaje esta noche. Periodista afín dice que anunciará guerra con Venezuela.
15

Trump dará mensaje. Periodista de derecha adelanta que anunciará guerra con Venezuela

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

La FGR de Gertz congeló investigación de Gallardo. Morena en SLP pide reabrirla

EU bombardea otra embarcación.
2

EU bombardea otra embarcación en el Pacífico oriental en plena escalada con Venezuela

Luisa María Alcalde.
3

Morena promoverá acción de inconstitucionalidad ante la SCJN contra la "Ley Esposas"

La Fiscalía de Distrito de Los Ángeles anunció formalmente la imputación de Nick Reiner, hijo del director Rob Reiner, con dos cargos de homicidio premeditado.
4

Nick Reiner es acusado del homicidio de sus padres; podría enfrentar pena de muerte

Operación Senda
5

FGJ-Edomex detiene a 68 por robo a transporte en Operación Senda; recupera inmuebles

Donald Trump
6

ENTREVISTA ¬ Si se permite el asalto de Trump a Venezuela. ¿Quién seguirá?: Monedero

Trump mensaje a la nación
7

Trump se concentra en calmar la furia en casa; anuncia reparto de efectivo y mentiras

Los latinos desaprueban al Presidente Trump pues su política económica y migratoria han golpeado a sectores que antes votaron por él.
8

Los latinos reprueban a Trump por su plan migratorio y económico, y el rechazo crece

25 para el veinticinco
9

México lanza colección "25 para el 25" en horas de prepotencia imperial de EU: Taibo

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la Alerta Naranja por pronóstico de temperaturas bajas en la Alcaldía Tlalpan.
10

Protección Civil alerta por heladas y bajas temperaturas en 3 alcaldías de las CdMx

La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a Jacobo Reyes, alias “El Yaicob”, presunto socio de Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo.
11

Jacobo Reyes, socio de dueño de Miss Universo, es vinculado a proceso; quedará preso

"El Limones" será juzgado por su probable responsabilidad en delitos contra la salud en la modalidad de narcotráfico.
12

"El Limones", operador de "Los Cabrera", es vinculado a proceso por narcotráfico