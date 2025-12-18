Trump instala placas en retratos presidenciales de Biden y Obama que los ridiculizan

Redacción/SinEmbargo

18/12/2025 - 1:02 am

Trump revela placas de los expresidentes en la Casa Blanca

Artículos relacionados

Artículos relacionados

La economía cae. MAGA pierde adeptos. Trump también cae... pero la familia enriquece

Trump dará mensaje. Periodista de derecha adelanta que anunciará guerra con Venezuela

Trump ordena el bloqueo militar total de Venezuela y advierte: el petróleo es nuestro

Biden fue descrito "el dormilón" y "el peor presidente en la historia de Estados Unidos", mientras que Obama fue señalado como "una de las figuras políticas más polarizantes de la historia".

Ciudad de México, 18 de diciembre (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, mostró el miércoles la colocación de placas bajo los retratos de los exmandatarios que se encuentran en el camino a la Oficina Oval de la Casa Blanca. Dos descripciones que llamaron la atención en este sentido fueron las de los expresidentes Barack Obama y Joe Biden.

La prensa fue testigo de la galería de retratos que fue instalada dese el mes de septiembre pasado en la columnata del Ala Oeste de la Casa Blanca, en la cual la foto de Joe Biden fue reemplazada por una máquina de firmar (autopen) que hizo alusión a las declaraciones de Trump sobre "el estado senil" de expresidente demócrata.

"El dormilón Joe Biden fue, de lejos, el peor presidente en la historia de Estados Unidos", dice la descripción del exmandatario.

Cabe recordar que Donald Trump ha señalado en distintas ocasiones que muchos de los decretos de Joe Biden no fueron “firmados directamente” por el exinquilino de la Casa Blanca.

"Cualquier documento firmado por el ‘dormilón’ Joe Biden con el Autopen, que sería como aproximadamente el 92 por ciento de todas sus firmas, queda por la presente cancelado y no puede surtir efecto", escribió Trump en su cuenta de Truth Social apenas en noviembre de 2025.

Por su parte, Barack Obama es señalado en esta galería como "una de las figuras políticas más polarizantes de la historia". Además, el primer presidente afroamericano en la historia de Estados Unidos fue referido en esta placa por su nombre completo, es decir,  "Barack Hussein Obama".

De manera contraria, la placa del expresidente Bill Clinton reconoce su "excelente" gestión económica "pese a sus escándalos" y recuerda que su esposa, Hillary Clinton, perdió las elecciones contra Trump en 2016, mientras que la descripción de Ronald Regan, de quien Trump es admirador, asegura que el también actor "ganó la Guerra Fría".

Finalmente, la placa de Donald Trump afirma que el actual presidente de EU ha puesto fin a ocho conflictos en ocho meses de gestión, además de asegurar que ha promovido billonarias inversiones en Estados Unidos. También señala que las elecciones de 2020, en la cuales triunfó Joe Biden, le fueron robadas.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

Un fantasma recorre México, el fantasma de Lucas Alamán

"La tentación centralizadora que hoy se presenta como novedad pragmática tiene ahí su linaje intelectual: la convicción...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Imperialismo

"Hay que manifestar nuestro más enérgico rechazo al intervencionismo estadounidense militar en Venezuela, y al derramamiento de...
Por María Rivera
Gustavo de Hoyos Walther

CaliBaja y el financiamiento de las regiones

"Hemos sido testigos de la creación de polos regionales que se han consolidado por su vigor cultural...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Cautela y prevención en el hogar

"Cuando la ciudad se vacía parcialmente y las familias se desplazan, la seguridad se repliega hacia el...
Por Salvador Guerrero Chiprés
+ Sección

Opinión en Video

La doctrina y el corolario no son tales
Por Lorenzo Meyer

La doctrina y el corolario no son tales

<i>Grandeza</i> de López Obrador
Por Fabrizio Mejía Madrid

Grandeza de López Obrador

México toma distancia de China
Por Mario Campa

México toma distancia de China

Vientos tejocoteros
Por Óscar de la Borbolla

Vientos tejocoteros

Amparo Casar: Persecución o fraude
Por Álvaro Delgado Gómez

Amparo Casar: Persecución o fraude

Amparo Casar, Pemex y la casta dorada
Por Ana Lilia Pérez

Amparo Casar, Pemex y la casta dorada

Pedro Haces. Episodios.
Por Alejandro Páez Varela

Pedro Haces. Episodios.

¿Ultraderecha o victimismo?
Por Jorge Zepeda Patterson

¿Ultraderecha o victimismo?

Corrupción y esperanza
Por Muna D. Buchahin

Corrupción y esperanza

En el laberinto
Por Alejandro Calvillo

En el laberinto

+ Sección

Galileo

La tiroides es esencial para la regulación del metabolismo y afecta directamente a la producción de calor (termogénesis) y al consumo de oxígeno de las células.

Cansancio crónico y falta de concentración podrían indicar problemas en la tiroides

Un estudio de la Universidad de Michigan reveló que los adultos mayores expuestos a desastres naturales presentan un aumento en el riesgo de mortalidad.

Desastres naturales impactan a largo plazo en mortalidad de adultos mayores: estudio

La Generación Z es cada vez más escéptica sobre su capacidad para cambiar el mundo, según una investigación de la Universidad Estatal de Montclair.

La Generación Z ve el mundo como un lugar aterrador y estos son los factores de ello

Editor PDF

Descubre el mejor editor de PDF en la nube para profesionales independientes

El moco verde no aparece por arte de magia, ni es un diagnóstico automático de una infección bacteriana. Su color tiene un origen químico muy concreto.

¿Tienes moco verde? Especialista aclara si es señal de alarma y por qué son de color

Un nuevo estudio demuestra que el amor y el apoyo de pareja pueden mejorar la salud cardíaca de las personas con enfermedades cardiovasculares.

El amor y el apoyo de pareja podrían mejorar la salud cardíaca, según este análisis

Estudio revela propiedades antienvejecimiento del chocolate oscuro

Estudio revela propiedades antienvejecimiento en un componente del chocolate negro

La decoración navideña influye directamente en el estado de ánimo de las personas y llega a influir en sus comportamientos de compra, advierte un experto.

¿Cómo influye la decoración navideña en tu estado de ánimo y tus hábitos de compra?

Estudiantes del IPN trabajan para desarrollar un nuevo tipo de plástico que se podrá diluir en el agua y además purificarla.

Estudiantes del IPN buscan desarrollar plástico que se disuelve en agua y la purifica

El cometa interestelar 3I/Atlas se acercará el 19 de diciembre más que nunca a la Tierra, cuando estará a una distancia de unos 270 millones de kilómetros.

¿Cuándo se acercará el cometa interestelar 3I/Atlas a la Tierra? Conoce los detalles

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
El Gobernador Samuel García impulsa la candidatura de su esposa, Mariana Rodríguez Cantú, a la gubernatura de Nuevo León en 2027.
1

Samuel García impulsa a su esposa Mariana Rodríguez con reforma y campaña millonaria

La Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que Alex Tonatiuh Márquez ya no dirige la Investigación Aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).
2

"Ya no trabaja en Aduanas": Sheinbaum confirma la salida de Alex Tonatiuh Márquez

La armada Venezolana recibió la orden de escoltar sus buques petroleros, tras el bloqueo de EU.
3

Vientos de guerra. Venezuela escolta sus buques; Maduro habla con Guterres sobre EU

El panadero británico Richard Hart ofreció disculpas a México después de las declaraciones en las que aseguraba que en el país “no existe la cultura del pan”.
4

“Me equivoqué”: Richard Hart se disculpa con México; no existe cultura del pan, dijo

5

La FGR de Gertz congeló investigación de Gallardo. Morena en SLP pide reabrirla

Trump mensaje a la nación
6

Trump se concentra en calmar la furia en casa; anuncia reparto de efectivo y mentiras

Luisa María Alcalde.
7

Morena promoverá acción de inconstitucionalidad ante la SCJN contra la "Ley Esposas"

México-China
8

México toma distancia de China

Donald Trump
9

ENTREVISTA ¬ Si se permite el asalto de Trump a Venezuela. ¿Quién seguirá?: Monedero

Operación Senda
10

FGJ-Edomex detiene a 68 por robo a transporte en Operación Senda; recupera inmuebles

La Fiscalía de Distrito de Los Ángeles anunció formalmente la imputación de Nick Reiner, hijo del director Rob Reiner, con dos cargos de homicidio premeditado.
11

Nick Reiner es acusado del homicidio de sus padres; podría enfrentar pena de muerte

12

ENTREVISTA – Opacar la autocrítica en la 4T es más peligroso que una ruptura: Taibo

La tiroides es esencial para la regulación del metabolismo y afecta directamente a la producción de calor (termogénesis) y al consumo de oxígeno de las células.
13

Cansancio crónico y falta de concentración podrían indicar problemas en la tiroides

La Fiscalía General de la República (FGR) anunció la detención de María Vanessa "N", quien fuera asesora de García Luna, Secretario de Seguridad con Calderón.
14

La Fiscalía detiene a una excolaboradora de García Luna, acusada de ser su cómplice

México es el número 11 en la lista de países más endeudados de América Latina (AL), lejos de los primeros lugares, con 47.7% de deuda como proporción del PIB.
15

La deuda de México, 47% como proporción del PIB, baja al lugar 11 entre países de AL

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Trump revela placas de los expresidentes en la Casa Blanca
1

Trump instala placas en retratos presidenciales de Biden y Obama que los ridiculizan

2

La FGR de Gertz congeló investigación de Gallardo. Morena en SLP pide reabrirla

EU bombardea otra embarcación.
3

EU bombardea otra embarcación en el Pacífico oriental en plena escalada con Venezuela

Luisa María Alcalde.
4

Morena promoverá acción de inconstitucionalidad ante la SCJN contra la "Ley Esposas"

La Fiscalía de Distrito de Los Ángeles anunció formalmente la imputación de Nick Reiner, hijo del director Rob Reiner, con dos cargos de homicidio premeditado.
5

Nick Reiner es acusado del homicidio de sus padres; podría enfrentar pena de muerte

Operación Senda
6

FGJ-Edomex detiene a 68 por robo a transporte en Operación Senda; recupera inmuebles

Donald Trump
7

ENTREVISTA ¬ Si se permite el asalto de Trump a Venezuela. ¿Quién seguirá?: Monedero

Trump mensaje a la nación
8

Trump se concentra en calmar la furia en casa; anuncia reparto de efectivo y mentiras

Los latinos desaprueban al Presidente Trump pues su política económica y migratoria han golpeado a sectores que antes votaron por él.
9

Los latinos reprueban a Trump por su plan migratorio y económico, y el rechazo crece

25 para el veinticinco
10

México lanza colección "25 para el 25" en horas de prepotencia imperial de EU: Taibo

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la Alerta Naranja por pronóstico de temperaturas bajas en la Alcaldía Tlalpan.
11

Protección Civil alerta por heladas y bajas temperaturas en 3 alcaldías de las CdMx

La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a Jacobo Reyes, alias “El Yaicob”, presunto socio de Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo.
12

Jacobo Reyes, socio de dueño de Miss Universo, es vinculado a proceso; quedará preso