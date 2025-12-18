Trump instala placas en retratos presidenciales de Biden y Obama que los ridiculizan

Biden fue descrito "el dormilón" y "el peor presidente en la historia de Estados Unidos", mientras que Obama fue señalado como "una de las figuras políticas más polarizantes de la historia".

Ciudad de México, 18 de diciembre (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, mostró el miércoles la colocación de placas bajo los retratos de los exmandatarios que se encuentran en el camino a la Oficina Oval de la Casa Blanca. Dos descripciones que llamaron la atención en este sentido fueron las de los expresidentes Barack Obama y Joe Biden.

La prensa fue testigo de la galería de retratos que fue instalada dese el mes de septiembre pasado en la columnata del Ala Oeste de la Casa Blanca, en la cual la foto de Joe Biden fue reemplazada por una máquina de firmar (autopen) que hizo alusión a las declaraciones de Trump sobre "el estado senil" de expresidente demócrata.

"El dormilón Joe Biden fue, de lejos, el peor presidente en la historia de Estados Unidos", dice la descripción del exmandatario.

Cabe recordar que Donald Trump ha señalado en distintas ocasiones que muchos de los decretos de Joe Biden no fueron “firmados directamente” por el exinquilino de la Casa Blanca.

"Cualquier documento firmado por el ‘dormilón’ Joe Biden con el Autopen, que sería como aproximadamente el 92 por ciento de todas sus firmas, queda por la presente cancelado y no puede surtir efecto", escribió Trump en su cuenta de Truth Social apenas en noviembre de 2025.

Por su parte, Barack Obama es señalado en esta galería como "una de las figuras políticas más polarizantes de la historia". Además, el primer presidente afroamericano en la historia de Estados Unidos fue referido en esta placa por su nombre completo, es decir, "Barack Hussein Obama".

De manera contraria, la placa del expresidente Bill Clinton reconoce su "excelente" gestión económica "pese a sus escándalos" y recuerda que su esposa, Hillary Clinton, perdió las elecciones contra Trump en 2016, mientras que la descripción de Ronald Regan, de quien Trump es admirador, asegura que el también actor "ganó la Guerra Fría".

Finalmente, la placa de Donald Trump afirma que el actual presidente de EU ha puesto fin a ocho conflictos en ocho meses de gestión, además de asegurar que ha promovido billonarias inversiones en Estados Unidos. También señala que las elecciones de 2020, en la cuales triunfó Joe Biden, le fueron robadas.