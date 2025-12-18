Petro coincide con Trump en clasificar al fentanilo como "arma de destrucción masiva"

Redacción/SinEmbargo

18/12/2025 - 4:20 am

Gustavo Petro coincide con Donald Trump sobre la clasificación del fentanilo.

Petro señaló la extradición a Estados Unidos de un ciudadano colombiano por producción de fentanilo, pero puntualizó que dicha producción se llevaba a cabo en el estado de Pensilvania.

Ciudad de México, 18 de diciembre (SinEmbargo).- El Presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo el miércoles estar de acuerdo con su homólogo de Estados Unidos (EU), Donald Trump, en cuanto a la clasificación del fentanilo como "arma de destrucción masiva". Además, calificó al Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, como un "dictador".

"Yo estoy de acuerdo con Trump en que el fentanilo es el arma de destrucción masiva más letal que se cierne sobre la sociedad de los EU que lo consume", escribió en su cuenta de X.

"Mi país colaborara con todo para evitar que lleguen insumos para su producción", agregó el mandatario, quien además señaló el caso de un colombiano que fue extraditado a Estados Unidos por la producción de fentanilo. Sin embargo, Petro puntualizó que dicha producción se llevaba a cabo en el estado de Pensilvania, en EU.

"[El fentanilo] es un arma de destrucción masiva y EU debe cuidar que se deje de producir mayoritariamente en los EU", insistió el Presidente de Colombia.

Apenas el 15 de diciembre, el Presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que clasifica al fentanilo como un “arma de destrucción masiva” como parte de su campaña en curso contra el contrabando de drogas.

“Hoy doy un paso más para proteger a los estadounidenses del flagelo del fentanilo mortal que está inundando nuestro país. Con esta orden ejecutiva histórica que firmaré hoy, clasificaremos formalmente el fentanilo como un arma de destrucción masiva, que es lo que realmente es”, declaró en un acto celebrado en la Casa Blanca.

La orden de Trump instruye al Secretario de Estado y al Secretario del Tesoro a emprender acciones contra los activos e instituciones financieras relevantes para aquellos involucrados o que apoyan la fabricación, distribución y venta de fentanilo ilícito y sus principales precursores químicos.

Al margen de lo anterior, Gustavo Petro escribió otro mensaje en su cuenta de X con el que calificó al Presidente Nicolás Maduro como un "dictador", pero también recordó en la misma red social que "en América Latina el propietario del subsuelo es la Nación por orden Constitucional".

“Maduro es dictador por concentrar poderes, no hay ninguna evidencia en Colombia que sea narco. Esa es narrativa de Estado Unidos”, lanzó el Presidente colombiano.

"En Estados Unidos el propietario del subsuelo es el propietario del suelo. En América Latina el propietario del subsuelo es la Nación por orden Constitucional. Así también es en Colombia. Sustentar medidas soberanas sobre la propiedad de la Nación no es robo. Aquí lo que surge es una falta de entendimiento total de legislaciones diferentes que deben ser respetadas por qué fueron respaldadas electoralmente por los pueblos soberanos", dijo en otra publicación de X.

“De una manera similar, México podría reclamar a Texas, California, La Florida, Nuevo México, porque hacían parte del territorio Mexicano y fueron tomadas a la fuerza. Estados Unidos y América Latina deben rehacer su pacto de convivencia sobre la base de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos”, sentenció.

Además, al asegurar que Simón Bolívar apoyaría su decisión, Petro invitó a su país a María Corina Machado: “por eso la señora Corina que invito a venir físicamente a Colombia a dictar su conferencia libremente, podría subirse y bailar en la tarima un buen vallenato o una cumbia o un porro pelayero, y hablar conmigo de la Paz del Caribe y no de invasiones. Bolívar, hoy 17 de diciembre, día de su fallecimiento se lo agradecería. No creo que Bolívar aceptará invasiones a su Patria, pero sí, a la hora de morir, pidió la paz y la unión para la Patria Grande".

