Comisión Permanente aprueba solicitud para ejercicios de fuerzas especiales de EU

Redacción/SinEmbargo

18/12/2025 - 5:26 am

Comisión Permanente del Congreso recibe solicitudes de Sheinbaum para permitir adiestramiento de fuerzas especiales de EU en México.

Las fuerzas especiales de la Marina de Estados Unidos ingresarán a México a bordo de una aeronave militar Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Estadounidense, la cual aterrizará en el Aeropuerto Internacional de Toluca.

Ciudad de México, 18 de diciembre (SinEmbargo).- La Comisión Permanente del Congreso recibió el miércoles dos solicitudes de la titular del Poder Ejecutivo, Claudia Sheinbaum Pardo, para permitir la salida del país de elementos de la Armada de México y admitir el ingreso de integrantes de las fuerzas especiales de la Marina de Estados Unidos (EU), a fin de participar en ejercicios de adiestramiento.

La mesa directiva presidida por la panista Kenia López Rabadán dio entrada a la petición de la Presidenta de México, la cual busca que los elementos de la Armada tomen parte en el evento “Aumentar la capacidad operacional de la Unidad de Operaciones Especiales", el cual se realizará en Camp Shelby, Mississippi, del 18 de enero al 13 de marzo de 2026.

Asimismo, se dio entrada a la solicitud para permitir el ingreso al territorio nacional de 29 integrantes de la Fuerza de Operaciones Especiales Navy SEAL's y del séptimo Grupo de Fuerzas Especiales de la Marina de los Estados Unidos, con el objetivo de que participen en el encuentro denominado "Mejorar la capacidad de las fuerzas de operaciones especiales", que se llevará a cabo en el cuartel general de la Unidad de Operaciones Especiales en Donato Guerra, Estado de México.

Dicho adiestramiento también se realizará en el Centro de Capacitación Especializado de Infantería de Marina (Cencaeim) en Champotón, Campeche, y en el Mando Naval de Ciudad del Carmen, Campeche, del 19 de enero al 15 de abril de 2026.

Los militares de EU ingresarán a México con armamento a bordo de una aeronave militar Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Estadounidense, la cual aterrizará el 12 de enero de 2026 en el Aeropuerto Internacional de Toluca, Estado de México.

Luego de la breve reunión de la Comisión Permanente del Congreso en la que se dio entrada a ambas solicitudes, la comunicación fue remitida al Senado de la República para su análisis.

Tras la presentación de nueve iniciativas que se sumaron a lo anterior, los diputados y senadores dieron por concluidas las sesiones de este año, por lo que contarán con un periodo vacacional de tres semanas y reanudarán sus actividades el próximo 7 de enero.

