Autoridades del Edomex aseguran predio; recuperan 48 mdp en mercancía robada y caen 5

Cinco personas fueron detenidas mientras descargaban un contenedor con mercancía robada, el cual era resguardado en un inmueble del Barrio de Santiago.

Ciudad de México, 18 de diciembre (SinEmbargo).- Autoridades del Estado de México (Edomex) aseguraron un predio en el municipio de Zumpango, donde fue localizado un contenedor con mercancía robada valuada en aproximadamente 48 millones de pesos, además de detener a cinco personas presuntamente relacionadas con los hechos.

De acuerdo con el comunicado de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), la acción fue resultado de un operativo coordinado entre elementos de la Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y Transporte (DGCRVyT) y el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5), tras el análisis de las cámaras de videovigilancia de la infraestructura estatal.

A partir de este seguimiento, los oficiales realizaron recorridos en la zona hasta ubicar un inmueble sobre la calle Melchor Ocampo, en el Barrio de Santiago, primera sección.

En la zona, observaron, a través de un zaguán color rojo, un contenedor marca Utility, color blanco, con características similares a las reportadas como robadas, por lo que procedieron a efectuar una inspección.

🔴👮🏻 En #Zumpango, la @EstatalEdomex capturó a cinco personas y resguardó un predio, en el cual se localizó un contenedor con mercancía valuada en 💵 aproximadamente 48 millones de pesos.#Denuncia 👉 0️⃣8️⃣9️⃣ pic.twitter.com/0TUAQnKD3W — Secretaría de Seguridad del Estado de México (@SS_Edomex) December 17, 2025

En el interior se encontraban Jaime “N”, de 50 años; Nahúm “N”, de 26; Fernando “N”, de 28; Alejandro “N”, de 26, y Antonio “N”, de 36 años, quienes realizaban maniobras de descarga del producto y no acreditaron la legal posesión del contenedor.

Tras la lectura de los derechos que la ley les confiere, los cinco individuos fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente, que será la encargada de determinar su situación jurídica.

El inmueble quedó bajo resguardo de una unidad de la Policía Estatal, a fin de evitar la alteración de indicios y preservar la evidencia.