FGR no confirma nueva orden de aprehensión contra Rocha Cantú; el proceso sigue, dice

Redacción/SinEmbargo

18/12/2025 - 5:40 pm

La FGR no confirmó una orden de aprehensión contra Raúl Rocha Cantú

La Fiscalía aseguró lleva a cabo sus actuaciones con apego al debido proceso en el caso del empresario Raúl Rocha, investigado por delincuencia organizada vinculada al tráfico de armas y combustibles.

Ciudad de México, 18 de diciembre (SinEmbargo).- La Fiscalía General de la República (FGR) emitió este jueves un breve comunicado en el que aseguró que lleva a cabo sus actuaciones de acuerdo con el marco jurídico y en apego al debido proceso en el caso del empresario Raúl Rocha Cantú, señalado por su presunta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada, pero no confirmó que exista una orden de aprehensión en su contra como trascendió esta mañana.

"Sobre la información difundida esta mañana, con relación a la situación jurídica de un empresario, la FGR México informa que lleva a cabo sus actuaciones de acuerdo con el marco jurídico y en apego al debido proceso. En cuanto exista información que sea susceptible de ser difundida, lo haremos del conocimiento de la opinión pública", indicó en un escueto mensaje en redes sociales.

La publicación de la Fiscalía llega a unas horas de que trascendiera que un Juez federal concedió a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) una nueva orden de aprehensión contra el empresario Raúl Rocha Cantú, por su presunta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) cancelara el beneficio de testigo colaborador que había otorgado al empresario durante la gestión de Alejandro Gertz Manero. Información que el organismo autónomo no ha confirmado.

De acuerdo con informes del Poder Judicial Federal, el mandamiento judicial fue librado por los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer tráfico de armas de fuego y de hidrocarburos, ilícitos por los que ya fue vinculado a proceso Jacobo Reyes León, señalado como principal líder de la organización. La audiencia inicial se realizó en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 Altiplano.

Las investigaciones refieren que Rocha Cantú, copropietario del certamen Miss Universo, cuenta con una red de gasolineras mediante la cual presuntamente se distribuyeron combustibles ingresados de manera ilegal a México desde Guatemala y Estados Unidos, al menos durante los últimos dos años, según consta en la causa penal 495/2025 radicada en Querétaro.

 

El empresario perdió su calidad de testigo colaborador tras no presentarse los días 8 y 12 de diciembre ante la FEMDO para ampliar su declaración sobre la estructura de la organización encabezada presuntamente por Reyes León, quien en 2021 fue candidato del PRD a la presidencia municipal de San Martín de las Pirámides, Estado de México.

Tras negarse a comparecer y solicitar que su testimonio se realizara por videoconferencia, Rocha Cantú fue considerado prófugo de la justicia, y autoridades estiman que se encuentra fuera del país.

El pasado domingo, el empresario informó que las operaciones de Miss Universo México serían trasladadas a Nueva York, Estados Unidos. En un comunicado, argumentó que en México existen condiciones de “incertidumbre jurídica”, inseguridad y “ataques infundados con motivaciones políticas” que, dijo, no permiten una operación estable del certamen.

Socio de Rocha Cantú es vinculado a proceso

La nueva orden de aprehensión contra Raúl Rocha Cantú se dicta mientras su presunto socio, Jacobo Reyes León, alias “El Yaicob”, ya fue vinculado a proceso por delitos de delincuencia organizada relacionados con el tráfico ilegal de armamento y de hidrocarburos.

Un Juez federal le impuso la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que permanece interno en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, Altiplano.

Reyes León fue detenido el lunes por autoridades federales en la colonia Guerrero, en la Alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, y es señalado como uno de los principales operadores de una red criminal dedicada al contrabando de combustible, tráfico de armas y otras actividades ilícitas con operaciones desde Guatemala hacia territorio mexicano.

