La huelga de Cananea contra el magnate Germán Larrea ha terminado. Después de 18 años

La histórica huelga de Cananea, Sonora, llegó a su fin tras 18 años gracias a un acuerdo entre el Sindicato Nacional de Mineros y el Gobierno federal.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 18 de diciembre (SinEmbargo).- Tras 18 años de protesta, el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, encabezado por Napoleón Gómez Urrutia, anunció el fin de la huelga que mantenían en Cananea, Sonora, tras llegar a un acuerdo con el Gobierno federal.

A través de un comunicado, el Sindicato informó que "tras 18 años de lucha, mineros de la sección 65 de Cananea, Sonora", aprobaron un acuerdo definitivo sobre el Plan de Solución Integral que se negoció con el Gobierno, mediante el cual se garantizan liquidaciones, seguridad social, y pensiones por cesantía y viudez para los trabajadores.

"El acuerdo se enmarca dentro de un Plan de Solución Integral elaborado con la participación del Sindicato Minero, la Presidenta de la República, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y el Gobierno del estado de Sonora, en el marco del plan de remediación para Cananea anunciado por el Gobierno federal", se lee en el comunicado.

En su texto, el Sindicato explicó que la huelga estalló en julio de 2007 a raíz de las pésimas condiciones de trabajo que había en mina propiedad de Grupo México, del empresario Germán Larrea.

"Durante esos años de huelga, la comunidad minera y sus familias soportaron el desgaste económico, la persecución ilegal y la pérdida irreparable de valiosos compañeros, siempre con la firme convicción de lograr un acuerdo justo", señaló.