Criminalizar migrantes es un acto de "poca humanidad": CSP; EU creció por ellos, dice

En el Día Internacional del Migrante, la Presidenta Sheinbaum aseguró que criminalizar a las y los migrantes es un acto de "poca humanidad" y recordó que EU creció y se formó como el país que es gracias a la migración.

Ciudad de México, 18 de diciembre (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) aseguró este jueves que la criminalización de los migrantes es un acto "de poca humanidad", y por ello es mejor la política que propone su Gobierno de cooperación para el desarrollo entre países. En el Día Internacional del Migrante, la mandataria mexicana recordó además que Estados Unidos (EU), donde se lleva a cabo una agresiva agenda antimigrantes, incluidos nuestros paisanos, creció y se convirtió en el país que es gracias precisamente a la migración.

"La criminalización de las y los migrantes no es solamente un acto de poca humanidad, sino que genera problemas. Siempre hemos planteado desde la Cuarta Transformación que la mejor forma de inhibir la migración es invertir en los países, ayudar, proteger a las personas, evitar la pobreza, la desigualdad", dijo en su conferencia de prensa matutina.

"La gente no migra por gusto, la mayoría lo hace por necesidad. Nunca vamos a estar de acuerdo con las acciones que criminalicen a las y los migrantes. Nuestra posición es que tiene que haber cooperación para el desarrollo siempre, y al mismo tiempo la protección de migrantes. Y siempre dar una alternativa: aquí buscamos darles empleo, si lo desean, o de repatriarlos, de regresarlos a sus países", añadió.

La visión del Gobierno de México, recalcó Sheinbaum, "siempre será que lo mejor para disminuir la migración es la cooperación para el desarrollo". "Si en México hay empleo, hay buenos salarios, hay condiciones para el desarrollo de las familias, para que se van a ir a EU. Gracias a que aumentaron los salarios mínimos, que hubo programas de bienestar, que hubo atención a la gente más humilde, pues disminuyó la migración a EU", señaló.

Sheinbaum recordó que lo conversó así con el Secretario de Estado de EU, Marco Rubio, y con el Presidente Donald Trump. "Los mexicanos ayudan mucho en la economía de EU. Muchísimo. En muchísimas áreas. Digamos que la tradicional, donde ha habido más migración, es el campo, entonces la producción agrícola en California no sería lo que es si no fuera por las y los trabajadores mexicanos", argumentó.

"Somos muy trabajadores los mexicanos. Pero también la construcción, también en los servicios, también en muchas otras áreas donde no había mexicanos y mexicanas: centros de investigación, científicos, académicos, que viven allá", agregó.

Por eso, México busca y defiende "otra visión", señaló Sheinbaum: "Los vamos a defender en situaciones complejas como las que viven muchos de nuestros hermanos allá, su protección, con todos los elementos legales que tenemos: los Consulados, y además el apoyo jurídico a través de distintos organismos".

EU es lo que es gracias a la migración: CSP

En Palacio Nacional, Sheinbaum también se refirió a las políticas antimigrantes del Presidente Trump, que se intensificaron aún más tras su retorno al poder en enero pasado.

"No estamos de acuerdo, las y los mexicanos, es lo que nos corresponde, pero de muchos lugares del mundo, llegan buscando una mejor vida, mejor ingreso para enviarle a sus familias. Estados Unidos creció con migración, es el origen de nuestro país vecino. Vinieron de Europa, de muchos lugares, y se constituyó la nación que son", explicó.

"Y a los migrantes mexicanos –recordemos primero que una parte del territorio era México, y se quedaron familias de un lado y de otro–, se les promovió durante mucho tiempo. La época de los braseros, fue un programa especial para que los mexicanos fueran a trabajar allá durante la guerra para poder tener más mano de obra", recordó.

Hay, destacó, mexicanos y mexicanas que ya viven allá de tercera, cuarta, quinta generación, y tienen mucha identidad con México. Y algunos de primera generación. "La migración de mexicanos y mexicanas en el último periodo, en el sexenio del Presidente Andrés Manuel López Obrador, disminuyó mucho. En realidad la migración que creció fue de otros países que utilizaban a México como cruce, desde Centroamérica, y venían también de otros lugares. Se trabajó mucho darles otras opciones, y también para evitar los cruces no legales", concluyó.

En noviembre, más de 100 organizaciones de migrantes de EU y México le hicieron un llamado urgente a la Presidenta Sheinbaum, por medio de una carta, para fortalecer la protección de dicha comunidad en el país que está bajo la administración del Presidente Trump.

"Nos alarman los informes recientes que muestran un aumento dramático de redadas y detenciones de personas mexicanas, especialmente en ciudades como Los Ángeles y Chicago, donde las comunidades migrantes mexicanas son pilares de la fuerza laboral, la vida comunitaria y el tejido social", dice el comunicado en el que se expresó preocupación por aprehensiones ilegales, detenciones arbitrarias, deportaciones masivas y separación de familias.

Dado que cada vez más familias mexicanas viven con el temor constante de ser separadas, de perder su sustento o de ver truncado su proyecto de vida, el grupo de personas migrantes exigió "una respuesta decidida con recursos suficientes para responder a las necesidades crecientes de protección de las comunidades mexicanas", por lo que se solicitó el reforzamiento del Programa de Asistencia Jurídica a Personas Mexicanas a través del Programa de Asesorías Legales Externas (PALE).

En junio, Sheinbaum reiteró su llamado al gobierno estadounidense para que se atienda una reforma migratoria integral que reconozca el papel de la comunidad migrante en ese país, en lugar de responder con redadas o acciones violentas, que han obligado a miles de familias a retornar a México o a arriesgarse a ser capturados por las autoridades migratorias estadounidenses.