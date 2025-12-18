Sheinbaum reafirma postura de no injerencias; llama a solución pacífica de conflictos

Claudia Sheinbaum dijo que el tema central es la resolución pacífica de los conflictos internacionales y que la no intervención debería ser una postura regional para evitar escaladas violentas.

Ciudad de México, 18 de diciembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció una vez más con respecto a la tensión entre Estados Unidos (EU) y Venezuela y dijo que el conflicto debe resolverse de manera pacífica, sin intervenciones ni injerencia externa.

“No estamos de acuerdo con intervenciones e injerencias, estamos a favor de la solución pacífica de los conflictos. Eso lo hacemos por convicción y por Constitución. Esa debería ser la posición de todos los países del hemisferio”, sostuvo en conferencia de prensa.

La mandataria señaló que no todos los jefes de Estado de la región comparten esta postura, pero insistió en que las controversias internacionales deben siempre solventarse con dialogo y mediante medios pacíficos.

#MañaneraPresidenta | 🌎🇲🇽 “El tema central es el intervencionismo y el injerencismo”, afirmó Claudia Sheinbaum ante las amenazas de EE. UU. contra Venezuela. Reiteró que México impulsa una postura regional a favor de la resolución pacífica de las controversias y en contra de la… pic.twitter.com/GmYJGDrEHm — Juncal Solano (@juncalssolano) December 18, 2025

“El Presidente electo de Chile dio otra posición, pero nosotros vamos a buscar con todos los países de América Latina y de otros continentes, buscar una solución pacífica y que no haya intervención”, sostuvo a pregunta sobre el tema en la mañanera.

Sheinbaum destacó que el asunto va más allá del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela y centró su mensaje en los mecanismos institucionales que existen para resolver disputas de manera pacífica con la participación de todas las partes involucradas. La mandataria ha insistido en que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) debe mediar en este asunto y asumir el rol que le corresponde para evitar una escalada violenta.

Asimismo, la Presidenta hizo alusión a las críticas que han emergido tras su postura en torno a las amenazas del gobierno de Trump de intervenir militarmente en Venezuela.

“Como la Presidenta de México, es el llamando a la no intervención. Sería gravísimo que la Presidenta de México estuviera de acuerdo con alguna intervención, porque estaría incluso violando la Constitución de la República. Todos los que andan buscando intervencionismo en otros lugares y también en México, pues violan la Constitución”, advirtió.

La titular del Ejecutivo puntualizó que la posición del Gobierno de México no tiene por qué intervenir en las relaciones con EU "porque hay cooperación, coordinación con Estados Unidos; pero nosotros tenemos una Constitución y tenemos que defender nuestros principios”.

La jefa del Ejecutivo federal negó que haya recibido alguna solicitud para moderar el conflicto, pero aseguró que existe comunicación con ambas partes a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores.