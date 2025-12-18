"Siempre se les escucha": Segob resalta acuerdo con transportistas sin haber bloqueos

La Secretaría de Gobernación y la Guardia Nacional atendieron demandas sobre seguridad en carreteras en una mesa de trabajo.

Ciudad de México, 18 de diciembre (SinEmbargo).- La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, informó este jueves que los transportistas alcanzaron un acuerdo con las autoridades federales sin necesidad de bloquear carreteras, gracias a una jornada de diálogo que se prolongó hasta la madrugada.

Rodríguez señaló que “no hay mejor solución que una mesa de trabajo” y destacó que el Gobierno federal tiene la obligación de atender las demandas ciudadanas sin afectar a la población. En esta ocasión, la reunión se centró en el tema de seguridad en carreteras, una de las principales preocupaciones de los transportistas.

"Ayer no hubo ningún bloqueo. No nos sentamos a la mesa habiendo bloqueos; habíamos estado dialogando con ellos, escuchándolos, porque es una convicción hacerlo. Es importante decir: no hay mejor acuerdo a una solución que el diálogo, que una mesa de trabajo".

En la mesa participaron representantes de la Guardia Nacional (GN) y de la Secretaría de Seguridad, quienes respondieron a cada una de las inquietudes planteadas. Al concluir, ambas partes firmaron una minuta de acuerdos, lo que garantiza el libre tránsito y evita afectaciones a terceros.

La Secretaria enfatizó que este grupo de transportistas, aunque pequeño, suele recurrir a bloqueos como medida de presión. Sin embargo, en esta ocasión se demostró que el diálogo puede sustituir esas prácticas.

“Siempre se les escucha y lo vamos a seguir haciendo cuantas veces sea necesario”, afirmó.

Rodríguez también recordó que el compromiso de los transportistas de no bloquear carreteras ya se ha firmado en ocasiones anteriores, y que el Gobierno revisa puntualmente el cumplimiento de cada acuerdo.