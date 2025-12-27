#Anuario2025 ¬ La derecha fue de tropiezo en tropiezo. Estos son 10 de sus errores

Nora Gaspar Reséndiz

27/12/2025 - 12:05 am

Artículos relacionados

Artículos relacionados

DATOS ¬ Salinas Pliego trajo a “experto” en lodo y mentiras. ¿Podrá ensuciar a la 4T?

La derecha mexicana se mueve en Discord como los supremacistas y neonazis en EU

DATOS ¬ Salinas Pliego y las 10 mentiras durante y después de la marcha de la derecha

Marchas violentas, apoyo al intervencionismo estadounidense, protección a funcionarios corruptos, así como una falta de propuestas es lo que durante este 2025 distinguió a la derecha mexicana, misma que también se colgó de lamentables sucesos, como lo fue el asesinato de Carlos Manzo, quien se desempeñaba como Alcalde de Uruapan, Michoacán, con el propósito de volver a posicionarse entre el electorado. 

Ciudad de México, 27 de diciembre (SinEmbargo).- Después de la paliza que los mexicanos le propinaron en la elección de 2024, con Xóchitl Gálvez como su candidata presidencial, la derecha mexicana mantuvo la misma línea errática durante 2025 con diez decisiones que explican su actual condición.

1.- Ni programa ni propuestas. Si PRI y PAN juntos no lograron articular conjuntamente un programa alternativo, ni siquiera un decálogo para los mexicanos, menos lo hicieron cada uno por su parte tras separarse en 2025. El PAN ni en su relanzamiento ofreció propuestas al electorado, apenas una promesa de elaborar un proyecto y con un afianzamiento de su postura de extrema derecha. Y el PRI tampoco creó ninguna propuesta alternativa y sólo endureció su discurso antigubernamental con mentiras y hasta con leperadas.

2.- El recurso de la violencia. La manifestación del 15 de noviembre fue convocada por los anónimos que están detrás de la cuenta de redes sociales de la generación zeta, pero toda la derecha partidaria, empresarial e intelectual que lidera Claudio X. González la impulsó por todos los medios. El propósito de la movilización, que imitó a los jóvenes de Nepal y Bangladesh, era derrocar al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Se produjeron acciones de violencia en el Zócalo y vandalismo de grupos abiertamente nazis, la mayoría individuos embozados. Esta conducta estuvo precedida por la violencia física que ejerció el dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, contra el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y una declaración de su similar del PAN, Jorge Romero, en el sentido de que lo único que le queda a la oposición es la violencia.

Comerciantes reportan pérdidas por 500 mdp tras marcha de la Generación Z
Integrantes de la sociedad participaron en la llamada de marcha de la Generación Z, frente a Palacio Gritaron consignas para exigir seguridad esto ante los hechos de violencia sucedidos en Michoacán. Foto: Estrella Josento, Cuartoscuro

3.- La intervención de Estados Unidos. Se han vuelto sistemáticas las peticiones de dirigentes y parlamentarios de PRI y PAN para que el gobierno de Estados Unidos intervenga, hasta militarmente, en México. Hasta han viajado a Washington para quejarse y solicitar su injerencia en asuntos que sólo corresponden a los mexicanos. En plena campaña presidencial, en 2024, Xóchitl Gálvez fue a Nueva York y a Washington, mientras que delegaciones de esos dos partidos también lo han hecho este año, sometiéndose a Donald Trump, quien agrede y discrimina a los compatriotas que viven allá.

4.- La candidatura a Ricardo Salinas Pliego. Así sea en grado de tentativa, la candidatura presidencial ofrecida a este magnate deudor de más de 74 mil millones de pesos de impuestos constituye un error del presidente del PAN, Jorge Romero. Sólo considerarlo prospecto presidencial implica la defensa de quienes usan su poder económico y mediático para no cumplir con sus obligaciones tributarias.

5.- Las mentiras y el odio. Si algo ha caracterizado y hasta cohesionado a todo el espectro de la derecha partidaria, mediática e intelectual es la mentira y el odio. En la campaña de 2024 se crearon artificialmente tendencias en redes sociales, retomadas por los medios convencionales, para asociar al oficialismo con el narcotráfico. Este año se impulsaron las listas de supuestos políticos con el narcotráfico, que hasta Estados Unidos desmintió. Contra la presidenta Claudia Sheinbaum se han desatados insultos como subordinadas del expresidente Andrés Manuel López Obrador y hasta por su origen judío, al mismo tiempo que se llama “indios”, “nacos” y “jodidos” a los mexicanos que apoyan a la Cuarta Transformación.

6.- Respaldo y asesoría a Norma Piña. En vez de cumplir con los mandamientos de la Constitución, la ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación asumió una postura de oposición, en buena media porque eso le recomendaron sus asesores políticos que se reunían en el domicilio del escritor Federico Reyes Heroles, padre de la secretaria general de la presidencia del Máximo Tribunal. La derecha justificó, sin proponérselo, la reforma judicial que derrumbó su último bastión, el Poder Judicial que construyó Ernesto Zedillo para proteger las políticas neoliberales.

7.- Sabotaje a la elección judicial. En la misma línea de oposición radical a la reforma judicial, la derecha abandonó las candidaturas que se inscribieron para juzgados de distrito, tribunales y la SCJN, mujeres y hombres que ya formaban parte del Poder Judicial de la Federación y que pudieron haber ganado. En Aguascalientes la derecha impuso como presidenta del Poder Judicial local a la hija de la excandidata presidencial Josefina Vázquez Mota, pero a nivel federal se impuso la estrategia de descalificar la elección.

8.- La protección a Francisco García Cabeza de Vaca. El PAN improvisó un cargo, representante en América del Norte, para proteger a un exgobernador fugitivo, escondido en Estados Unidos, acusado de delincuencia organizada, defraudación fiscal y lavado de dinero, entre otros delitos. El gobierno de Tamaulipas, en el sexenio de García Cabeza de Vaca, fue una fuente de enriquecimiento de prominentes panistas del grupo de Felipe Calderón, que ahora ostentan cargos en la cúpula de ese partido.

Donald Trump estaría presionando a Sheinbaum para aumentar la presencia de soldados estadounidenses en la frontera.
Donald Trump estaría presionando a Sheinbaum para aumentar la presencia de soldados estadounidenses en la frontera. Foto: Omar Martínez Noyola, Cuartoscuro

9.- Los partidos pro Trump. Dos formaciones de ultraderecha abiertamente simpatizantes de Donald Trump que pretendían convertirse en partidos políticos fracasaron en 2025. México Republicano, encabezado por el expriista Juan Iván Peña Neder y los estadounidenses Larry Rubin y Gricha Raether, y Movimiento Viva México, del actor Eduardo Verástegui, no lograron celebrar ni una sola asamblea y apenas afiliaron a un puñado de mexicanos. Fue un error: Los mexicanos aborrecen históricamente a los vendepatrias.

10.- El asesinato de Carlos Manzo. Desde la noche misma del asesinato del alcalde independiente de Uruapan, Carlos Manzo, el 1 de noviembre, la derecha buscó capitalizarlo políticamente. Sin esclarecerse mínimamente las circunstancias y menos la autoría intelectual del crimen, se culpó a la presidenta Claudia Sheinbaum y al gobierno de Michoacán, y se trató de capitalizar a favor de PAN y PRI, pese a que la víctima había sido diputado federal de Morena. El crimen se volvió bandera de la manifestación de la generación Z, en 15 de noviembre, que terminó en violencia. El activismo prianista amainó cuando la viuda, Grecia Quiroz, anunció que buscará la gubernatura por la vía independiente, respaldada por el “movimiento del sombrero”, antagónico también al PRIAN.

Nora Gaspar Reséndiz

Nora Gaspar Reséndiz

Comunicóloga por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). Busca ejercer un periodismo libre, crítico y con responsabilidad social. Actualmente es parte de la Unidad de Investigación y Multimedia de SinEmbargo.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Susan Crowley

Cada quien su Navidad

"La Navidad es la prórroga que se ofrece para ser felices. Bailar, comer, gastar, olvidar los problemas,...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

Noches de hospital y escucha

"El sino del escorpión fue salir volando de su refugio tropical en la costa del Pacífico nayarita...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

La izquierda iberoamericana frente al 2026

"La pregunta es si en estos procesos de relevó continuará la debacle electoral que se inició prácticamente...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Francisco Ortiz Pinchetti

Circuitos fundidos

"Durante décadas, el vecindario funcionó precisamente así: en serie. Había una interdependencia que no estaba escrita en...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
+ Sección

Opinión en Video

San Francisco vs Coca y UPs
Por Alejandro Calvillo

San Francisco vs Coca y UPs

Un deseo decembrino
Por Héctor Alejandro Quintanar

Un deseo decembrino

“Alito” debe ser candidato presidencial del PRI en 2030
Por Pedro Mellado Rodríguez

“Alito” debe ser candidato presidencial del PRI en 2030

Cinco figuras tristes de 2025
Por Fabrizio Mejía Madrid

Cinco figuras tristes de 2025

¿Noche de paz? ¿Noche de amor?
Por Juan Carlos Monedero

¿Noche de paz? ¿Noche de amor?

Los riesgos de la economía global en 2026
Por Mario Campa

Los riesgos de la economía global en 2026

El color de nuestro tiempo
Por Óscar de la Borbolla

El color de nuestro tiempo

Regina y Ernestina
Por Ana Lilia Pérez

Regina y Ernestina

Los conspiradores
Por Alejandro Páez Varela

Los conspiradores

Umbral de corrupción
Por Muna D. Buchahin

Umbral de corrupción

+ Sección

Galileo

El Ilustre Colegio Oficial de Podología de la Comunidad Valenciana (ICOPCV) advirtió que existen cinco patologías que pueden "esconderse" bajo el síntoma de tener los pies fríos.

¿Pies fríos? Descubre qué enfermedades se esconden detrás y cuáles son las alertas

Volcán Popocatépetl

Científicos de la UNAM revelan a detalle el interior del Popocatépetl con ayuda de IA

Beneficios del agua de coco para la salud

¿Sabías que el agua de coco tiene muchos beneficios para la salud? Descubre cuáles

Especialmente durante la Navidad un perro suele sufrir estrés por los ruidos, el barullo de tener a extraños en su hogar o los cambios en su ambiente con luces.

¿Tienes un perro nervioso? Aquí unos trucos para calmarlo y evitar estrés en Navidad

¿Piensas regalar juguetes? Expertos dan tips para saber si tienen tóxicos peligrosos

¿Piensas regalar juguetes? Expertos dan tips para saber si tienen tóxicos peligrosos

Investigadores descubrieron un mecanismo de curación que podría tratar lesiones de médula espinal, accidentes cerebrovasculares y afecciones neurológicas.

Investigadores descubren cómo células del cerebro ayudarían a reparar médula espinal

La ingesta de alcohol y comidas pesadas durante las fiestas decembrinas incrementa el riesgo de ataques cardíacos

Fiestas decembrinas elevan riesgo de ataques cardíacos por comida y alcohol: expertos

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) recordó cómo actuar para salvar una vida ante el aumento de los casos de personas que se atragantan durante la Navidad.

¿Qué hacer si alguien se atraganta en la cena de Navidad? Así puedes salvarle la vida

Investigadores hallan especímenes del ajolote del Altiplano tras 15 años sin registro

Una investigación arrojó que los compuestos dialil sulfurados -moléculas ricas en azufre presentes en el ajo- tienen la capacidad de alargar la vida en ratones.

Investigadores demuestran que compuestos del ajo aumentan esperanza y calidad de vida

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
El lago de Texcoco aún es amenazado por intereses inmobiliarios y la contaminación.
1

El proyecto de justicia ambiental de Texcoco cosecha juncos, aves y moscos ¬ PARTE 2

“No vivo de privilegios”: José Ramón López Beltrán a Salinas Pliego.
2

"Vive del Cártel", dice Salinas Pliego a José Ramón. Trabajo y pago impuestos, revira

Un hombre que huía de la Policía por una denuncia de robo en el municipio de Juárez, en NL, se electrocutó al subir a un poste; está grave en el hospital.
3

VIDEO FUERTE ¬ Huye de la Policía, sube a un poste y se electrocuta en NL; está grave

4

Norberto Rivera desembolsó 20 millones por dos depas, pero se niega a pagar impuestos

El Ilustre Colegio Oficial de Podología de la Comunidad Valenciana (ICOPCV) advirtió que existen cinco patologías que pueden "esconderse" bajo el síntoma de tener los pies fríos.
5

¿Pies fríos? Descubre qué enfermedades se esconden detrás y cuáles son las alertas

Cae Jesús “N”, operador de García Luna, por desvío de recursos.
6

Exoperador de García Luna cae en Cuernavaca por peculado y delincuencia organizada

Regina Orozco. Foto: Regina Orozco, Facebook
7

ENTREVISTA ¬ “¿Hay censura en México? Yo digo: dime dónde, dime quién”: Regina Orozco

José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, presenta la supercomputadora "Coatlicue" en la conferencia mañanera de la Presidenta Sheinbaum.
8

ENTREVISTA ¬ Soberanía: de eso se trata la supercomputadora Coatlicue, explica Merino

9

Ucrania bajo ataque masivo de misiles y drones rusos; sacuden Kiev y otras ciudades

En la imagen se observa una comida en la casa de Iván Restrepo del Ateneo de Angangeo con el Presidente Carlos Salinas.
10

Apuntes sobre una vieja-nueva izquierda

Sentencian a hermana de Xóchitl Gálvez por secuestro
11

Malinali, hermana de Xóchitl Gálvez, pasará el resto de su vida presa por secuestro

Gracias a Vivienda para el Bienestar, la población que vive en condiciones de vulnerabilidad podrá obtener un crédito para comprar una casa a bajo costo.
12

Vivienda para el Bienestar: Checa cómo obtener un crédito y qué requisitos te piden

En su dualidad de política y empresaria, Catalina Monreal, hija del Diputado federal Ricardo Monreal Ávila, es una mujer acaudalada que, con sus negocios y su cargo de directora general del Instituto Nacional de la Economía Social (INES), tiene ingresos netos de más 660 mil pesos al mes.
13

“Caty” Monreal reporta ingresos de más de 600 mil al mes. 129 mil vienen de Gobierno

China sanciona a empresas de EU.
14

China anuncia sanciones contra empresas y ejecutivos de EU por vender armas a Taiwán

Candidatos que fueron un fiasco
15

#Anuario2025 ¬ Candidatxs presidenciales para olvidar: de Xóchitl a Margarita, Quadri

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La Marcha de la Generación Z que se celebró este domingo en la CdMx congregó alrededor de 300 personas y concluyó con saldo blanco.
1

#Anuario2025 ¬ La derecha fue de tropiezo en tropiezo. Estos son 10 de sus errores

2

Ucrania bajo ataque masivo de misiles y drones rusos; sacuden Kiev y otras ciudades

José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, presenta la supercomputadora "Coatlicue" en la conferencia mañanera de la Presidenta Sheinbaum.
3

ENTREVISTA ¬ Soberanía: de eso se trata la supercomputadora Coatlicue, explica Merino

El Ilustre Colegio Oficial de Podología de la Comunidad Valenciana (ICOPCV) advirtió que existen cinco patologías que pueden "esconderse" bajo el síntoma de tener los pies fríos.
4

¿Pies fríos? Descubre qué enfermedades se esconden detrás y cuáles son las alertas

Alcalde de Tepeapulco fallece tras percance automovilístico en carretera de Hidalgo
5

Alcalde de Tepeapulco fallece tras percance automovilístico en carretera de Hidalgo

Cae Jesús “N”, operador de García Luna, por desvío de recursos.
6

Exoperador de García Luna cae en Cuernavaca por peculado y delincuencia organizada

7

EU confirma tirador activo en Idaho; autoridades reportan dos heridos por disparos

China sanciona a empresas de EU.
8

China anuncia sanciones contra empresas y ejecutivos de EU por vender armas a Taiwán

Sheinbaum hace un llamado a visitar Acapulco.
9

“Acapulco está de pie gracias a su gente”: la Presidenta invita a visitar el puerto

Candidatos que fueron un fiasco
10

#Anuario2025 ¬ Candidatxs presidenciales para olvidar: de Xóchitl a Margarita, Quadri

El corrido entra a Springfield: Los Tigres del Norte llega a Los Simpson
11

De Sinaloa a Springfield: Los Tigres del Norte cantarán un corrido en Los Simpson

Una Jueza rechazó darle una suspensión a Hernán Bermúdez Requena para desbloquear sus cuentas.
12

Las cuentas de Hernán Bermúdez Requena seguirán congeladas: Jueza rechaza suspensión