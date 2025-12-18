"El Guacho", yerno de "El Mencho", es condenado a 11 años y 8 meses de prisión en EU

El yerno de "El Mencho", Cristian Gutiérrez Ochoa, conocido como "El Guacho", fue condenado a 140 meses de prisión en EU, por lavado de dinero para el CJNG.

Ciudad de México, 18 de diciembre (SinEmbargo).– Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, alias "El Guacho", yerno del capo Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", fue condenado en Estados Unidos (EU) a 11 años y 8 meses por lavado de dinero para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

"El Guacho", quien fingió en su momento su propia muerte para evadir la justicia, fue atrapado frente a su lujosa vivienda en Riverside, California, en noviembre de 2024. El narcotraficante está casado con Laisha Oseguera, hija de Rosalinda González Valencia y "El Mencho", líder del CJNG.

La Jueza federal Beryl Howell, de la Corte Federal de Washington, condenó a "El Guacho" a 140 meses de prisión. En junio, Gutiérrez Ochoa ya se había declarado culpable.

Según documentos de los tribunales estadounidenses, "El Guacho" comenzó a trabajar para el CJNG, uno de los cárteles de drogas más violentos de México, alrededor de 2014, y coordinó personalmente el transporte y la distribución de aproximadamente 40 mil kilogramos de metanfetamina y aproximadamente 2 mil kilogramos de cocaína en México, todos destinados a EU.

"El Guacho" realizó estas actividades de narcotráfico y lavado de dinero para el CJNG "mediante la violencia". "Alrededor de noviembre de 2021, se alega que Gutiérrez Ochoa secuestró a dos miembros de la Marina de México en un intento por lograr la liberación de la esposa de ‘El Mencho’, que había sido arrestada por las autoridades mexicanas", de acuerdo con el Pentágono.

Después de ser buscado por las autoridades mexicanas, Gutiérrez Ochoa supuestamente huyó a EU, asumió una identidad ficticia y vivió en una residencia de lujo en Riverside, California, comprada por los operadores de lavado de dinero del CJNG con ganancias del narcotráfico.

Según documentos del tribunal, "El Mencho" puede haber ayudado a "El Guacho" en su plan para fingir su propia muerte, diciéndoles a sus asociados que asesinó a Gutiérrez Ochoa por mentir. Esto ayudó a Gutiérrez Ochoa a colarse en EU para estar con la hija de "El Mencho".

El Departamento de Justicia presentó una formulación complementaria de cargos contra "El Mencho" en abril de 2022, acusándolo de liderar una empresa criminal para fabricar y distribuir fentanilo para su importación a los Estados Unidos. El Pentágono ofrecía hasta 10 millones de dólares antes de su captura el año pasado.

Además, ahora mismo ofrece 15 millones de dólares por información que lleve a la captura de "El Mencho", uno de los últimos grandes capos del narcotráfico en México que no ha sido todavía detenido.

"El Guacho", por su parte, fue condenado a casi 12 años, por encima del mínimo posible de 10 años y lejos de los 20 años de cárcel que, por los delitos de lavado de dinero, se consideran como penas máximas.

Cuando fue capturado, Gutiérrez Ochoa fue calificado como "un estrecho colaborador del máximo líder del CJNG" por la principal Vicefiscal General adjunta Nicole M. Argentieri, jefa de la División Penal del Departamento de Justicia de EU.

En México, Gutiérrez Ochoa cuenta con una orden de aprehensión por crimen organizado y secuestro, pues la Fiscalía General de la República (FGR) lo causa de haber participado en el secuestro de dos elementos de la Marina, en Zapopan, Jalisco, el 15 de noviembre de 2021.

Dicha acción fue un intento para lograr la liberación de Rosalinda González Valencia, alias “La Jefa”, esposa de "El Mencho", quien había sido arrestada por las autoridades mexicanas.