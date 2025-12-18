Autoridades de la CdMx catean 7 inmuebles y aseguran 1.5 toneladas de autopartes

Las autoridades decomisaron aseguraron diversas autopartes y detuvieron a una persona en el marco de la estrategia para combatir el robo de vehículos y venta ilegal de autopartes en la Ciudad de México.

Ciudad de México, 18 de diciembre (SinEmbargo).- Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) y la Fiscalía General de Justicia (FGJ-CdMx) capitalina aseguraron este jueves una tonelada y media de autopartes en un operativo simultáneo realizado en tres alcaldías. Una persona resultó detenida.

"Efectivos de la SSC-CdMx y personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México aseguraron una y media toneladas de autopartes, recuperaron dos vehículos y detuvieron a una persona, durante el operativo 'Cazador II' , realizado en las alcaldías Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Xochimilco, como parte de la Estrategia de Combate al Delito de Robo de Vehículo, Motocicletas y Venta Ilegal de Autopartes en la capital de país", indicó la dependencia en un comunicado.

El decomiso se llevó a cabo mediante siete cateos en inmuebles posiblemente relacionados con actividades de desmantelamiento, acopio o comercialización ilegal de autopartes.

#Importante | Continuamos con la implementación de la Estrategia de combate al Robo de Vehículo y Autopartes instruida por la Jefa de Gobierno @ClaraBrugadaM. En acciones coordinadas de la @SSC_CDMX y la @FiscaliaCDMX, se ejecutaron siete cateos en @Alc_Iztapalapa,… pic.twitter.com/kX8sNQmhTP — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) December 18, 2025

En Iztapalapa se llevaron a cabo tres cateos en propiedades ubicadas en el Barrio San Lucas, donde las autoridades aseguraron cerca de media tonelada de autopartes, dos mil accesorios de distintos tipos, un cristal de puerta trasera, una aleta trasera y cinco tarjetas de circulación.

En la Alcaldía Xochimilco se realizaron tres cateos adicionales, dos de ellos en la colonia Paraje Zacapa y uno más en un inmueble localizado en el Pueblo de Santa Cecilia Tepetlapa. En estas localidades fue recuperado un vehículo y detenida una persona de 38 años presuntamente relacionada con estos hechos.

Asimismo, en Gustavo A. Madero, se aseguraron tres placas de circulación, un medallón, un automóvil color blanco, una laminilla y aproximadamente una tonelada de diversas autopartes, durante un cateo realizado en una propiedad localizada en la colonia San Felipe de Jesús.

#ComunicadoConjunto | Efectivos de la #SSC y personal de la @FiscaliaCDMX aseguraron una y media toneladas de autopartes, recuperaron dos vehículos y detuvieron a una persona, durante el operativo “Cazador II”, realizado en las alcaldías @TuAlcaldiaGAM, @Alc_Iztapalapa y… pic.twitter.com/Y93Wkimg6S — SSC CDMX (@SSC_CDMX) December 18, 2025

Por su parte, el titular de la SSC-CdMx, Pablo Vázquez Camacho, refirió que el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) suspendió ocho locales comerciales al corroborar que no contaban con la documentación necesaria para su operación, luego de realizar verificaciones administrativas en diez establecimientos localizados en la calzada Ermita-Iztapalapa, Barrio San Lucas.

"Los inmuebles quedaron asegurados y bajo resguardo policial, mientras que los indicios fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien continuará con las diligencias correspondientes", señalaron las autoridades.

Los cateos se realizaron en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN).