Un jet privado se estrella en Carolina del Norte, EU; reportan múltiples fallecidos

El percance ocurrió en el Aeropuerto Regional de Statesville que ofrece sus instalaciones para la aviación corporativa y a varios equipos de NASCAR.

Los Ángeles, 18 de diciembre (LaOpinión).- Un accidente aéreo en el que estuvo involucrado un jet privado, en un aeropuerto de Carolina del Norte causó múltiples muertes, confirmó el Sheriff del condado de Iredell.

Las autoridades informaron el jueves que un avión se estrelló en el Aeropuerto Regional de Statesville, en el condado de Iredell, alrededor de las 10:15 horas.

Se desconoce de inmediato cuántas personas viajaban a bordo. Se reportaron múltiples muertes, pero no el número exacto.

Una imagen del aeropuerto muestra el avión convertido en una enorme bola de fuego tras el accidente.

CESSNA CITATION II CRASHES IN NORTH CAROLINA Cessna 550 Citation II N257BW has crashed while attempting to land at Statesville Regional Airport (SVH). The aircraft was carrying six occupants — five fatalities have been confirmed so far by local media. Flight tracking data shows… pic.twitter.com/xyXnGyeDne — Turbine Traveller (@Turbinetraveler) December 18, 2025

Los registros de seguimiento de vuelo muestran que un Cessna 550 que despegó del Aeropuerto Regional de Statesville a las 10:06 horas es propiedad de una empresa privada de Carolina del Norte.

Los registros comerciales indican que dicha empresa privada está afiliada al piloto retirado de la National Association for Stock Car Auto Racing (NASCAR) Greg Biffle.

Según el sitio web de la ciudad de Statesville, el aeropuerto es propiedad municipal y proporciona instalaciones de aviación corporativa a empresas de la lista Fortune 500 y a varios equipos de NASCAR.

El aeropuerto se encuentra cerca del cruce de las carreteras interestatales 77 y 40, y a unos 10 minutos del centro de Statesville.

