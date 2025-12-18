Un jet privado se estrella en Carolina del Norte, EU; reportan múltiples fallecidos

La Opinión

18/12/2025 - 3:50 pm

Un accidente aéreo en un aeropuerto de Carolina del Norte causó múltiples muertes, confirmó el Sheriff del condado de Iredell.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

"Parece que es una falla técnica", dice Sheinbaum sobre caída de avioneta en Edomex

"Nos estamos desplomando": VIDEOS captan la fatal caída de un jet privado en Toluca

La SRE confirma que 3 mexicanos murieron tras el desplome de una aeronave en Michigan

El percance ocurrió en el Aeropuerto Regional de Statesville que ofrece sus instalaciones para la aviación corporativa y a varios equipos de NASCAR. 

Los Ángeles, 18 de diciembre (LaOpinión).- Un accidente aéreo en el que estuvo involucrado un jet privado, en un aeropuerto de Carolina del Norte causó múltiples muertes, confirmó el Sheriff del condado de Iredell.

Las autoridades informaron el jueves que un avión se estrelló en el Aeropuerto Regional de Statesville, en el condado de Iredell, alrededor de las 10:15 horas.

Se desconoce de inmediato cuántas personas viajaban a bordo. Se reportaron múltiples muertes, pero no el número exacto.

Una imagen del aeropuerto muestra el avión convertido en una enorme bola de fuego tras el accidente.

Los registros de seguimiento de vuelo muestran que un Cessna 550 que despegó del Aeropuerto Regional de Statesville a las 10:06 horas es propiedad de una empresa privada de Carolina del Norte.

Los registros comerciales indican que dicha empresa privada está afiliada al piloto retirado de la National Association for Stock Car Auto Racing (NASCAR) Greg Biffle.

Según el sitio web de la ciudad de Statesville, el aeropuerto es propiedad municipal y proporciona instalaciones de aviación corporativa a empresas de la lista Fortune 500 y a varios equipos de NASCAR.

El aeropuerto se encuentra cerca del cruce de las carreteras interestatales 77 y 40, y a unos 10 minutos del centro de Statesville.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA OPINIÓN. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

La Opinión

La Opinión

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

Un fantasma recorre México, el fantasma de Lucas Alamán

"La tentación centralizadora que hoy se presenta como novedad pragmática tiene ahí su linaje intelectual: la convicción...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Imperialismo

"Hay que manifestar nuestro más enérgico rechazo al intervencionismo estadounidense militar en Venezuela, y al derramamiento de...
Por María Rivera
Gustavo de Hoyos Walther

CaliBaja y el financiamiento de las regiones

"Hemos sido testigos de la creación de polos regionales que se han consolidado por su vigor cultural...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Cautela y prevención en el hogar

"Cuando la ciudad se vacía parcialmente y las familias se desplazan, la seguridad se repliega hacia el...
Por Salvador Guerrero Chiprés
+ Sección

Opinión en Video

La doctrina y el corolario no son tales
Por Lorenzo Meyer

La doctrina y el corolario no son tales

<i>Grandeza</i> de López Obrador
Por Fabrizio Mejía Madrid

Grandeza de López Obrador

México toma distancia de China
Por Mario Campa

México toma distancia de China

Vientos tejocoteros
Por Óscar de la Borbolla

Vientos tejocoteros

Amparo Casar: Persecución o fraude
Por Álvaro Delgado Gómez

Amparo Casar: Persecución o fraude

Amparo Casar, Pemex y la casta dorada
Por Ana Lilia Pérez

Amparo Casar, Pemex y la casta dorada

Pedro Haces. Episodios.
Por Alejandro Páez Varela

Pedro Haces. Episodios.

¿Ultraderecha o victimismo?
Por Jorge Zepeda Patterson

¿Ultraderecha o victimismo?

Corrupción y esperanza
Por Muna D. Buchahin

Corrupción y esperanza

En el laberinto
Por Alejandro Calvillo

En el laberinto

+ Sección

Galileo

Tomar jugo de naranja diariamente ayuda a tu corazón.

¿El jugo de naranja es benéfico para el corazón? Un estudio reciente así lo sugiere

Los alimentos ultraprocesados están cambiando las bacterias intestinales.

Bacterias intestinales están cambiando por el consumo de alimentos ultraprocesados

La tiroides es esencial para la regulación del metabolismo y afecta directamente a la producción de calor (termogénesis) y al consumo de oxígeno de las células.

Cansancio crónico y falta de concentración podrían indicar problemas en la tiroides

Un estudio de la Universidad de Michigan reveló que los adultos mayores expuestos a desastres naturales presentan un aumento en el riesgo de mortalidad.

Desastres naturales impactan a largo plazo en mortalidad de adultos mayores: estudio

La Generación Z es cada vez más escéptica sobre su capacidad para cambiar el mundo, según una investigación de la Universidad Estatal de Montclair.

La Generación Z ve el mundo como un lugar aterrador y estos son los factores de ello

Editor PDF

Descubre el mejor editor de PDF en la nube para profesionales independientes

El moco verde no aparece por arte de magia, ni es un diagnóstico automático de una infección bacteriana. Su color tiene un origen químico muy concreto.

¿Tienes moco verde? Especialista aclara si es señal de alarma y por qué son de color

Un nuevo estudio demuestra que el amor y el apoyo de pareja pueden mejorar la salud cardíaca de las personas con enfermedades cardiovasculares.

El amor y el apoyo de pareja podrían mejorar la salud cardíaca, según este análisis

Estudio revela propiedades antienvejecimiento del chocolate oscuro

Estudio revela propiedades antienvejecimiento en un componente del chocolate negro

La decoración navideña influye directamente en el estado de ánimo de las personas y llega a influir en sus comportamientos de compra, advierte un experto.

¿Cómo influye la decoración navideña en tu estado de ánimo y tus hábitos de compra?

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

La FGR de Gertz congeló investigación de Gallardo. Morena en SLP pide reabrirla

Dos bestias hambrientas de sexo: NYT cuenta la historia más íntima de Trump y Epstein
2

Dos bestias hambrientas de sexo: NYT cuenta la historia más íntima de Trump y Epstein

El Gobernador Samuel García impulsa la candidatura de su esposa, Mariana Rodríguez Cantú, a la gubernatura de Nuevo León en 2027.
3

Samuel García impulsa a su esposa Mariana Rodríguez con reforma y campaña millonaria

Estados Unidos (EU) sancionó al Cártel Santa Rosa de Lima y a José Antonio Yépez, "El Marro", por financiamiento con robo de combustible y comercio ilegal.
4

EU sanciona a Cártel Santa Rosa de Lima y "El Marro"; sigue activo desde cárcel, dice

25 para el veinticinco
5

México lanza colección "25 para el 25" en horas de prepotencia imperial de EU: Taibo

Huelga en Cananea llega a su fin tras 18 años
6

La huelga de Cananea contra el magnate Germán Larrea ha terminado. Después de 18 años

Rusia y China alertan por ataques de EU contra Venezuela.
7

Rusia y China expresan su respaldo a Venezuela ante el bloqueo e intimidaciones de EU

El panadero británico Richard Hart ofreció disculpas a México después de las declaraciones en las que aseguraba que en el país “no existe la cultura del pan”.
8

“Me equivoqué”: Richard Hart se disculpa con México; no existe cultura del pan, dijo

Elementos de la SSC-CdMx y la Fiscalía General de Justicia (FGJ-CdMx) capitalina aseguraron este jueves una tonelada y media de autopartes en tres alcaldías.
9

Autoridades de la CdMx catean 7 inmuebles y aseguran 1.5 toneladas de autopartes

La SSC-CdMx informó que este jueves se registró una balacera en la Alcaldía Cuauhtémoc durante un operativo en contra de presuntos extorsionadores.
10

Balacera en la Alcaldía Cuauhtémoc deja un oficial de SSC-CdMx herido y 4 detenidos

Corolario Trump
11

La doctrina y el corolario no son tales

La CIDH condenó al Estado mexicano por el caso Ernestina Ascencio, indígena nahua de 73 años asesinada en la sierra de Zongolica en 2007, violada por militares.
12

No fue “gastritis”, como dijo Calderón; soldados violaron y mataron a Ernestina: CIDH

La armada Venezolana recibió la orden de escoltar sus buques petroleros, tras el bloqueo de EU.
13

Vientos de guerra. Venezuela escolta sus buques; Maduro habla con Guterres sobre EU

Caen cinco personas que resguardaban predio con mercancía robada en el Edomex.
14

Autoridades del Edomex aseguran predio; recuperan 48 mdp en mercancía robada y caen 5

Gobernación logra compromisos con transportistas.
15

"Siempre se les escucha": Segob resalta acuerdo con transportistas sin haber bloqueos

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Un accidente aéreo en un aeropuerto de Carolina del Norte causó múltiples muertes, confirmó el Sheriff del condado de Iredell.
1

Un jet privado se estrella en Carolina del Norte, EU; reportan múltiples fallecidos

Trump reclasifica la mariguana como una droga menos peligrosa
2

Trump relaja restricciones a la mariguana en EU para permitir investigaciones médicas

Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, "El Guacho", fue condenado a casi 12 años de prisión por lavar dinero para el CJNG.
3

"El Guacho", yerno de "El Mencho", es condenado a 11 años y 8 meses de prisión en EU

Elementos de la SSC-CdMx y la Fiscalía General de Justicia (FGJ-CdMx) capitalina aseguraron este jueves una tonelada y media de autopartes en tres alcaldías.
4

Autoridades de la CdMx catean 7 inmuebles y aseguran 1.5 toneladas de autopartes

Profeco pone en marcha el operativo “Fiestas decembrinas 2025”.
5

Fiestas decembrinas 2025: Profeco lanza operativo nacional para vigilancia de precios

Gobernación logra compromisos con transportistas.
6

"Siempre se les escucha": Segob resalta acuerdo con transportistas sin haber bloqueos

Banxico recortó nuevamente las tasas de interés este fin de año. Se quedó en un nivel de 7 por ciento.
7

Banxico baja de nuevo la tasa de interés: queda en 7%; cita "tensiones comerciales"

Sheinbaum se pronunció este jueves con respecto a la tensión entre EU y Venezuela y dijo que el conflicto debe resolverse sin intervenciones.
8

Sheinbaum reafirma postura de no injerencias; llama a solución pacífica de conflictos

Dos bestias hambrientas de sexo: NYT cuenta la historia más íntima de Trump y Epstein
9

Dos bestias hambrientas de sexo: NYT cuenta la historia más íntima de Trump y Epstein

La SSC-CdMx informó que este jueves se registró una balacera en la Alcaldía Cuauhtémoc durante un operativo en contra de presuntos extorsionadores.
10

Balacera en la Alcaldía Cuauhtémoc deja un oficial de SSC-CdMx herido y 4 detenidos

Sheinbaum aseguró que criminalizar a los migrantes es un acto de "poca humanidad"; además, dijo que EU creció gracias a la migración.
11

Criminalizar migrantes es un acto de "poca humanidad": CSP; EU creció por ellos, dice

Nueva orden de aprehensión contra Raúl Rocha Cantú
12

Rocha Cantú, bajo nueva orden de aprehensión por tráfico de armas y combustibles