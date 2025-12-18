Trump relaja restricciones a la mariguana en EU para permitir investigaciones médicas

La reclasificación firmada por Trump acelera el proceso que permitirá ampliar la investigación científica y médica sobre el cannabis.

Ciudad de México, 27 de septiembre (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, firmó este jueves una orden ejecutiva para reclasificar la mariguana como una droga menos peligrosa, una decisión que marca un giro relevante en la política federal antidrogas estadounidense y permitirá nuevas posibilidades investigación médica.

“Esta acción ha sido solicitada por pacientes estadunidenses que sufren dolor extremo, enfermedades incurables, cánceres agresivos, trastornos convulsivos, problemas neurológicos y más, incluidos numerosos veteranos con lesiones relacionadas con el servicio y estadunidenses mayores que viven con problemas médicos crónicos y degradan gravemente su calidad de vida”, declaró durante la firma del decreto.

El anuncio se realizó en una ceremonia en la Oficina Oval, en la que Trump estuvo acompañado por pacientes, médicos, veteranos militares, representantes de la industria del cannabis, así como de funcionarios del Departamento de Salud y Servicios Humanos.

President Donald J. Trump signs an Executive Order rescheduling marijuana from Schedule I to Schedule III — recognizing legitimate medical uses and expanding medical marijuana and cannabidiol research to better support patients and doctors. pic.twitter.com/7NpPaLbNTl — The White House (@WhiteHouse) December 18, 2025

La medida ordena retirar a la mariguana de la Lista I —en la que se encuentra junto a sustancias como la heroína, el MDMA o el LSD— y ubicarla en la Lista III, categoría que incluye drogas como la codeína, la ketamina y ciertos esteroides.

En la práctica, la reclasificación no implica la legalización del uso recreativo a nivel nacional, pero sí acelera el proceso que permitirá ampliar la investigación científica y médica sobre el cannabis, hasta ahora severamente limitada por su estatus federal. Además, podría modificar la forma en que se regula la sustancia y reducir la pesada carga fiscal y las restricciones bancarias que enfrenta la industria.

El decreto también da continuidad a una idea que Trump ya había planteado durante su campaña. En agosto pasado reconoció que evaluaba seriamente la reclasificación y, un mes después, sugirió que el seguro médico público Medicare cubriera productos de CBD, derivados no psicoactivos de la mariguana.

Durante el anuncio estuvo presente Mehmet Oz, responsable de Medicare y Medicaid, quien señaló que por instrucción del presidente se allanó el camino para la decisión y confirmó que los adultos mayores tendrán acceso a canabinoides, al considerar que “no son adictivos”.

Actualmente, más de dos docenas de estados, además de Washington D. C. y varios territorios, han legalizado o despenalizado el uso recreativo de la planta.

No obstante, la decisión ha generado resistencias dentro del Partido Republicano. Más de 20 senadores conservadores, encabezados por Ted Budd, de Carolina del Norte, enviaron este año una carta a Trump para pedirle mantener la mariguana como sustancia de la Lista I, al considerar que sigue siendo peligrosa y que un cambio podría afectar la salud pública, la seguridad vial y laboral.