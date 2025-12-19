La CNDH exige disculpa pública de la Defensa por muerte de dos niñas en Badiraguato

Redacción/SinEmbargo

18/12/2025 - 7:12 pm

La CNDH emitió este jueves una recomendación dirigida a la Secretaria de la Defensa Nacional por la muerte de dos menores de edad en Badiraguato, Sinaloa.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Familiares y amigos despiden a las 3 niñas asesinadas junto a su madre en Hermosillo

"El Guacho", yerno de "El Mencho", es condenado a 11 años y 8 meses de prisión en EU

La DEA presumió “200 detenidos del Cártel de Sinaloa”. Eran adictos, gente pobre…

La CNDH urgió al ejército a reparar el daño y ofrecer una disculpa pública por los hechos en los que perdieron la vida dos menores a manos de efectivos militares. 

Ciudad de México, 18 de diciembre (SinEmbargo).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió este jueves una recomendación dirigida a la Secretaria de la Defensa Nacional (Defensa) por la muerte de dos menores de edad a manos de elementos de esta corporación el pasado 6 de mayo en Badiraguato, Sinaloa, y una disculpa institucional por estos hechos.

"La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) deberá ofrecer una disculpa institucional en la que se reconocerán los hechos y aceptará la responsabilidad por las violaciones graves a derechos humanos, la cual será realizada a través de su Dirección General de Derechos Humanos y restituir el vehículo automotor en el que se transportaba la familia y que pertenece a una de las víctimas", urgió la dependencia.

La CNDH emitió la recomendación 201VG/2025 a la institución por violaciones graves a los derechos humanos de dos menores de edad que perdieron la vida, así como las lesiones provocadas a otras dos personas menores de edad y a dos adultas "con motivo del uso ilegítimo de la fuerza con armas de fuego, atribuibles a personal de esa dependencia, en el poblado de La Cieneguilla, en Badiraguato, Sinaloa", indicó en un comunicado.

La dependencia detalló que el pasado 6 de mayo los militares adscritos al 42 Batallón de Infantería, en Guamúchil, rodearon el vehículo en el que viajaba la familia y, apuntando sus armas hacia los ocupantes, ordenaron su descenso de la unidad, ante lo cual los civiles indicaron que no portaban armas y que únicamente transportaban a niñas y adolescentes.

Sin embargo, los efectivos accionaron sus armas de fuego contra las víctimas al escuchar disparos sin cerciorarse si los tiros provenían del vehículo y dieron muerte a las dos menores identificadas como Leidy, de 11 años, y Alexa, de siete años de edad.

La Comisión señaló que si bien los militares no actuaron con dolo; no lo hicieron conforme al protocolo para evitar el incidente, por lo que "sí se genera una suma de indicios que los convierten en directamente responsables de los hechos frente a la obligación máxima que tenían, como agentes del Estado, para proteger la vida e integridad de las víctimas".

Ante esta situación, el organismo instó al a la Defensa realizar los trámites necesarios ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para proceder a la inmediata reparación integral del daño ocasionado.

La recomendación incluye, además, la compensación complementaria correspondiente, así como la gestión necesaria para brindar atención médica, psicológica y/o tanatológica que los deudos requieran.

La CNDH señaló que la institución castrense deberá impartir un curso de capacitación especializado en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, dirigido a los responsables de los hechos quienes desempeñaban labores de seguridad en varios municipios de Sinaloa, así como la emisión de una circular oficial con el contenido de dicho curso.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

Un fantasma recorre México, el fantasma de Lucas Alamán

"La tentación centralizadora que hoy se presenta como novedad pragmática tiene ahí su linaje intelectual: la convicción...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Imperialismo

"Hay que manifestar nuestro más enérgico rechazo al intervencionismo estadounidense militar en Venezuela, y al derramamiento de...
Por María Rivera
Gustavo de Hoyos Walther

CaliBaja y el financiamiento de las regiones

"Hemos sido testigos de la creación de polos regionales que se han consolidado por su vigor cultural...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Cautela y prevención en el hogar

"Cuando la ciudad se vacía parcialmente y las familias se desplazan, la seguridad se repliega hacia el...
Por Salvador Guerrero Chiprés
+ Sección

Opinión en Video

La doctrina y el corolario no son tales
Por Lorenzo Meyer

La doctrina y el corolario no son tales

<i>Grandeza</i> de López Obrador
Por Fabrizio Mejía Madrid

Grandeza de López Obrador

México toma distancia de China
Por Mario Campa

México toma distancia de China

Vientos tejocoteros
Por Óscar de la Borbolla

Vientos tejocoteros

Amparo Casar: Persecución o fraude
Por Álvaro Delgado Gómez

Amparo Casar: Persecución o fraude

Amparo Casar, Pemex y la casta dorada
Por Ana Lilia Pérez

Amparo Casar, Pemex y la casta dorada

Pedro Haces. Episodios.
Por Alejandro Páez Varela

Pedro Haces. Episodios.

¿Ultraderecha o victimismo?
Por Jorge Zepeda Patterson

¿Ultraderecha o victimismo?

Corrupción y esperanza
Por Muna D. Buchahin

Corrupción y esperanza

En el laberinto
Por Alejandro Calvillo

En el laberinto

+ Sección

Galileo

Tomar jugo de naranja diariamente ayuda a tu corazón.

¿El jugo de naranja es benéfico para el corazón? Un estudio reciente así lo sugiere

Los alimentos ultraprocesados están cambiando las bacterias intestinales.

Bacterias intestinales están cambiando por el consumo de alimentos ultraprocesados

La tiroides es esencial para la regulación del metabolismo y afecta directamente a la producción de calor (termogénesis) y al consumo de oxígeno de las células.

Cansancio crónico y falta de concentración podrían indicar problemas en la tiroides

Un estudio de la Universidad de Michigan reveló que los adultos mayores expuestos a desastres naturales presentan un aumento en el riesgo de mortalidad.

Desastres naturales impactan a largo plazo en mortalidad de adultos mayores: estudio

La Generación Z es cada vez más escéptica sobre su capacidad para cambiar el mundo, según una investigación de la Universidad Estatal de Montclair.

La Generación Z ve el mundo como un lugar aterrador y estos son los factores de ello

Editor PDF

Descubre el mejor editor de PDF en la nube para profesionales independientes

El moco verde no aparece por arte de magia, ni es un diagnóstico automático de una infección bacteriana. Su color tiene un origen químico muy concreto.

¿Tienes moco verde? Especialista aclara si es señal de alarma y por qué son de color

Un nuevo estudio demuestra que el amor y el apoyo de pareja pueden mejorar la salud cardíaca de las personas con enfermedades cardiovasculares.

El amor y el apoyo de pareja podrían mejorar la salud cardíaca, según este análisis

Estudio revela propiedades antienvejecimiento del chocolate oscuro

Estudio revela propiedades antienvejecimiento en un componente del chocolate negro

La decoración navideña influye directamente en el estado de ánimo de las personas y llega a influir en sus comportamientos de compra, advierte un experto.

¿Cómo influye la decoración navideña en tu estado de ánimo y tus hábitos de compra?

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

La FGR de Gertz congeló investigación de Gallardo. Morena en SLP pide reabrirla

DIF Tamaulipas
2

Abuelita abandonada en silla de ruedas en Matamoros es identificada; DIF la resguarda

El Gobernador Samuel García impulsa la candidatura de su esposa, Mariana Rodríguez Cantú, a la gubernatura de Nuevo León en 2027.
3

Samuel García impulsa a su esposa Mariana Rodríguez con reforma y campaña millonaria

Dos bestias hambrientas de sexo: NYT cuenta la historia más íntima de Trump y Epstein
4

Dos bestias hambrientas de sexo: NYT cuenta la historia más íntima de Trump y Epstein

En su testimonio, Cabot relató el impacto personal, familiar y profesional que tuvo la difusión masiva del video grabado durante el evento, el cual desató una ola de señalamientos, acoso y amenazas en su contra.
5

"Ha habido tanta oscuridad desde entonces": Mujer del #ColdPlayGate narra su tormento

Las autoridades migratorias arrestaron a Leonel, migrante que pretendía regresar a México para velar a su difunto hijo en Guanajuato.
6

Padre es arrestado por migración cuando regresaba a México para enterrar a su hijo

Luisa Alcalde, dirigente de Morena, se pronunció contra las reformas que buscan obligar a postular sólo a mujeres como candidatas a gubernaturas.
7

Alcalde advierte que hay más "leyes esposas" cocinándose; pide que la Corte las anule

Huelga en Cananea llega a su fin tras 18 años
8

La huelga de Cananea contra el magnate Germán Larrea ha terminado. Después de 18 años

Rusia y China alertan por ataques de EU contra Venezuela.
9

Rusia y China expresan su respaldo a Venezuela ante el bloqueo e intimidaciones de EU

Elecciones en Chile
10

¿Hagamos Chile grande otra vez? CRÓNICA del triunfo de Kast en voz de los chilenos

Estados Unidos (EU) sancionó al Cártel Santa Rosa de Lima y a José Antonio Yépez, "El Marro", por financiamiento con robo de combustible y comercio ilegal.
11

EU sanciona a Cártel Santa Rosa de Lima y "El Marro"; sigue activo desde cárcel, dice

El panadero británico Richard Hart ofreció disculpas a México después de las declaraciones en las que aseguraba que en el país “no existe la cultura del pan”.
12

“Me equivoqué”: Richard Hart se disculpa con México; no existe cultura del pan, dijo

Trump revela placas de los expresidentes en la Casa Blanca
13

Trump instala placas en retratos presidenciales de Biden y Obama que los ridiculizan

25 para el veinticinco
14

México lanza colección "25 para el 25" en horas de prepotencia imperial de EU: Taibo

México-China
15

México toma distancia de China

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La CNDH emitió este jueves una recomendación dirigida a la Secretaria de la Defensa Nacional por la muerte de dos menores de edad en Badiraguato, Sinaloa.
1

La CNDH exige disculpa pública de la Defensa por muerte de dos niñas en Badiraguato

En su testimonio, Cabot relató el impacto personal, familiar y profesional que tuvo la difusión masiva del video grabado durante el evento, el cual desató una ola de señalamientos, acoso y amenazas en su contra.
2

"Ha habido tanta oscuridad desde entonces": Mujer del #ColdPlayGate narra su tormento

DIF Tamaulipas
3

Abuelita abandonada en silla de ruedas en Matamoros es identificada; DIF la resguarda

La FGR no confirmó una orden de aprehensión contra Raúl Rocha Cantú
4

FGR no confirma nueva orden de aprehensión contra Rocha Cantú; el proceso sigue, dice

Elecciones en Chile
5

¿Hagamos Chile grande otra vez? CRÓNICA del triunfo de Kast en voz de los chilenos

Luisa Alcalde, dirigente de Morena, se pronunció contra las reformas que buscan obligar a postular sólo a mujeres como candidatas a gubernaturas.
6

Alcalde advierte que hay más "leyes esposas" cocinándose; pide que la Corte las anule

Las autoridades migratorias arrestaron a Leonel, migrante que pretendía regresar a México para velar a su difunto hijo en Guanajuato.
7

Padre es arrestado por migración cuando regresaba a México para enterrar a su hijo

Un accidente aéreo en un aeropuerto de Carolina del Norte causó múltiples muertes, confirmó el Sheriff del condado de Iredell.
8

Un jet privado se estrella en Carolina del Norte, EU; reportan múltiples fallecidos

Trump reclasifica la mariguana como una droga menos peligrosa
9

Trump relaja restricciones a la mariguana en EU para permitir investigaciones médicas

Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, "El Guacho", fue condenado a casi 12 años de prisión por lavar dinero para el CJNG.
10

"El Guacho", yerno de "El Mencho", es condenado a 11 años y 8 meses de prisión en EU

Elementos de la SSC-CdMx y la Fiscalía General de Justicia (FGJ-CdMx) capitalina aseguraron este jueves una tonelada y media de autopartes en tres alcaldías.
11

Autoridades de la CdMx catean 7 inmuebles y aseguran 1.5 toneladas de autopartes

Profeco pone en marcha el operativo “Fiestas decembrinas 2025”.
12

Fiestas decembrinas 2025: Profeco lanza operativo nacional para vigilancia de precios