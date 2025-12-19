La CNDH exige disculpa pública de la Defensa por muerte de dos niñas en Badiraguato

La CNDH urgió al ejército a reparar el daño y ofrecer una disculpa pública por los hechos en los que perdieron la vida dos menores a manos de efectivos militares.

Ciudad de México, 18 de diciembre (SinEmbargo).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió este jueves una recomendación dirigida a la Secretaria de la Defensa Nacional (Defensa) por la muerte de dos menores de edad a manos de elementos de esta corporación el pasado 6 de mayo en Badiraguato, Sinaloa, y una disculpa institucional por estos hechos.

"La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) deberá ofrecer una disculpa institucional en la que se reconocerán los hechos y aceptará la responsabilidad por las violaciones graves a derechos humanos, la cual será realizada a través de su Dirección General de Derechos Humanos y restituir el vehículo automotor en el que se transportaba la familia y que pertenece a una de las víctimas", urgió la dependencia.

La CNDH emitió la recomendación 201VG/2025 a la institución por violaciones graves a los derechos humanos de dos menores de edad que perdieron la vida, así como las lesiones provocadas a otras dos personas menores de edad y a dos adultas "con motivo del uso ilegítimo de la fuerza con armas de fuego, atribuibles a personal de esa dependencia, en el poblado de La Cieneguilla, en Badiraguato, Sinaloa", indicó en un comunicado.

Emitimos la #Recomendación 201VG/2025 a @Defensamx1 por uso ilegítimo de la fuerza por personal militar provocó la muerte de dos personas menores de edad y lesiones a otras cuatro personas en Badiraguato, Sinaloa. La dependencia deberá reparar el daño y ofrecer una disculpa… pic.twitter.com/P0jrtzqNKL — CNDH en México (@CNDH) December 18, 2025

La dependencia detalló que el pasado 6 de mayo los militares adscritos al 42 Batallón de Infantería, en Guamúchil, rodearon el vehículo en el que viajaba la familia y, apuntando sus armas hacia los ocupantes, ordenaron su descenso de la unidad, ante lo cual los civiles indicaron que no portaban armas y que únicamente transportaban a niñas y adolescentes.

Sin embargo, los efectivos accionaron sus armas de fuego contra las víctimas al escuchar disparos sin cerciorarse si los tiros provenían del vehículo y dieron muerte a las dos menores identificadas como Leidy, de 11 años, y Alexa, de siete años de edad.

La Comisión señaló que si bien los militares no actuaron con dolo; no lo hicieron conforme al protocolo para evitar el incidente, por lo que "sí se genera una suma de indicios que los convierten en directamente responsables de los hechos frente a la obligación máxima que tenían, como agentes del Estado, para proteger la vida e integridad de las víctimas".

Ante esta situación, el organismo instó al a la Defensa realizar los trámites necesarios ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para proceder a la inmediata reparación integral del daño ocasionado.

La recomendación incluye, además, la compensación complementaria correspondiente, así como la gestión necesaria para brindar atención médica, psicológica y/o tanatológica que los deudos requieran.

La CNDH señaló que la institución castrense deberá impartir un curso de capacitación especializado en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, dirigido a los responsables de los hechos quienes desempeñaban labores de seguridad en varios municipios de Sinaloa, así como la emisión de una circular oficial con el contenido de dicho curso.