Abuelita abandonada en silla de ruedas en Matamoros es identificada; DIF la resguarda

Redacción/SinEmbargo

18/12/2025 - 6:09 pm

DIF Tamaulipas

Nilda Perales Ramos se encuentra bajo resguardo institucional en una Casa DIF, donde recibe atención médica especializada y seguimiento integral.

Ciudad de México, 18 de diciembre (SinEmbargo).- Autoridades del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Matamoros, Tamaulipas, confirmaron la identidad de la adulta mayor que fue localizada en estado crítico en una silla de ruedas a un costado de la carretera que conduce a la Playa Bagdad, en el municipio de Matamoros. Tras varios días inconsciente, la mujer recuperó la conciencia y pudo proporcionar su nombre.

De acuerdo el reporte, la adulta mayor se identificó como Nilda Perales Ramos, nombre que ya fue integrado a la carpeta de investigación correspondiente. Este avance permitió activar los protocolos para la localización de sus familiares y garantizar la protección de sus derechos.

Las autoridades señalaron que la mujer permaneció inconsciente durante varios días, presuntamente tras haber sido sometida con una sustancia aún no identificada. Posteriormente, fue abandonada en una silla de ruedas a la altura del kilómetro 15 de la carretera a la Playa Bagdad, donde fue encontrada en condiciones que requirieron atención médica inmediata.

DIF de Tamaulipas.
Autoridades del sistema DIF Matamoros confirmaron la identidad de la mujer adulta mayor que fue localizada en estado crítico a un costado de la carretera que conduce a la Playa Bagdad, en el municipio de Matamoros. Foto: DIF Tamaulipas

Actualmente, Nilda Perales Ramos se encuentra bajo resguardo institucional en una Casa DIF, donde recibe atención médica especializada y seguimiento integral. Su permanencia en el lugar se mantendrá hasta que su estado de salud muestre una mejoría significativa, priorizando su estabilidad física y emocional.

En el reporte médico más reciente se indica que la paciente presenta una evolución gradual, aunque continúa débil y requiere tratamiento especializado. Personal de salud realiza estudios para determinar la posible presencia de fármacos en su organismo y esclarecer las causas de su prolongado estado de inconsciencia.

El procurador del sistema DIF Matamoros, Héctor Hugo Gutiérrez, informó que la adulta mayor es originaria de Laredo, Texas, por lo que se activaron mecanismos de coordinación para localizar a sus familiares y notificarles sobre su situación actual.

Paralelamente, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que la mujer fue abandonada y determinar responsabilidades. El caso generó indignación en redes sociales y reavivó reflexiones sobre la protección de las personas adultas mayores en situación de vulnerabilidad.

En redes sociales también ha comenzado a circular información que podría estar relacionada con su entorno familiar. En una publicación se difundió la imagen de un usuario de Instagram que afirma estar buscándola, señalando que la mujer habría llegado a México el pasado 12 de junio procedente de Laredo, Texas. Hasta el momento, no se ha confirmado si se trata de un familiar o conocido cercano.

+ Sección

