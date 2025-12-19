"Ha habido tanta oscuridad desde entonces": Mujer del #ColdPlayGate narra su tormento

Redacción/SinEmbargo

18/12/2025 - 6:49 pm

En su testimonio, Cabot relató el impacto personal, familiar y profesional que tuvo la difusión masiva del video grabado durante el evento, el cual desató una ola de señalamientos, acoso y amenazas en su contra.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

El CEO de Astronomer dimite tras exhibirse su infidelidad en concierto de Coldplay

Mujeres, madres buscadoras y colectivas exigen desde el Zócalo un alto a la violencia

"No me arrodillaré": Fátima Bosch denuncia acoso digital por triunfo en Miss Universo

La vida de Cabot dio un giro el 17 de julio, cuando durante un concierto de Coldplay una cámara la enfocó a abrazada con el entonces director ejecutivo de Astronomer, Andy Byron.

Ciudad de México, 17 de diciembre (SinEmbargo).- Kristin Cabot, exjefa de personal de la empresa tecnológica Astronomer, rompió el silencio en una entrevista con The New York Times, cinco meses después de convertirse en el centro de un escándalo viral tras difundirse un video en el que se la ve abrazado de su jefe, el CEO de la compañía, en un concierto de Coldplay.

“Tomé una mala decisión y actué de manera inapropiada con mi jefe. Y no es poca cosa. Acepté la responsabilidad y renuncié a mi carrera por eso. Ese es el precio que elegí pagar”, sostuvo en declaraciones al medio.

En su testimonio para el NYT, Cabot relató el impacto personal, familiar y profesional que tuvo la difusión masiva del video grabado durante el evento, el cual desató una ola de señalamientos, acoso y amenazas en su contra.

"Recibía entre 500 y 600 llamadas al día. Mis hijos tenían miedo de que yo fuera a morir y de que ellos fueran a morir”, dijo al diario el impacto emocional.

La vida de Cabot dio un giro el 17 de julio, cuando durante un concierto de Coldplay en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts, una cámara la enfocó abrazada con el entonces director ejecutivo de Astronomer, Andy Byron.

La imagen fue proyectada en la pantalla gigante del estadio y acompañada por un comentario del vocalista de Coldplay, Chris Martin, lo que detonó la viralización inmediata del momento en TikTok y otras redes sociales.

En la entrevista con el Times, Cabot negó haber mantenido una relación sexual con Byron y aseguró que el episodio del concierto fue el único momento en el que existió un contacto físico inapropiado.

La exdirectiva relató al diario estadounidense que fue víctima de doxxing, una práctica que consiste en la difusión de datos privados. Cabot recibió cientos de llamadas diarias y múltiples amenazas de muerte, algunas de ellas con referencias explícitas a sus rutinas cotidianas.

La situación afectó gravemente a sus hijos, denunció al periódico, quienes desarrollaron miedo a los espacios públicos y necesitaron apoyo terapéutico para sobrellevar el impacto emocional del escándalo.

“Quiero que mis hijos sepan que puedes cometer errores, pero no tienes que ser amenazado para ser asesinado por ellos”, reflexionó para el Times.

Cabot también señaló a The New York Times que, mientras el caso se desvaneció rápidamente de la conversación pública, ella continúa lidiando con sus consecuencias todos los días. Describió cómo fue objeto de insultos, agresiones verbales en espacios públicos y un aislamiento progresivo por parte de colegas y conocidos que dejaron de comunicarse con ella tras el escándalo.

Asimismo, Cabot sostuvo que la mayor parte de la condena pública recayó sobre ella y no sobre Byron, y que muchas de las críticas más duras provinieron de otras mujeres. A su juicio, el caso expuso dinámicas de linchamiento digital y misoginia que siguen presentes en la cultura de internet.

“Andy fue criticado, pero ¿sobre quién cayó la furia? Creo que nos estamos frenando muchísimo al destrozarnos entre nosotras”, cuestionó en declaraciones recogidas por el diario.

La exjefa de personal también rechazó la narrativa de que su carrera estuviera ligada a favores personales, y defendió su trayectoria profesional, construida —dijo al Times— desde la adolescencia y marcada por la independencia económica. No obstante, reconoció que el daño reputacional podría dificultar seriamente su regreso al ámbito laboral.

"He trabajado desde los 13 años y nunca quise depender económicamente de un hombre”, afirmó al medio de comunicación. “Nunca he estado más orgullosa de nada que de haber sostenido a mi familia completamente por mi cuenta”, contó al medio de comunicación.

Finalmente, Cabot expresó a TNYT su deseo de que el debate en torno a #coldplaygate sirva para reflexionar sobre los límites del escrutinio público y la viralización del castigo social.

“Cometí un error, pero no merecía que mi vida y la de mis hijos se convirtieran en un espectáculo global”, afirmó al diario, al pedir que se abra espacio para una conversación más racional y humana sobre lo ocurrido.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

Un fantasma recorre México, el fantasma de Lucas Alamán

"La tentación centralizadora que hoy se presenta como novedad pragmática tiene ahí su linaje intelectual: la convicción...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Imperialismo

"Hay que manifestar nuestro más enérgico rechazo al intervencionismo estadounidense militar en Venezuela, y al derramamiento de...
Por María Rivera
Gustavo de Hoyos Walther

CaliBaja y el financiamiento de las regiones

"Hemos sido testigos de la creación de polos regionales que se han consolidado por su vigor cultural...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Cautela y prevención en el hogar

"Cuando la ciudad se vacía parcialmente y las familias se desplazan, la seguridad se repliega hacia el...
Por Salvador Guerrero Chiprés
+ Sección

Opinión en Video

La doctrina y el corolario no son tales
Por Lorenzo Meyer

La doctrina y el corolario no son tales

<i>Grandeza</i> de López Obrador
Por Fabrizio Mejía Madrid

Grandeza de López Obrador

México toma distancia de China
Por Mario Campa

México toma distancia de China

Vientos tejocoteros
Por Óscar de la Borbolla

Vientos tejocoteros

Amparo Casar: Persecución o fraude
Por Álvaro Delgado Gómez

Amparo Casar: Persecución o fraude

Amparo Casar, Pemex y la casta dorada
Por Ana Lilia Pérez

Amparo Casar, Pemex y la casta dorada

Pedro Haces. Episodios.
Por Alejandro Páez Varela

Pedro Haces. Episodios.

¿Ultraderecha o victimismo?
Por Jorge Zepeda Patterson

¿Ultraderecha o victimismo?

Corrupción y esperanza
Por Muna D. Buchahin

Corrupción y esperanza

En el laberinto
Por Alejandro Calvillo

En el laberinto

+ Sección

Galileo

Tomar jugo de naranja diariamente ayuda a tu corazón.

¿El jugo de naranja es benéfico para el corazón? Un estudio reciente así lo sugiere

Los alimentos ultraprocesados están cambiando las bacterias intestinales.

Bacterias intestinales están cambiando por el consumo de alimentos ultraprocesados

La tiroides es esencial para la regulación del metabolismo y afecta directamente a la producción de calor (termogénesis) y al consumo de oxígeno de las células.

Cansancio crónico y falta de concentración podrían indicar problemas en la tiroides

Un estudio de la Universidad de Michigan reveló que los adultos mayores expuestos a desastres naturales presentan un aumento en el riesgo de mortalidad.

Desastres naturales impactan a largo plazo en mortalidad de adultos mayores: estudio

La Generación Z es cada vez más escéptica sobre su capacidad para cambiar el mundo, según una investigación de la Universidad Estatal de Montclair.

La Generación Z ve el mundo como un lugar aterrador y estos son los factores de ello

Editor PDF

Descubre el mejor editor de PDF en la nube para profesionales independientes

El moco verde no aparece por arte de magia, ni es un diagnóstico automático de una infección bacteriana. Su color tiene un origen químico muy concreto.

¿Tienes moco verde? Especialista aclara si es señal de alarma y por qué son de color

Un nuevo estudio demuestra que el amor y el apoyo de pareja pueden mejorar la salud cardíaca de las personas con enfermedades cardiovasculares.

El amor y el apoyo de pareja podrían mejorar la salud cardíaca, según este análisis

Estudio revela propiedades antienvejecimiento del chocolate oscuro

Estudio revela propiedades antienvejecimiento en un componente del chocolate negro

La decoración navideña influye directamente en el estado de ánimo de las personas y llega a influir en sus comportamientos de compra, advierte un experto.

¿Cómo influye la decoración navideña en tu estado de ánimo y tus hábitos de compra?

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

La FGR de Gertz congeló investigación de Gallardo. Morena en SLP pide reabrirla

DIF Tamaulipas
2

Abuelita abandonada en silla de ruedas en Matamoros es identificada; DIF la resguarda

El Gobernador Samuel García impulsa la candidatura de su esposa, Mariana Rodríguez Cantú, a la gubernatura de Nuevo León en 2027.
3

Samuel García impulsa a su esposa Mariana Rodríguez con reforma y campaña millonaria

Dos bestias hambrientas de sexo: NYT cuenta la historia más íntima de Trump y Epstein
4

Dos bestias hambrientas de sexo: NYT cuenta la historia más íntima de Trump y Epstein

Las autoridades migratorias arrestaron a Leonel, migrante que pretendía regresar a México para velar a su difunto hijo en Guanajuato.
5

Padre es arrestado por migración cuando regresaba a México para enterrar a su hijo

Luisa Alcalde, dirigente de Morena, se pronunció contra las reformas que buscan obligar a postular sólo a mujeres como candidatas a gubernaturas.
6

Alcalde advierte que hay más "leyes esposas" cocinándose; pide que la Corte las anule

Elecciones en Chile
7

¿Hagamos Chile grande otra vez? CRÓNICA del triunfo de Kast en voz de los chilenos

Huelga en Cananea llega a su fin tras 18 años
8

La huelga de Cananea contra el magnate Germán Larrea ha terminado. Después de 18 años

Rusia y China alertan por ataques de EU contra Venezuela.
9

Rusia y China expresan su respaldo a Venezuela ante el bloqueo e intimidaciones de EU

Estados Unidos (EU) sancionó al Cártel Santa Rosa de Lima y a José Antonio Yépez, "El Marro", por financiamiento con robo de combustible y comercio ilegal.
10

EU sanciona a Cártel Santa Rosa de Lima y "El Marro"; sigue activo desde cárcel, dice

El panadero británico Richard Hart ofreció disculpas a México después de las declaraciones en las que aseguraba que en el país “no existe la cultura del pan”.
11

“Me equivoqué”: Richard Hart se disculpa con México; no existe cultura del pan, dijo

Trump revela placas de los expresidentes en la Casa Blanca
12

Trump instala placas en retratos presidenciales de Biden y Obama que los ridiculizan

Un accidente aéreo en un aeropuerto de Carolina del Norte causó múltiples muertes, confirmó el Sheriff del condado de Iredell.
13

Un jet privado se estrella en Carolina del Norte, EU; reportan múltiples fallecidos

25 para el veinticinco
14

México lanza colección "25 para el 25" en horas de prepotencia imperial de EU: Taibo

La CIDH condenó al Estado mexicano por el caso Ernestina Ascencio, indígena nahua de 73 años asesinada en la sierra de Zongolica en 2007, violada por militares.
15

No fue “gastritis”, como dijo Calderón; soldados violaron y mataron a Ernestina: CIDH

Destacadas

Ver sección
Destacadas
En su testimonio, Cabot relató el impacto personal, familiar y profesional que tuvo la difusión masiva del video grabado durante el evento, el cual desató una ola de señalamientos, acoso y amenazas en su contra.
1

"Ha habido tanta oscuridad desde entonces": Mujer del #ColdPlayGate narra su tormento

DIF Tamaulipas
2

Abuelita abandonada en silla de ruedas en Matamoros es identificada; DIF la resguarda

La FGR no confirmó una orden de aprehensión contra Raúl Rocha Cantú
3

FGR no confirma nueva orden de aprehensión contra Rocha Cantú; el proceso sigue, dice

Elecciones en Chile
4

¿Hagamos Chile grande otra vez? CRÓNICA del triunfo de Kast en voz de los chilenos

Luisa Alcalde, dirigente de Morena, se pronunció contra las reformas que buscan obligar a postular sólo a mujeres como candidatas a gubernaturas.
5

Alcalde advierte que hay más "leyes esposas" cocinándose; pide que la Corte las anule

Las autoridades migratorias arrestaron a Leonel, migrante que pretendía regresar a México para velar a su difunto hijo en Guanajuato.
6

Padre es arrestado por migración cuando regresaba a México para enterrar a su hijo

Un accidente aéreo en un aeropuerto de Carolina del Norte causó múltiples muertes, confirmó el Sheriff del condado de Iredell.
7

Un jet privado se estrella en Carolina del Norte, EU; reportan múltiples fallecidos

Trump reclasifica la mariguana como una droga menos peligrosa
8

Trump relaja restricciones a la mariguana en EU para permitir investigaciones médicas

Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, "El Guacho", fue condenado a casi 12 años de prisión por lavar dinero para el CJNG.
9

"El Guacho", yerno de "El Mencho", es condenado a 11 años y 8 meses de prisión en EU

Elementos de la SSC-CdMx y la Fiscalía General de Justicia (FGJ-CdMx) capitalina aseguraron este jueves una tonelada y media de autopartes en tres alcaldías.
10

Autoridades de la CdMx catean 7 inmuebles y aseguran 1.5 toneladas de autopartes

Profeco pone en marcha el operativo “Fiestas decembrinas 2025”.
11

Fiestas decembrinas 2025: Profeco lanza operativo nacional para vigilancia de precios

Gobernación logra compromisos con transportistas.
12

"Siempre se les escucha": Segob resalta acuerdo con transportistas sin haber bloqueos