¿Eres migrante y envías remesas a México? La Tarjeta Finabien te da estos beneficios

Redacción/SinEmbargo

18/12/2025 - 7:42 pm

La Tarjeta Finabien aporta una serie de beneficios para los migrantes que deseen enviar dinero a sus seres queridos desde los Estados Unidos.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Demanda de Tarjeta Finabien para enviar remesas va al alza. ¿Cómo puedes tramitarla?

Criminalizar migrantes es un acto de "poca humanidad": CSP; EU creció por ellos, dice

VIDEO ¬ EU roba petrolero a Venezuela. Maduro: prepárense a “partirle los dientes”

La tarjeta Finabien facilita el envío de remesas electrónicas y podrá evitar el impuesto que impondrá Estados Unidos a partir de 2026.

Ciudad de México, 18 de diciembre (SinEmbargo).- La Tarjeta Finabien presentada por el Gobierno federal en julio pasado, aporta una serie de beneficios para los migrantes que deseen enviar dinero a sus seres queridos en México desde los Estados Unidos (EU).

Esta herramienta financiera impulsada por el Gobierno de México, a través de Financiera para el Bienestar, busca hacer de la transacción de remesas un proceso más accesible para que millones de migrantes y sus familias puedan emitir y recibir recursos monetarios. Aquí te compartimos los beneficios que podrán gozar los migrantes con esta tarjeta:

¿Cuáles son los beneficios de la Tarjeta Finabien?

Además de recibir dinero desde Estados Unidos al instante y de forma segura, esta herramienta brinda los siguientes beneficios:

  • Ofrece la comisión mínima de sólo 2.99 dólares, una de las más bajas del mercado.
  • Te permite recibir tu sueldo o nómina.
  • Te permite enviar aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
  • Adquirir un seguro de repatriación por 20 dólares anuales.
  • Puedes pagar donde sea, ya sea en establecimientos o en línea.
  • Mandar y recibir transferencias interbancarias (SPEI).
  • La tarjeta te permite guardar hasta 20 mil dólares.
  • Funciona como monedero electrónico y tarjeta de débito, permitiendo retiros y depósitos en pesos mexicanos o dólares.
  • Ofrece un tipo de cambio competitivo y cuenta con el respaldo de las redes MasterCard y Visa, lo que habilita su uso para compras físicas y en línea en más de un millón de establecimientos.

Las y los usuarios podrán disponer de su dinero las 24 horas los 365 días del año. También es posible obtener rendimientos que podrás revisar mensualmente usando la Bóveda Virtual.

De igual forma, la Tarjeta Finabien permite tener el dinero almacenado el tiempo que sea sin plazos ni restricciones temporales.

Además, este programa permite a los tarjetahabientes enviar sus remesas en comercios como: Walmart, CVS, Walgreens, 7-eleven, Dollar tree, Safeway o KMart.

Las y los usuarios podrán pedir a sus empleadores que les depositen directamente su nómina a la cuenta.

¿Cómo solicitar la tarjeta Finabien?

El registro se puede realizar a través de los sitios gob.mx/finabien/ o tarjetafinabien.com/us, o mediamente la aplicación móvil oficial Financiera para el Bienestar disponible para Android y iOS. Para ello se requieren datos personales del solicitante como correo electrónico, número celular y una dirección en Estados Unidos.

El trámite también puede realizarse en uno de los 53 consulados de México en el vecino país.

Para completar el registro se requiere:

  • Aceptar los términos y condiciones legales.
  • Ingresar un domicilio válido en Estados Unidos.
  • Subir una foto de una identificación oficial (INE, matrícula consular, pasaporte o licencia de conducir).
  • Tomarse una selfie para la validación de identidad.

Una vez completados los requisitos la tarjeta se envía en un plazo aproximado de siete a 10 días hábiles después de la confirmación.

Desde México, puede tramitarse en las más de mil 700 sucursales de Financiera para el Bienestar o en línea a través del portal oficial finabien.gob.mx. Para realizar el trámite se solicita:

  • INE vigente.
  • Comprobante de domicilio.
  • Pago inicial de 50 pesos, que se acredita como saldo a favor.
  • Video para la verificación de identidad (en caso de trámite en línea).

De acuerdo con Rocío Mejía Flores, directora de Financiera para el Bienestar, el programa ha canalizado más de 28.9 millones de dólares en remesas y se han entregado un total de 91 mil 380 tarjetas a través de los consulados mexicanos. Se espera que para el 31 de diciembre el número de tarjetas entregadas ascienda a 100 mil.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

Un fantasma recorre México, el fantasma de Lucas Alamán

"La tentación centralizadora que hoy se presenta como novedad pragmática tiene ahí su linaje intelectual: la convicción...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Imperialismo

"Hay que manifestar nuestro más enérgico rechazo al intervencionismo estadounidense militar en Venezuela, y al derramamiento de...
Por María Rivera
Gustavo de Hoyos Walther

CaliBaja y el financiamiento de las regiones

"Hemos sido testigos de la creación de polos regionales que se han consolidado por su vigor cultural...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Cautela y prevención en el hogar

"Cuando la ciudad se vacía parcialmente y las familias se desplazan, la seguridad se repliega hacia el...
Por Salvador Guerrero Chiprés
+ Sección

Opinión en Video

La doctrina y el corolario no son tales
Por Lorenzo Meyer

La doctrina y el corolario no son tales

<i>Grandeza</i> de López Obrador
Por Fabrizio Mejía Madrid

Grandeza de López Obrador

México toma distancia de China
Por Mario Campa

México toma distancia de China

Vientos tejocoteros
Por Óscar de la Borbolla

Vientos tejocoteros

Amparo Casar: Persecución o fraude
Por Álvaro Delgado Gómez

Amparo Casar: Persecución o fraude

Amparo Casar, Pemex y la casta dorada
Por Ana Lilia Pérez

Amparo Casar, Pemex y la casta dorada

Pedro Haces. Episodios.
Por Alejandro Páez Varela

Pedro Haces. Episodios.

¿Ultraderecha o victimismo?
Por Jorge Zepeda Patterson

¿Ultraderecha o victimismo?

Corrupción y esperanza
Por Muna D. Buchahin

Corrupción y esperanza

En el laberinto
Por Alejandro Calvillo

En el laberinto

+ Sección

Galileo

Tomar jugo de naranja diariamente ayuda a tu corazón.

¿El jugo de naranja es benéfico para el corazón? Un estudio reciente así lo sugiere

Los alimentos ultraprocesados están cambiando las bacterias intestinales.

Bacterias intestinales están cambiando por el consumo de alimentos ultraprocesados

La tiroides es esencial para la regulación del metabolismo y afecta directamente a la producción de calor (termogénesis) y al consumo de oxígeno de las células.

Cansancio crónico y falta de concentración podrían indicar problemas en la tiroides

Un estudio de la Universidad de Michigan reveló que los adultos mayores expuestos a desastres naturales presentan un aumento en el riesgo de mortalidad.

Desastres naturales impactan a largo plazo en mortalidad de adultos mayores: estudio

La Generación Z es cada vez más escéptica sobre su capacidad para cambiar el mundo, según una investigación de la Universidad Estatal de Montclair.

La Generación Z ve el mundo como un lugar aterrador y estos son los factores de ello

Editor PDF

Descubre el mejor editor de PDF en la nube para profesionales independientes

El moco verde no aparece por arte de magia, ni es un diagnóstico automático de una infección bacteriana. Su color tiene un origen químico muy concreto.

¿Tienes moco verde? Especialista aclara si es señal de alarma y por qué son de color

Un nuevo estudio demuestra que el amor y el apoyo de pareja pueden mejorar la salud cardíaca de las personas con enfermedades cardiovasculares.

El amor y el apoyo de pareja podrían mejorar la salud cardíaca, según este análisis

Estudio revela propiedades antienvejecimiento del chocolate oscuro

Estudio revela propiedades antienvejecimiento en un componente del chocolate negro

La decoración navideña influye directamente en el estado de ánimo de las personas y llega a influir en sus comportamientos de compra, advierte un experto.

¿Cómo influye la decoración navideña en tu estado de ánimo y tus hábitos de compra?

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

La FGR de Gertz congeló investigación de Gallardo. Morena en SLP pide reabrirla

DIF Tamaulipas
2

Abuelita abandonada en silla de ruedas en Matamoros es identificada; DIF la resguarda

El Gobernador Samuel García impulsa la candidatura de su esposa, Mariana Rodríguez Cantú, a la gubernatura de Nuevo León en 2027.
3

Samuel García impulsa a su esposa Mariana Rodríguez con reforma y campaña millonaria

Dos bestias hambrientas de sexo: NYT cuenta la historia más íntima de Trump y Epstein
4

Dos bestias hambrientas de sexo: NYT cuenta la historia más íntima de Trump y Epstein

En su testimonio, Cabot relató el impacto personal, familiar y profesional que tuvo la difusión masiva del video grabado durante el evento, el cual desató una ola de señalamientos, acoso y amenazas en su contra.
5

"Ha habido tanta oscuridad desde entonces": Mujer del #ColdPlayGate narra su tormento

Las autoridades migratorias arrestaron a Leonel, migrante que pretendía regresar a México para velar a su difunto hijo en Guanajuato.
6

Padre es arrestado por migración cuando regresaba a México para enterrar a su hijo

Luisa Alcalde, dirigente de Morena, se pronunció contra las reformas que buscan obligar a postular sólo a mujeres como candidatas a gubernaturas.
7

Alcalde advierte que hay más "leyes esposas" cocinándose; pide que la Corte las anule

Huelga en Cananea llega a su fin tras 18 años
8

La huelga de Cananea contra el magnate Germán Larrea ha terminado. Después de 18 años

Rusia y China alertan por ataques de EU contra Venezuela.
9

Rusia y China expresan su respaldo a Venezuela ante el bloqueo e intimidaciones de EU

Elecciones en Chile
10

¿Hagamos Chile grande otra vez? CRÓNICA del triunfo de Kast en voz de los chilenos

Estados Unidos (EU) sancionó al Cártel Santa Rosa de Lima y a José Antonio Yépez, "El Marro", por financiamiento con robo de combustible y comercio ilegal.
11

EU sanciona a Cártel Santa Rosa de Lima y "El Marro"; sigue activo desde cárcel, dice

El panadero británico Richard Hart ofreció disculpas a México después de las declaraciones en las que aseguraba que en el país “no existe la cultura del pan”.
12

“Me equivoqué”: Richard Hart se disculpa con México; no existe cultura del pan, dijo

Trump revela placas de los expresidentes en la Casa Blanca
13

Trump instala placas en retratos presidenciales de Biden y Obama que los ridiculizan

Elementos de la SSC-CdMx y la Fiscalía General de Justicia (FGJ-CdMx) capitalina aseguraron este jueves una tonelada y media de autopartes en tres alcaldías.
14

Autoridades de la CdMx catean 7 inmuebles y aseguran 1.5 toneladas de autopartes

25 para el veinticinco
15

México lanza colección "25 para el 25" en horas de prepotencia imperial de EU: Taibo

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La Tarjeta Finabien aporta una serie de beneficios para los migrantes que deseen enviar dinero a sus seres queridos desde los Estados Unidos.
1

¿Eres migrante y envías remesas a México? La Tarjeta Finabien te da estos beneficios

La CNDH emitió este jueves una recomendación dirigida a la Secretaria de la Defensa Nacional por la muerte de dos menores de edad en Badiraguato, Sinaloa.
2

La CNDH exige disculpa pública de la Defensa por muerte de dos niñas en Badiraguato

En su testimonio, Cabot relató el impacto personal, familiar y profesional que tuvo la difusión masiva del video grabado durante el evento, el cual desató una ola de señalamientos, acoso y amenazas en su contra.
3

"Ha habido tanta oscuridad desde entonces": Mujer del #ColdPlayGate narra su tormento

DIF Tamaulipas
4

Abuelita abandonada en silla de ruedas en Matamoros es identificada; DIF la resguarda

La FGR no confirmó una orden de aprehensión contra Raúl Rocha Cantú
5

FGR no confirma nueva orden de aprehensión contra Rocha Cantú; el proceso sigue, dice

Elecciones en Chile
6

¿Hagamos Chile grande otra vez? CRÓNICA del triunfo de Kast en voz de los chilenos

Luisa Alcalde, dirigente de Morena, se pronunció contra las reformas que buscan obligar a postular sólo a mujeres como candidatas a gubernaturas.
7

Alcalde advierte que hay más "leyes esposas" cocinándose; pide que la Corte las anule

Las autoridades migratorias arrestaron a Leonel, migrante que pretendía regresar a México para velar a su difunto hijo en Guanajuato.
8

Padre es arrestado por migración cuando regresaba a México para enterrar a su hijo

Un accidente aéreo en un aeropuerto de Carolina del Norte causó múltiples muertes, confirmó el Sheriff del condado de Iredell.
9

Un jet privado se estrella en Carolina del Norte, EU; reportan múltiples fallecidos

Trump reclasifica la mariguana como una droga menos peligrosa
10

Trump relaja restricciones a la mariguana en EU para permitir investigaciones médicas

Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, "El Guacho", fue condenado a casi 12 años de prisión por lavar dinero para el CJNG.
11

"El Guacho", yerno de "El Mencho", es condenado a 11 años y 8 meses de prisión en EU

Elementos de la SSC-CdMx y la Fiscalía General de Justicia (FGJ-CdMx) capitalina aseguraron este jueves una tonelada y media de autopartes en tres alcaldías.
12

Autoridades de la CdMx catean 7 inmuebles y aseguran 1.5 toneladas de autopartes