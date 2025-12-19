¿Eres migrante y envías remesas a México? La Tarjeta Finabien te da estos beneficios

La tarjeta Finabien facilita el envío de remesas electrónicas y podrá evitar el impuesto que impondrá Estados Unidos a partir de 2026.

Ciudad de México, 18 de diciembre (SinEmbargo).- La Tarjeta Finabien presentada por el Gobierno federal en julio pasado, aporta una serie de beneficios para los migrantes que deseen enviar dinero a sus seres queridos en México desde los Estados Unidos (EU).

Esta herramienta financiera impulsada por el Gobierno de México, a través de Financiera para el Bienestar, busca hacer de la transacción de remesas un proceso más accesible para que millones de migrantes y sus familias puedan emitir y recibir recursos monetarios. Aquí te compartimos los beneficios que podrán gozar los migrantes con esta tarjeta:

¿Cuáles son los beneficios de la Tarjeta Finabien?

Además de recibir dinero desde Estados Unidos al instante y de forma segura, esta herramienta brinda los siguientes beneficios:

Ofrece la comisión mínima de sólo 2.99 dólares, una de las más bajas del mercado.

Te permite recibir tu sueldo o nómina.

Te permite enviar aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Adquirir un seguro de repatriación por 20 dólares anuales.

Puedes pagar donde sea, ya sea en establecimientos o en línea.

Mandar y recibir transferencias interbancarias (SPEI).

La tarjeta te permite guardar hasta 20 mil dólares.

Funciona como monedero electrónico y tarjeta de débito, permitiendo retiros y depósitos en pesos mexicanos o dólares.

Ofrece un tipo de cambio competitivo y cuenta con el respaldo de las redes MasterCard y Visa, lo que habilita su uso para compras físicas y en línea en más de un millón de establecimientos.

La tarjeta Finabien es la opción que usan las y los migrantes para enviar remesas a México. No sólo tiene la comisión más baja; pueden comprar en millones de establecimientos y acceder a diversos beneficios. Inicia el trámite en línea o en consulados de México en Estados… pic.twitter.com/0mSSZer72H — Gobierno de México (@GobiernoMX) December 18, 2025

Las y los usuarios podrán disponer de su dinero las 24 horas los 365 días del año. También es posible obtener rendimientos que podrás revisar mensualmente usando la Bóveda Virtual.

De igual forma, la Tarjeta Finabien permite tener el dinero almacenado el tiempo que sea sin plazos ni restricciones temporales.

Además, este programa permite a los tarjetahabientes enviar sus remesas en comercios como: Walmart, CVS, Walgreens, 7-eleven, Dollar tree, Safeway o KMart.

Las y los usuarios podrán pedir a sus empleadores que les depositen directamente su nómina a la cuenta.

¿Cómo solicitar la tarjeta Finabien?

El registro se puede realizar a través de los sitios gob.mx/finabien/ o tarjetafinabien.com/us, o mediamente la aplicación móvil oficial Financiera para el Bienestar disponible para Android y iOS. Para ello se requieren datos personales del solicitante como correo electrónico, número celular y una dirección en Estados Unidos.

El trámite también puede realizarse en uno de los 53 consulados de México en el vecino país.

Para completar el registro se requiere:

Aceptar los términos y condiciones legales.

Ingresar un domicilio válido en Estados Unidos.

Subir una foto de una identificación oficial (INE, matrícula consular, pasaporte o licencia de conducir).

Tomarse una selfie para la validación de identidad.

Una vez completados los requisitos la tarjeta se envía en un plazo aproximado de siete a 10 días hábiles después de la confirmación.

Desde México, puede tramitarse en las más de mil 700 sucursales de Financiera para el Bienestar o en línea a través del portal oficial finabien.gob.mx. Para realizar el trámite se solicita:

INE vigente.

Comprobante de domicilio.

Pago inicial de 50 pesos, que se acredita como saldo a favor.

Video para la verificación de identidad (en caso de trámite en línea).

De acuerdo con Rocío Mejía Flores, directora de Financiera para el Bienestar, el programa ha canalizado más de 28.9 millones de dólares en remesas y se han entregado un total de 91 mil 380 tarjetas a través de los consulados mexicanos. Se espera que para el 31 de diciembre el número de tarjetas entregadas ascienda a 100 mil.