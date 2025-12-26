El proyecto de justicia ambiental de Texcoco cosecha juncos, aves y moscos ¬ PARTE 2

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez

26/12/2025 - 12:05 am

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Las aves migratorias construyen un reino sobre restos del NAIM, en el Lago de Texcoco

VIDEO ¬ El agua regresa a Texcoco para sepultar al NAIM, el sueño húmedo del peñismo

Sobrecostos, retrasos, hundimientos, daños... los porqués del NAIM que no despegó

El equipo de SinEmbargo visitó la zona donde se construiría el Nuevo Aeropuerto Internacional de México. Los periodistas Alejandro Páez y Álvaro Delgado recorrieron parte del Lago de Texcoco que poco a poco comienza a nutrirse del agua y en donde también ya es posible ver a muchas especies de aves migratorias. Aquí la segunda parte de este trabajo.

Ciudad de México, 26 de diciembre (SinEmbargo).- A las nueve de la mañana, en Texcoco, en lo que fue uno de los terrenos más disputados del país, no hay maquinaria ni concreto avanzando. Hay silencio. “Imagínense ustedes que aquí, en esta zona en completa paz, iba a haber un aeropuerto. Este lago que ustedes ven iba a desaparecer, se iba a urbanizar todo esto”, sostuvo Alejandro Páez mientras en el lugar aves cruzan el cielo y el agua reaparece entre la vegetación endémica.

Chorlo tildío, monjita americana, garza blanca, pato mexicano, ibis de ojos rojos: la vida volvió a un territorio que durante décadas fue pensado solo como reserva para la expansión urbana.

Hoy, el antiguo vaso del Lago de Texcoco es un laboratorio de restauración ambiental, pero también un espacio de memoria y de futuro. Donde se proyectó el Nuevo Aeropuerto Internacional de México, ahora se despliega un área natural protegida de más de 14 mil hectáreas, un territorio que, por su escala, equivale a 43 veces Central Park o casi tres veces la ciudad de Oaxaca.

Hoy en Texcoco, en lo que fue uno de los terrenos más disputados del país, no hay maquinaria ni concreto avanzando. Foto: Luis Gordoa.

Iñaki Echeverría, Director del Parque Ecológico Texcoco señala que entender el lago implica mirar mucho más atrás de la historia reciente.

“Aquí se construyó uno de los primeros ejemplos exitosos de lo que yo llamo infraestructura suave: Tenochtitlan. Era un territorio construido por el hombre que permitía pasar de dos a seis cosechas al año, pero que además era espacio habitable, ritual, de comercio y de gobernanza”.

Recuerda que el sistema lacustre del Valle de México no era un solo lago, sino cinco: Chalco y Xochimilco de agua dulce al sur; Zumpango y Xaltocan de agua salobre al norte; y Texcoco, el punto más bajo donde confluían todos. “Es una cuenca endorreica. Todo el agua que cae aquí, aquí se queda. Ese es el punto de partida para entender lo que puede suceder”.

Menciona que el proyecto busca reaprender de ese funcionamiento. “No se trata de regresar al pasado, sino de entender que ese modelo multifuncional nos puede enseñar mucho hoy”.

El Director del Parque Ecológico Texcoco menciona que la cancelación del aeropuerto dejó un paisaje devastado.

“Cuando llegué el primer día y vi esto recién clausurada la obra, parecía Marte: solo tezontle rojo. Era muy duro de ver”, admite Echeverría. Pero también fue ahí donde apareció la sorpresa. “Lo increíble fue darnos cuenta de lo resiliente y generosa que es la naturaleza. En el momento en que dejas de lastimarla, empieza a regenerarse”.

La cancelación del aeropuerto dejó un paisaje devastado. Foto: Luis Gordoa.

Iñaki Echeverría señala que el plan para rescatar el lago fue simple y requirió mucha paciencia, pues se debía permitir que el agua volviera a quedarse. También, dijo, tuvo que dividirse grandes superficies de agua en cuerpos más pequeños, generar mayor profundidad para evitar evaporación, saturar el suelo.

“El suelo estaba tan seco y caliente que el agua se iba de inmediato. Forzamos tirantes más profundos y el ciclo empezó a cambiar: primero vegetación, luego más humedad, luego más vida”.

Hoy hay lagunas de 250 o 300 hectáreas reaparecen donde antes solo había polvo. “Este año, por primera vez, algunas empezaron a desbordarse solas. Eso te muestra que el proceso ya se activó”.

El espíritu del proyecto, insiste Echeverría, es claro: “Generar un proyecto de justicia ambiental y social, en beneficio de todas las poblaciones del Valle de México, en particular de las más vulnerables, humanas y no humanas”. No se trata solo de paisaje, sino de riesgo, agua, temperatura, calidad del aire y bienestar.

“Hablar de planes rígidos no sirve para un territorio así. Lo que necesitas es una estrategia, algo que marque dirección y permita adaptarse a la incertidumbre: climática, social, política”. En ese marco, se exploran incluso humedales de tratamiento de aguas residuales. “Si se concreta, estaríamos hablando de los humedales de tratamiento más grandes del planeta”.

En los caminos reciclados del antiguo polígono aeroportuario, la transformación también se mide en experiencias cotidianas. Sofía Gatón, patinadora originaria de Oaxaca, lo resume sin rodeos: “¿Un aeropuerto aquí? No. Cien por ciento no. Este espacio nos da un lugar para practicar deporte y convivir”.

Hoy hay lagunas de 250 o 300 hectáreas reaparecen donde antes solo había polvo. Foto: Luis Gordoa.

Por su parte, Blanca Maura Martínez, bióloga de Ciudad Nezahualcóyotl, señala que este espacio rompe con la mancha urbana.

“Esto era un sueño. Vivimos rodeados de ruido, de pavimento, de luz. Tener un lugar así, tan cerca, donde puedas escuchar silencio y ver aves, es algo invaluable”.

Desde los pueblos lacustres, María Antonia González Flores subraya los candados que hoy protegen el área. “Que se haya declarado área natural protegida es muy importante. Evita que otros intereses políticos o económicos vuelvan a intervenir”.

Para habitantes de Texcoco y Chimalhuacán, como Irvin Brindis o Cristian Ortega, el parque es también espacio de recreación familiar y de identidad. “Se rescató una zona naturalmente importante y ahora tenemos instalaciones de primer nivel”, dicen, aunque coinciden en un punto: el acceso sigue siendo complicado y falta transporte público eficiente.

Para Iñaki Echeverría, la discusión del aeropuerto debe quedar en el pasado y centrarse ahora en la preservación del parque.

“El tema es la preservación y el rescate. Demostrar que esta zona sí se puede recuperar desmonta una narrativa muy destructiva que decía que todo estaba perdido”.

El valor, de este proyecto, añade Echeverría , no es inmobiliario sino ecosistémico. “A veces se piensa que estos servicios son intangibles, pero son muy medibles. ¿Cuánto vale cambiarle la cara al oriente del Valle de México? La belleza también tiene valor”.

Entre manchas de concreto que el tiempo irá borrando y lagunas que vuelven a llenarse, el antiguo lago avanza lento, pero firme. No como un proyecto terminado, sino como una estrategia viva. Un territorio donde, en lugar del ruido constante de aviones, vuelve a escucharse a las aves.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

Circuitos fundidos

"Durante décadas, el vecindario funcionó precisamente así: en serie. Había una interdependencia que no estaba escrita en...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Leopoldo Maldonado

Periodistas en el banquillo: terrorismo y lavado de dinero como nueva arma de control

"La criminalización de la prensa tiene efectos devastadores. No sólo vulnera derechos individuales; erosiona el derecho colectivo...
Por Leopoldo Maldonado
María Rivera

Partida

"A donde iba, Eduardo Hurtado emprendía siempre alguna empresa: creía en la poesía como una religión y...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

Sin elección del pueblo, designan jueces

"En lugar de esperar en Baja California al 2027 para elegir jueces civiles y laborales en la...
Por Adela Navarro Bello
+ Sección

Opinión en Video

Un deseo decembrino
Por Héctor Alejandro Quintanar

Un deseo decembrino

“Alito” debe ser candidato presidencial del PRI en 2030
Por Pedro Mellado Rodríguez

“Alito” debe ser candidato presidencial del PRI en 2030

Cinco figuras tristes de 2025
Por Fabrizio Mejía Madrid

Cinco figuras tristes de 2025

¿Noche de paz? ¿Noche de amor?
Por Juan Carlos Monedero

¿Noche de paz? ¿Noche de amor?

Los riesgos de la economía global en 2026
Por Mario Campa

Los riesgos de la economía global en 2026

El color de nuestro tiempo
Por Óscar de la Borbolla

El color de nuestro tiempo

Regina y Ernestina
Por Ana Lilia Pérez

Regina y Ernestina

Los conspiradores
Por Alejandro Páez Varela

Los conspiradores

Umbral de corrupción
Por Muna D. Buchahin

Umbral de corrupción

María Amparo Casar representa al foxismo, no a la lucha anticorrupción
Por Héctor Alejandro Quintanar

María Amparo Casar representa al foxismo, no a la lucha anticorrupción

+ Sección

Galileo

Beneficios del agua de coco para la salud

¿Sabías que el agua de coco tiene muchos beneficios para la salud? Descubre cuáles

Especialmente durante la Navidad un perro suele sufrir estrés por los ruidos, el barullo de tener a extraños en su hogar o los cambios en su ambiente con luces.

¿Tienes un perro nervioso? Aquí unos trucos para calmarlo y evitar estrés en Navidad

¿Piensas regalar juguetes? Expertos dan tips para saber si tienen tóxicos peligrosos

¿Piensas regalar juguetes? Expertos dan tips para saber si tienen tóxicos peligrosos

Investigadores descubrieron un mecanismo de curación que podría tratar lesiones de médula espinal, accidentes cerebrovasculares y afecciones neurológicas.

Investigadores descubren cómo células del cerebro ayudarían a reparar médula espinal

La ingesta de alcohol y comidas pesadas durante las fiestas decembrinas incrementa el riesgo de ataques cardíacos

Fiestas decembrinas elevan riesgo de ataques cardíacos por comida y alcohol: expertos

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) recordó cómo actuar para salvar una vida ante el aumento de los casos de personas que se atragantan durante la Navidad.

¿Qué hacer si alguien se atraganta en la cena de Navidad? Así puedes salvarle la vida

Investigadores hallan especímenes del ajolote del Altiplano tras 15 años sin registro

Una investigación arrojó que los compuestos dialil sulfurados -moléculas ricas en azufre presentes en el ajo- tienen la capacidad de alargar la vida en ratones.

Investigadores demuestran que compuestos del ajo aumentan esperanza y calidad de vida

¿Por qué el consumo de alcohol afecta más a las mujeres? La ciencia explica el motivo

¿Por qué el consumo de alcohol afecta más a las mujeres? La ciencia explica el motivo

Durante vacaciones y Navidad es habitual acostarse y levantarse más tarde, pero este cambio altera los sistemas que regulan el sueño y provoca "jet lag social".

¿Te duermes más tarde en vacaciones? Experta revela cómo evitar el "jet lag social"

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
“El Menchito”, hijo del fundador del CJNG, presentó una apelación ante una Corte federal de EU para intentar revertir la sentencia de cadena perpetua.
1

"El Menchito" apela la sentencia de cadena perpetua en su contra ante una Corte de EU

Regina Orozco. Foto: Regina Orozco, Facebook
2

ENTREVISTA ¬ “¿Hay censura en México? Yo digo: dime dónde, dime quién”: Regina Orozco

3

#Anuario2025 ¬ Las 10 personalidades más destacadas de México, para bien y para mal

4

El periodista Rafael León Segovia es detenido por terrorismo; ONG condena hecho

Ryan James Weddingse encuentra en la lista de los 10 más buscados del FBI
5

México decomisa 62 motos de lujo y droga en domicilios ligados a exatleta olímpico

Un hombre que huía de la Policía por una denuncia de robo en el municipio de Juárez, en NL, se electrocutó al subir a un poste; está grave en el hospital.
6

VIDEO FUERTE ¬ Huye de la Policía, sube a un poste y se electrocuta en NL; está grave

Joven es baleado en Puebla durante un asalto
7

VIDEO FUERTE ¬ Sujetos golpean y disparan a un joven durante un asalto en Puebla

8

Cifra de muertos por la volcadura de un autobús en Zontecomatlán, Veracruz, sube a 10

Una Jueza de la Ciudad de México (CdMx) dictó prisión preventiva justificada contra Marco Antonio Rodríguez, exárbitro mejor conocido como "Chiquimarco".
9

Una Jueza dicta prisión preventiva a “Chiquimarco”; es acusado de violencia familiar

10

Ovidio Guzmán mandó matar a "popular cantante mexicano" que no quiso ir a su boda: EU

Fotografía tomada el 5 de julio de 2025 por la CONANP que muestra cómo el agua se acumula en el Área Natural Protegida Lago de Texcoco.
11

Espejos de agua reflejan vida en Texcoco, después de una era de destrucción ¬ PARTE 1

No obstante, ahí estuvieron sus cinco personajes tristes. Empiezo con la señora de los bloqueos y la huelga toda pagada por la Suprema Norma Piña.
12

Cinco figuras tristes de 2025

13

ENTREVISTA ¬ “El ciclo progresista sigue en AL. Ahora enfrenta al imperialismo de EU”

Estados Unidos lanza ataque contra ISIS en Nigueria
14

VIDEO: EU lanza ataque contra ISIS en Nigeria; asesinan a cristianos inocentes: Trump

La Secretaría de Medio Ambiente del Edomex activó la contingencia ambiental por los altos índices de contaminación del aire que se registran el día de Navidad.
15

El Edomex activa contingencia ambiental en Navidad por altos niveles de contaminación

Destacadas

Ver sección
Destacadas
El lago de Texcoco aún es amenazado por intereses inmobiliarios y la contaminación.
1

El proyecto de justicia ambiental de Texcoco cosecha juncos, aves y moscos ¬ PARTE 2

2

El periodista Rafael León Segovia es detenido por terrorismo; ONG condena hecho

3

Cifra de muertos por la volcadura de un autobús en Zontecomatlán, Veracruz, sube a 10

Venezuela libera a 71 presos políticos; Petro llama a que haya una amnistía general
4

Venezuela libera a 71 presos políticos; Petro llama a que haya una amnistía general

5

La SSPC registra 42 homicidios el día de Nochebuena; Chihuahua, entidad con más casos

6

ENTREVISTA ¬ “El ciclo progresista sigue en AL. Ahora enfrenta al imperialismo de EU”

Estados Unidos lanza ataque contra ISIS en Nigueria
7

VIDEO: EU lanza ataque contra ISIS en Nigeria; asesinan a cristianos inocentes: Trump

Joven es baleado en Puebla durante un asalto
8

VIDEO FUERTE ¬ Sujetos golpean y disparan a un joven durante un asalto en Puebla

9

¿Manejas un auto Mazda? Profeco llama a revisión a más de 5 mil unidades por un fallo

El Presidente Trump dejó un mensaje navideño lejos de la unidad característica de la época: le deseó felices fiestas a la "escoria de la izquierda radical".
10

Trump manda un mensaje navideño dedicado a la "escoria de la izquierda radical"

Foto: Crisanto Rodríguez, Laboratorio de Profeco.
11

VIDEO ¬ ¿Comiste sándwich de pavo o te dieron otra cosa? Este laboratorio te lo dirá

12

Rusia acusa a EU de actos de piratería en el Caribe; Venezuela agradece el respaldo