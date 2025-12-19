Hoteles, criptomonedas, celulares. ¡Biblias! El imperio Trump detonó este año: WSJ

El imperio empresarial de Donald Trump y sus hijos ha experimentado una expansión significativa tras su regreso a la Casa Blanca, reporta The Wall Street Journal. Esta vasta red de negocios abarca el sector inmobiliario y la concesión de licencias de marca (hoteles, clubes de golf). También ha incursionado en una sorprendente variedad de sectores como las criptomonedas además de una línea de mercancía diversa que incluye zapatillas, guitarras y hasta biblias.

Ciudad de México, 18 de diciembre (SinEmbargo).– La fortuna y los negocios de Donald Trump y sus hijos han tenido una importante expansión con su regreso a la Casa Blanca. De hecho, las empresas lanzadas desde la reelección de Trump generaron al menos cuatro mil millones de dólares en ganancias y patrimonio en papel para la familia presidencial, con corte hasta diciembre, reporta The Wall Street Journal según declaraciones de la empresa y presentaciones ante la bolsa de valores.

Trump y su familia tienen intereses en una extensa red de negocios, según consta en las declaraciones financieras y los registros de valores. La variedad incluye mercancías como calzado, guitarras e incluso biblias. No obstante, gran parte del negocio familiar se centra en el sector inmobiliario y la concesión de licencias de la marca Trump. Incluye 16 clubes de golf y varios hoteles, además de torres de oficinas.

Otros esfuerzos empresariales lanzados en el segundo mandato de Trump, como un teléfono móvil con la marca Trump, funcionan a través de acuerdos de licencia. Juntos, estas y otras empresas conforman el imperio empresarial de Trump.

La vasta red de negocios, expone The Wall Street Journal en una investigación de David Uberti Seguir, Juanje Gómez Seguir y Kara Dapena Seguir, contempla grandes empresas hasta empresas más modestas y holdings con menor valor estratégico o prominencia. “Muchas entidades están controladas en última instancia por un fideicomiso revocable de Donald J. Trump. El presidente es su principal beneficiario, mientras que su hijo Don Jr. tiene poder de voto, según una presentación de valores realizada en abril”, detalla el medio.

Los Trump son hoy en día, además, un actor importante en las criptomonedas. Han lanzado una serie de nuevas empresas y productos, desde memecoins hasta centros de datos. De hecho, Trump está presionando para flexibilizar las regulaciones en la industria.

The New Yorker publicó esta semana cómo una de las primeras medidas del Presidente fue ordenar a las agencias identificar y recomendar la rescisión o modificación de regulaciones que afectaran al sector de activos digitales. En febrero, la SEC solicitó la suspensión de su demanda contra Sun, quien aumentó su participación en World Liberty a 75 millones de dólares.

En marzo, Trump organizó una cumbre sobre criptomonedas y anunció planes para una "Reserva Estratégica de Bitcoin". Eric y Donald Jr. también adquirieron una participación en American Bitcoin, una empresa de minería de bitcoins que aspiraba a convertirse en la más grande del mundo y a establecer su propia reserva de bitcoins, según el Wall Street Journal.

La mayor empresa de las criptomonedas de los Trump es World Liberty Financial, que ha vendido alrededor de mil 400 millones de dólares en WLFItokens, un activo digital que creó, según informó The Wall Street Journal. La firma también lanzó USD1, una “stablecoin” cuyo valor está vinculado al dólar y que genera importantes ingresos por intereses.

El 38 por ciento de World Liberty pertenece a una entidad llamada DT Marks DeFi LLC que en última instancia está controlada por Trump y sus familiares mediante una compleja estructura de propiedad. El presidente posee aproximadamente el 70 por ciento de la participación a través de su fideicomiso, según revela la investigación del Journal.

Además de su participación en estos negocios, Trump y sus hijos cofundaron World Liberty, por lo mismo reciben el 75 por ciento de los ingresos netos cuando World Liberty vende tokens, además de una parte de los rendimientos de las stablecoins. Esa participación en los ingresos se traduciría hasta ahora en aproximadamente mil millones de dólares para los Trump. Los tokens no vendidos de los Trump tenían un valor de aproximadamente 3 mil millones de dólares en diciembre, apunta el Journal.

En 2025, ahonda la investigación del medio estadounidense, los hijos de Trump crearon una nueva empresa, American Bitcoin, que salió a bolsa en septiembre de 2025, dejando a Eric con una participación del 7.3 por ciento valorada en alrededor de 110 millones de dólares en diciembre, según un informe de valores.

Mientras tanto, la mercadería, que incluye zapatillas, guitarras y biblias respaldadas por Trump, sumó alrededor de 11 millones de dólares en regalías en 2024, según muestran las declaraciones. Una empresa llamada CIC Ventures gestiona acuerdos de publicación y licencias para esos productos, según los documentos del presidente, enviando los ingresos al fideicomiso Trump.

Ciertamente existen diversas estimaciones sobre las ganancias de la familia. Reuters reportó unos 800 millones de dólares en los primeros seis meses del año por la venta de criptomonedas. El Financial Times situó la cifra en más de mil millones en los 12 meses previos a octubre de 2025. Al sumar las ganancias de empresas no relacionadas con criptomonedas, el Center for American Progress calcula el total de ingresos desde su reelección en mil 800 millones de dólares.

Sin embargo, el valor de mercado de los criptoactivos, incluido el patrimonio familiar estimado en cinco mil millones de dólares en septiembre, ha caído drásticamente: $TRUMP perdió aproximadamente un 80 por ciento y las acciones de American Bitcoin cayeron más del 75 por ciento. A pesar de la caída, la familia conserva las ganancias en efectivo. Por otro lado, el Financial Times informó que una startup de tierras raras vinculada a Donald Jr.'s 1789 recibió un préstamo del Pentágono de 620 millones de dólares, lo que, junto con otros contratos de la administración para empresas de 1789, plantea interrogantes sobre el entrelazamiento de lo público y lo privado.