Héroe que redujo a uno terrorista de ataque en Sídney recibe un cheque de 2.5 mdd

Europa Press

18/12/2025 - 10:10 pm

El hombre que redujo a uno de los atacantes en Sídney recibe cheque de 2.5 mdd-

Al recibir el cheque, Ahmed al Ahmed manifestó que actuó al ver que en la playa había niños, hombres y mujeres disfrutando de una fiesta. "Que Dios proteja a Australia", expresó.

MADRID 18 Dic. (EUROPA PRESS).- Ahmed al Ahmed, el residente de Sídney, Australia, de origen sirio que redujo a uno de los dos atacantes que el domingo mataron a tiros al menos a 15 personas en la playa de Bondi durante una celebración del comienzo de la festividad judía de la Janucá, recibió este jueves un cheque por valor de 2.5 millones de dólares recaudados para apoyarle por su acto de heroísmo.

El cheque fue entregado a Al Ahmed, quien sigue ingresado tras resultar herido de bala durante su intervención, por el influencer Zachery Dereniowski, quien publicó una fotografía del momento junto al mensaje: "Ahmed, el mundo te quiere". El dinero habría sido recaudado con donaciones por parte de 43 mil personas.

"Es bueno verte, amigo", dice Dereniowski, quien describe a Al Ahmed como "un auténtico héroe" antes de hacerle entrega del cheque. "¿Lo merezco?", pregunta el hombre, quien pide a todo el mundo que se apoye. "Olviden todo lo malo del pasado y avancen para salvar vidas. Cuando lo hice, lo hice desde el corazón", relató, en referencia a su actuación en la playa de Bondi.

Así, manifestó que actuó al ver que en la playa había niños, hombres y mujeres disfrutando de una fiesta y recalcó que Australia "es el mejor país del mundo". "No nos vamos a quedar de brazos cruzados mirando. Que Dios proteja a Australia", expresó Al Ahmed.

La playa de Bondi era en parte escenario de una celebración de la festividad judía de Janucá, que dio comienzo el domingo. Unas dos mil personas, de acuerdo con los asistentes, se habían congregado para este evento cuando tuvo lugar el ataque, que se saldó además con más de 40 heridos de diversa consideración.

El ataque fue perpetrado por al menos dos asaltantes, un padre, fallecido, y su hijo, de 24 años, detenido y en estado crítico, en lo que la Policía australiana ha descrito como un atentado terrorista específicamente dirigido contra los asistentes a la citada celebración.

El grupo yihadista Estado Islámico dijo este mismo jueves que el ataque supone "un orgullo", si bien no ha reivindicado la autoría del atentado.

