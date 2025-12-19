EU no detiene ataques; anuncia ejecución de cinco personas en el Pacífico Oriental

18/12/2025 - 9:30 pm

Nuevo ataque de EU.

De acuerdo con las autoridades, la agencia de inteligencia confirmó que los buques navegaban a lo largo de rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y estaban involucrados con estas operaciones.

Ciudad de México, 18 de diciembre (SinEmbargo).- Fuerzas militares de Estados Unidos (EU) atacaron a una nuevas embarcaciones en el Pacífico Oriental, a las que señaló de ser navegadas por presuntos narcotraficantes. La operación dejó un saldo de cinco hombres muertos y ocurrió en medio de una escalada entre Venezuela y la nación dirigida por Donald Trump. Apenas ayer el país bombardeó a otras barcas en la misma región, matando a cuatro personas.

"El 18 de diciembre, por orden del Secretario de Guerra, Pete Hegseth, la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur llevó a cabo ataques cinéticos letales contra dos buques operados por Organizaciones Terroristas Designadas en aguas internacionales", informó el Comando Sur de los Estados Unidos en X, antes Twitter.

De acuerdo con las autoridades, la inteligencia confirmó que los buques navegaban a lo largo de rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y estaban involucrados en operaciones de narcotráfico. "En total, cinco narcoterroristas varones fueron abatidos durante estas acciones: tres en el primer buque y dos en el segundo. Ninguna fuerza militar de EU resultó herida", añadió.

Desde agosto de 2025, el gobierno de EU realizó un despliegue militar en el Mar Caribe y el Océano Pacífico que posteriormente denominó como la operación "Lanza del Sur", supuestamente con el propósito de "eliminar a los narcoterroristas" del hemisferio occidental y "proteger a EU de las drogas que están matando" a sus ciudadanos.

Organizaciones y analistas han señalado que este tipo de operativos constituyen ejecuciones extrajudiciales. Desde el 2 de septiembre, bombardeos estadounidenses en aguas del Caribe y el Pacífico habrían causado ahora la muerte de al menos 108 personas en 26 ataques conocidos.

Ayer, el Gobierno del Presidente Nicolás Maduro ordenó a sus fuerzas armadas escoltar a los buques que transportan petróleo y otros hidrocarburos desde sus puertos, algo que los pondría en un posible encuentro directo con los buques de Estados Unidos (EU), un día después de que Donald Trump ordenara un bloqueo militar total y completo sobre el país sudamericano para impedir las exportaciones de su petróleo.

Las embarcaciones venezolanas que ya son escoltadas han partido desde el Puerto de José con destino a los mercados asiáticos, de acuerdo con el diario The New York Times, en respuesta directa, dijeron sus fuentes, a la decisión anunciada este martes por Trump.

Esto podría provocar además que, en caso de ser interceptados, los buques petroleros no sólo provoquen un choque entre el ejército de Venezuela y el de EU, sino también que intervengan terceros interesados en Asia, principalmente China, un aliado de Maduro y que pondría aún más tensión en la mesa geopolítica del país con las mayores reservas de petróleo en el mundo.

