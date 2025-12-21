Umbral de corrupción
"El umbral de corrupción es el nivel aceptable de corrupción que una sociedad está dispuesta a tolerar antes de que realmente reaccionemos ante ella. Y así como tenemos muchos altos en umbral al dolor, hasta dónde toleramos el dolor. Más allá del dolor que nos cause la corrupción, el umbral de nuestra sociedad está más allá de lo que se puede pensar".
Muna D. Buchahin
21/12/2025 - 12:04 am
Muna D. Buchahin es una apasionada luchadora contra el fraude y la corrupción, temas que aborda en sus charlas, cátedras y conferencias relacionados con investigaciones por conductas deshonestas y faltas a la integridad. Autora del libro “Auditoría Forense, delitos contra la Administración Pública”, experta anticorrupción y Examinadora de Fraude Certificada (CFE) con más de tres décadas de experiencia dedicada a realizar investigaciones internas y auditoría forense. En su último cargo como directora general de Auditoría Forense en la ASF, donde laboró por 13 años tuvo a cargo la ejecución de diversas auditorías forenses (incluída la llamada “Estafa Maestra”) con resultados exitosos que dieron lugar a establecer en México un estilo de investigación que identificó esquemas fraudulentos con empresas fachada y la simulación de servicios, que permitieron judicializar un caso del más alto nivel de la estructura de alta corrupción gubernamental. Entrevistadora forense certificada, actualmente es consultora internacional y brinda acompañamiento y asesoría especializada en temas antifraude.