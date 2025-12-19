Volaris y Viva Aerobús se fusionan y crean grupo mexicano de aerolíneas de bajo costo

19/12/2025 - 3:09 am

Volaris y viva Aerobús crean grupo mexicano de aerolíneas.

La nueva sociedad controladora le permitirá a Volaris y Viva Aerobús mantener sus operaciones bajo certificados de operación independientes, así como preservar las opciones de rutas existentes para los pasajeros.

Ciudad de México, 19 de diciembre (SinEmbargo).- Las compañías Volaris y Viva Aerobús anunciaron el jueves la creación de un nuevo grupo mexicano de aerolíneas, cuyo objetivo es aumentar los viajes aéreos a precios bajos y la conectividad en México y el extranjero.

Por medio de un comunicado, las aerolíneas mexicanas explicaron que la nueva sociedad controladora le permitirá a cada empresa mantener sus operaciones bajo certificados de operación independientes y marcas diferenciadas, así como preservar las opciones de rutas existentes para los pasajeros.

"Bajo los términos del convenio, los accionistas de Viva y Volaris combinarán sus sociedades controladoras mediante una fusión entre iguales", indicaron ambas compañías.

"Al cierre, los accionistas de Viva recibirán acciones de nueva emisión de la empresa controladora de Volaris y los accionistas de Volaris mantendrán sus acciones, y cada grupo accionista poseerá el 50 por ciento del grupo mexicano de aerolíneas en base totalmente diluida", se agregó en el comunicado.

Volaris y Viva Aerobús también puntualizaron que, de manera simultanea, el nuevo grupo mexicano de aerolíneas "impulsará la inversión, el empleo, la conectividad aérea, el turismo, y el desarrollo económico de todo México”.

En este sentido, ambas empresas se beneficiarán de menores costos de propiedad de la flota, mejor acceso a capital y una posición financiera más sólida, gracias a mayores economías de escala a través de dicha asociación.

Los Consejos de Administración de ambas compañías aprobaron por unanimidad transacción que estará sujeta a aprobaciones regulares, y se espera que la misma se complete en 2026. No obstante, la sociedad controladora será supervisada por un Consejo de Administración compuesto por miembros de Volaris y Viva, mientras que el grupo aéreo será presidido por Roberto Alcántara Rojas, actual presidente de consejo de Viva.

Cabe señalar que Volaris y Viva se mantendrán como entidades separadas con sus actuales estructuras de liderazgo, además de que las acciones de la sociedad controladora continuarán cotizando públicamente en la Bolsa Mexicana de Valores y en la Bolsa de Nueva York.

