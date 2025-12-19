CNTE celebra 46 años de resistencia y advierte su presencia en el Mundial de Futbol

“No lo decimos como amenaza al Gobierno federal", dijo Filiberto Frausto, representante de la CNTE, ante la posibilidad de que el magisterio se manifieste en el Mundial de Futbol.

Ciudad de México, 19 de diciembre (SinEmbargo).- La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) conmemoró el jueves 46 años de lucha social y resistencia en Morelia, Michoacán, donde el grupo de maestros advirtió con hacerse presente en actos como la Copa Mundial de Futbol que se llevará a cabo en México en 2026.

“No lo decimos como amenaza al Gobierno federal, lo decimos porque si no nos voltea a ver tenemos que hacernos presentes como Coordinadora”, dijo Filiberto Frausto, dirigente ministerial de la sección 34.

En este sentido, el docente señaló que la CNTE continuará con los brigadeos en los próximos meses, en los cuales podría llevarse a cabo un paro de 72 horas e incluso una huelga nacional. En este sentido, dijo que la propuesta debe ser más grande que la de los pasados meses de mayo y junio, que reconoció como importante, pero aclaró que esta debe incrementarse.

En el marco de la conmemoración de los 46 años de la Coordinadora, Frausto consideró que la lucha magisterial sigue siendo justa. Además, recordó que la organización sindical ha pagado un precio alto con la vida de los profesores para mantenerse en pie.

“La cuota de sangre ha sido muy grande en Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Hidalgo, entre otros estados. Muchos compañeros han perdido la vida en esta lucha por democracia y libertad de los trabajadores”, coincidió Pedro Hernández, dirigente de la sección 9 de la Ciudad de México, en el encuentro.

“No solo queremos festejar, se trata de reflexionar qué nos falta y qué sigue en esta lucha, y será desde las bases donde se decida cómo tenemos que ir avanzando”, enfatizó.

En esa relación de ideas, Hernández puntualizó que “está sin solución Nochixtlan" en referencia a la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa. Por su parte, la dirigente magisterial de la sección 14, de Guerrero, Elvira Veleces, consideró que el Gobierno de Claudia Sheinbaum es más demagógico que las anteriores administraciones, ya que a pesar de las “pocas reuniones no se ha resuelto nada concreto”.

Dado lo anterior, la CNTE aseguró que continuará su lucha por los derechos laborales, por lo que el magisterio espera las formas requeridas para volver a manifestarse a nivel nacional.