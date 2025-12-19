Los niños al cuidado de sus abuelos podrían tener un estado de saludo más precario

Europa Press

19/12/2025 - 6:14 am

Un abuelo juega con su nieto en los columpios, esto durante el día del padre.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Estudio relaciona personalidad y longevidad, y revela que los extrovertidos viven más

La Generación Z ve el mundo como un lugar aterrador y estos son los factores de ello

Los trastornos adictivos y el éxito educativo cuentan con factores genéticos en común

Un estudio realizado en Alemania concluyó que los niños que son cuidados por sus abuelos muestran una tendencia a presentar un estado de salud general más precario.

MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS).- Una investigación del Instituto Federal de Investigación de Población (BIB), en Alemania, indica que el cuidado regular de los niños proporcionado por los abuelos puede aliviar la presión sobre los padres, pero puede tener algunos efectos negativos en la salud de los niños.

El estudio, publicado en publicada en Health Economics, se basó en datos de más de 11 mil niños y casi nueve mil padres en Alemania, utilizó la distancia geográfica entre las familias y los abuelos para identificar los efectos del cuidado regular de los abuelos.

Las madres informaron una mayor satisfacción con su tiempo libre y con las situaciones de cuidado infantil (un 11 por ciento y un 9 por ciento, respectivamente) cuando disponían de cuidado de los abuelos. Los padres también mostraron un aumento del 19 por ciento en su satisfacción con el cuidado infantil.

Sin embargo, algunos niños que recibían regularmente el cuidado de sus abuelos tendían a presentar un estado de salud general más precario, al menos según las medidas de salud disponibles para el análisis. Esto fue más evidente entre los niños y los niños en edad escolar primaria, y podría reflejar diferencias en las rutinas y actividades diarias entre el cuidado proporcionado por los abuelos y el ofrecido en guarderías formales o centros extraescolares.

"Los hallazgos resaltan el papel central del cuidado de los abuelos en los acuerdos de cuidado de las familias y los beneficios significativos que proporciona a los padres de niños pequeños", la autora correspondiente Elena Ziege, investigadora junior del Instituto Federal de Investigación de Población (BIB), en Wiesbaden, Alemania.

Principales conclusiones del estudio

  1. El cuidado de los abuelos alivia a los padres: Las madres y padres que reciben apoyo regular de los abuelos con el cuidado de los niños reportan mayor satisfacción con su tiempo libre y con la situación del cuidado infantil.
  2. Algunos niños presentan estado de salud más precario: Los niños que reciben cuidado habitual de sus abuelos tienden a mostrar un estado de salud general más precario según las medidas disponibles, especialmente los niños en edad escolar primaria.
  3. Diferencias en rutinas y actividades: El estudio señala que estas diferencias podrían reflejar variaciones en las rutinas diarias y actividades entre el cuidado informal de los abuelos y el cuidado estructurado en guarderías o centros educativos.
  4. El papel central de los abuelos: A pesar de los posibles efectos negativos en algunos indicadores de salud infantil, los abuelos cumplen un papel clave en los arreglos de cuidado familiar y proporcionan beneficios significativos a los padres.

Europa Press

Europa Press

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

Don Manuelito

“Durante décadas fue la memoria viva de un barrio que se resiste a perder su fisonomía de...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Claudia, entre Trump y Maduro

"Aunque quisiera, y aún suponiendo que el corazón de Sheinbaum esté con Maduro, como Jefa del Estado...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

Tres mujeres, un mismo pacto de impunidad

"Estos tres casos son expresión de un mismo patrón de violencia contra mujeres que incomodan o que...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

Un fantasma recorre México, el fantasma de Lucas Alamán

"La tentación centralizadora que hoy se presenta como novedad pragmática tiene ahí su linaje intelectual: la convicción...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

El gringo pirata, asesino y ladrón
Por Pedro Mellado Rodríguez

El gringo pirata, asesino y ladrón

La doctrina y el corolario no son tales
Por Lorenzo Meyer

La doctrina y el corolario no son tales

<i>Grandeza</i> de López Obrador
Por Fabrizio Mejía Madrid

Grandeza de López Obrador

¿Podría ganar la extrema derecha en México?
Por Juan Carlos Monedero

¿Podría ganar la extrema derecha en México?

México toma distancia de China
Por Mario Campa

México toma distancia de China

Vientos tejocoteros
Por Óscar de la Borbolla

Vientos tejocoteros

Amparo Casar: Persecución o fraude
Por Álvaro Delgado Gómez

Amparo Casar: Persecución o fraude

Amparo Casar, Pemex y la casta dorada
Por Ana Lilia Pérez

Amparo Casar, Pemex y la casta dorada

Pedro Haces. Episodios.
Por Alejandro Páez Varela

Pedro Haces. Episodios.

¿Ultraderecha o victimismo?
Por Jorge Zepeda Patterson

¿Ultraderecha o victimismo?

+ Sección

Galileo

Una investigación de la Universidad de Limerick, en Irlanda, reveló que los rasgos de personalidad pueden influir drásticamente en la longevidad. I

Estudio relaciona personalidad y longevidad, y revela que los extrovertidos viven más

Tomar jugo de naranja diariamente ayuda a tu corazón.

¿El jugo de naranja es benéfico para el corazón? Un estudio reciente así lo sugiere

Los alimentos ultraprocesados están cambiando las bacterias intestinales.

Bacterias intestinales están cambiando por el consumo de alimentos ultraprocesados

La tiroides es esencial para la regulación del metabolismo y afecta directamente a la producción de calor (termogénesis) y al consumo de oxígeno de las células.

Cansancio crónico y falta de concentración podrían indicar problemas en la tiroides

Un estudio de la Universidad de Michigan reveló que los adultos mayores expuestos a desastres naturales presentan un aumento en el riesgo de mortalidad.

Desastres naturales impactan a largo plazo en mortalidad de adultos mayores: estudio

La Generación Z es cada vez más escéptica sobre su capacidad para cambiar el mundo, según una investigación de la Universidad Estatal de Montclair.

La Generación Z ve el mundo como un lugar aterrador y estos son los factores de ello

Editor PDF

Descubre el mejor editor de PDF en la nube para profesionales independientes

El moco verde no aparece por arte de magia, ni es un diagnóstico automático de una infección bacteriana. Su color tiene un origen químico muy concreto.

¿Tienes moco verde? Especialista aclara si es señal de alarma y por qué son de color

Un nuevo estudio demuestra que el amor y el apoyo de pareja pueden mejorar la salud cardíaca de las personas con enfermedades cardiovasculares.

El amor y el apoyo de pareja podrían mejorar la salud cardíaca, según este análisis

Estudio revela propiedades antienvejecimiento del chocolate oscuro

Estudio revela propiedades antienvejecimiento en un componente del chocolate negro

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

La FGR de Gertz congeló investigación de Gallardo. Morena en SLP pide reabrirla

DIF Tamaulipas
2

Abuelita abandonada en silla de ruedas en Matamoros es identificada; DIF la resguarda

En su testimonio, Cabot relató el impacto personal, familiar y profesional que tuvo la difusión masiva del video grabado durante el evento, el cual desató una ola de señalamientos, acoso y amenazas en su contra.
3

"Ha habido tanta oscuridad desde entonces": Mujer del #ColdPlayGate narra su tormento

Elementos de la SSC-CdMx y la Fiscalía General de Justicia (FGJ-CdMx) capitalina aseguraron este jueves una tonelada y media de autopartes en tres alcaldías.
4

Autoridades de la CdMx catean 7 inmuebles y aseguran 1.5 toneladas de autopartes

El Presidente Trump anunció que el Ejército de EU hundió otro barco que zarpo de Venezuela y aseguró que era usado por narcotraficantes para traficar drogas.
5

EU ha hecho lo quiere en América: invasiones, bombas, guerras, golpes de Estado...

Volaris y viva Aerobús crean grupo mexicano de aerolíneas.
6

Volaris y Viva Aerobús se fusionan y crean grupo mexicano de aerolíneas de bajo costo

Dos bestias hambrientas de sexo: NYT cuenta la historia más íntima de Trump y Epstein
7

Dos bestias hambrientas de sexo: NYT cuenta la historia más íntima de Trump y Epstein

Trump y su familia aumentan su fortuna.
8

Hoteles, criptomonedas, celulares. ¡Biblias! El imperio Trump detonó este año: WSJ

VIDEO ¬ Mujer sufre asalto tras retirar 70 mil pesos en Ecatepec
9

VIDEO ¬ Mujer sufre asalto tras retirar 70 mil pesos en Ecatepec; indagan al banco

El Gobernador Samuel García impulsa la candidatura de su esposa, Mariana Rodríguez Cantú, a la gubernatura de Nuevo León en 2027.
10

Samuel García impulsa a su esposa Mariana Rodríguez con reforma y campaña millonaria

El gringo pirata, asesino y ladrón
11

El gringo pirata, asesino y ladrón

25 para el veinticinco
12

México lanza colección "25 para el 25" en horas de prepotencia imperial de EU: Taibo

El panadero británico Richard Hart ofreció disculpas a México después de las declaraciones en las que aseguraba que en el país “no existe la cultura del pan”.
13

“Me equivoqué”: Richard Hart se disculpa con México; no existe cultura del pan, dijo

La SSC instaló puntos de revisión en la CdMx por el periodo Guadalupe-Reyes.
14

La SSC ha remitido al "Torito" a 327 conductores por el programa Conduce Sin Alcohol

La Fiscalía General de la República (FGR) anunció el miércoles la detención de María Vanessa "N", quien fuera asesora de García Luna, Secretario de Seguridad con Calderón.
15

Jueza impone prisión preventiva para María "N", excolaboradora de Genaro García Luna

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Volaris y viva Aerobús crean grupo mexicano de aerolíneas.
1

Volaris y Viva Aerobús se fusionan y crean grupo mexicano de aerolíneas de bajo costo

La Fiscalía General de la República (FGR) anunció el miércoles la detención de María Vanessa "N", quien fuera asesora de García Luna, Secretario de Seguridad con Calderón.
2

Jueza impone prisión preventiva para María "N", excolaboradora de Genaro García Luna

El Presidente Trump anunció que el Ejército de EU hundió otro barco que zarpo de Venezuela y aseguró que era usado por narcotraficantes para traficar drogas.
3

EU ha hecho lo quiere en América: invasiones, bombas, guerras, golpes de Estado...

Una investigación de la Universidad de Limerick, en Irlanda, reveló que los rasgos de personalidad pueden influir drásticamente en la longevidad. I
4

Estudio relaciona personalidad y longevidad, y revela que los extrovertidos viven más

El hombre que redujo a uno de los atacantes en Sídney recibe cheque de 2.5 mdd-
5

Héroe que redujo a uno terrorista de ataque en Sídney recibe un cheque de 2.5 mdd

Nuevo ataque de EU.
6

EU no detiene ataques; anuncia ejecución de cinco personas en el Pacífico Oriental

Trump y su familia aumentan su fortuna.
7

Hoteles, criptomonedas, celulares. ¡Biblias! El imperio Trump detonó este año: WSJ

VIDEO ¬ Mujer sufre asalto tras retirar 70 mil pesos en Ecatepec
8

VIDEO ¬ Mujer sufre asalto tras retirar 70 mil pesos en Ecatepec; indagan al banco

La Tarjeta Finabien aporta una serie de beneficios para los migrantes que deseen enviar dinero a sus seres queridos desde los Estados Unidos.
9

¿Eres migrante y envías remesas a México? La Tarjeta Finabien te da estos beneficios

La CNDH emitió este jueves una recomendación dirigida a la Secretaria de la Defensa Nacional por la muerte de dos menores de edad en Badiraguato, Sinaloa.
10

La CNDH exige disculpa pública de la Defensa por muerte de dos niñas en Badiraguato

En su testimonio, Cabot relató el impacto personal, familiar y profesional que tuvo la difusión masiva del video grabado durante el evento, el cual desató una ola de señalamientos, acoso y amenazas en su contra.
11

"Ha habido tanta oscuridad desde entonces": Mujer del #ColdPlayGate narra su tormento

DIF Tamaulipas
12

Abuelita abandonada en silla de ruedas en Matamoros es identificada; DIF la resguarda