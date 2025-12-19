Los niños al cuidado de sus abuelos podrían tener un estado de saludo más precario

Un estudio realizado en Alemania concluyó que los niños que son cuidados por sus abuelos muestran una tendencia a presentar un estado de salud general más precario.

MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS).- Una investigación del Instituto Federal de Investigación de Población (BIB), en Alemania, indica que el cuidado regular de los niños proporcionado por los abuelos puede aliviar la presión sobre los padres, pero puede tener algunos efectos negativos en la salud de los niños.

El estudio, publicado en publicada en Health Economics, se basó en datos de más de 11 mil niños y casi nueve mil padres en Alemania, utilizó la distancia geográfica entre las familias y los abuelos para identificar los efectos del cuidado regular de los abuelos.

Las madres informaron una mayor satisfacción con su tiempo libre y con las situaciones de cuidado infantil (un 11 por ciento y un 9 por ciento, respectivamente) cuando disponían de cuidado de los abuelos. Los padres también mostraron un aumento del 19 por ciento en su satisfacción con el cuidado infantil.

Sin embargo, algunos niños que recibían regularmente el cuidado de sus abuelos tendían a presentar un estado de salud general más precario, al menos según las medidas de salud disponibles para el análisis. Esto fue más evidente entre los niños y los niños en edad escolar primaria, y podría reflejar diferencias en las rutinas y actividades diarias entre el cuidado proporcionado por los abuelos y el ofrecido en guarderías formales o centros extraescolares.

"Los hallazgos resaltan el papel central del cuidado de los abuelos en los acuerdos de cuidado de las familias y los beneficios significativos que proporciona a los padres de niños pequeños", la autora correspondiente Elena Ziege, investigadora junior del Instituto Federal de Investigación de Población (BIB), en Wiesbaden, Alemania.

Principales conclusiones del estudio