Grupo Salinas tiene hasta enero para pagar voluntariamente 51 mil millones, dice SAT

Antonio Martínez Dagnino, titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), presentó la mañana de este viernes una actualización de los adeudos fiscales de Ricardo Salinas Pliego. En enero de 2026, tendría que pagar al menos 51 mil millones de pesos, pero podría solicitar un descuento de hasta 39 por ciento.

Ciudad de México, 19 de diciembre (SinEmbargo).- El Gobierno de México cobrará a partir de enero del próximo año al menos 51 mil millones de pesos (mdp) a Grupo Salinas, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, quien podrá solicitar un descuento de hasta 39 por ciento, conforme a la Ley y a las sentencias de los tribunales, informó la mañana de este viernes Antonio Martínez Dagnino, titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

“Esperamos que se pague. Así de sencillo. Si no pagan, entonces ya viene otro proceso que sería tema posterior”, dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde Palacio Nacional.

Durante la conferencia de prensa matutina de hoy, el SAT presentó de manera breve el avance del procedimiento de cobro a Grupo Salinas, derivado de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que dio la razón a los tribunales respecto a la obligación de pagar los impuestos adeudados.

"Les recordamos que entre 2013 y 2018, la autoridad fiscal determinó, a través de resoluciones administrativas, adeudos del Impuesto Sobre la Renta [ISR] correspondientes a los ejercicios 2008 a 2013, toda vez que las pérdidas fiscales utilizadas por las empresas eran improcedentes", explicó Martínez Dagnino.

Posteriormente, agregó, las empresas impugnaron esta decisión ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), el cual resolvió, entre 2019 y 2023, que los adeudos determinados y confirmados por el SAT eran procedentes.

"De nueva cuenta, las empresas impugnaron la resolución del Tribunal Federal de Justicia Administrativa ahora ante el Poder Judicial de la Federación, donde los tribunales colegiados en 2024 y 2025, como se muestra en la lámina, negaron el amparo, confirmando la procedencia de los adeudos", detalló Martínez.

Finalmente, añadió, "las empresas acudieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la última instancia, la cual, como todos sabemos, el pasado 13 de noviembre desechó sus impugnaciones, confirmando de manera definitiva las resoluciones de los tribunales".

El funcionario señaló que "tras la resolución definitiva de la Corte, la autoridad fiscal tiene la obligación de continuar con el procedimiento de cobro, por lo que el mes que entra, en enero de 2026, se requerirá el pago por 51 mil millones de pesos, conforme al Código Fiscal de la Federación".

"En caso de intención de cubrir el adeudo, los contribuyentes podrán solicitar ante el SAT, dependiendo del orden y esquema de pago, ajustes a la baja de hasta 39 por ciento, conforme a la Ley y a las sentencias de los tribunales", reveló.

En su mensaje, destacó que, "de conformidad con el Artículo 31, fracción cuarta, de nuestra Constitución, es obligación de todas y todos contribuir a los gastos públicos de manera proporcional y equitativa, como disponen las leyes". Por ello, hizo un llamado a estas empresas a realizar los pagos correspondientes.

Por su parte, la Presidenta resaltó que la información se presentó en la conferencia matutina debido a que se trata de un caso ampliamente conocido por la opinión pública, aunque precisó que el tema es estrictamente jurídico y administrativo, y no político.

“Es importante que se sepa que es un tema legal, jurídico y administrativo. Ya lo político es otra cosa, pero como es de conocimiento público, es importante que todos sepan qué es lo que viene hacia adelante”, explicó.

Cabe recordar que el pasado 19 de noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) asestó un nuevo revés a Ricardo Salinas Pliego al determinar que el dueño de Elektra tendrá que pagar otros 67 millones de pesos de una deuda de Nueva Elektra del Milenio que data de 2012 y que se suma a los más de 48 mil millones de pesos que adeuda al SAT.

Tras un amparo directo en revisión que presentó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) contra el Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito que perdonó a Nueva Elektra del Milenio un pago de 67 millones de pesos.

Salinas Pliego recurrió una multa que le fue impuesta a su empresa por declarar una pérdida fiscal mayor a la que realmente sufrió durante el ejercicio 2012 porque Elektra omitió declarar ingresos acumulables por conceptos de inventario acumulable.

De esta manera se le impuso un pago de 67 millones 165 mil 827 pesos que fue confirmado por la Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), por lo que la empresa tramitó un amparo directo, en el que indicó que Grupo Elektra era una sociedad controlada por Grupo Salinas y que, conforme a la ley vigente en el año 2012, las únicas obligadas a pagar el impuesto eran las sociedades controladoras, es decir, Grupo Salinas.