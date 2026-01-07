Anuario2025 ¬ Las mansiones del poder: De los ranchos de Duarte a las casas de Elba

Las propiedades millonarias que políticos denunciados por diversos delitos han adquirido muestran cómo se beneficiaron y, en la mayoría de casos, siguen impunes.

Ciudad de México, 6 de enero (SinEmbargo).– Ranchos, mansiones, departamentos en zonas lujosas y millones de metros cúbicos de agua, así es como políticos denunciados por enriquecimiento ilícito, uso indebido de recursos y otros delitos, algunos privados de la libertad como los exgobernadores priistas César Duarte y Roberto Sandoval, crecieron sus riquezas en los últimos 25 años.

Políticos de distintos partidos y exlíderes sindicales protagonizan el siguiente recuento sobre funcionarios que han crecido sus ganancias mientras ejercen cargos públicos y acumulan denuncias en impunidad.

Los ranchos de César Duarte

El 8 de diciembre, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la detención del exgobernador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) César Duarte Jáquez por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita; ya había sido detenido en junio de 2020 y extraditado a México en 2022.

César "N", había sido detenido previamente el 8 de julio de 2020 en Miami, Florida, y extraditado a México el 2 de junio de 2022, por los delitos de peculado y asociación delictuosa, investigado por la Fiscalía del estado de Chihuahua. 2/4 — FGR México (@FGRMexico) December 8, 2025

De acuerdo con la FGR, César Duarte es investigado por intervenir en un esquema de desvíos de recursos en el periodo que gobernó Chihuahua La dependencia detalló que, a través de ese esquema, Duarte "pretendió ocultar recursos de procedencia ilícita desviados de las arcas estatales, utilizando para ello el Sistema Financiero Mexicano".

El antecesor de Duarte en la entidad, Javier Corral, ha recordado que mientras gobernó la entidad le dio a un despacho de abogados que se dedica a la recuperación de activos una lista de 10 propiedades de César Duarte en El Paso, Nuevo México y Arizona para recuperarlos, pero el despacho encontró cerca de 50 propiedades. Pese a estos datos, la administración de María Eugenia Campos abandonó el caso.

“Ese juicio lo dejaron morir. Luego salieron a decir que había exonerado a Duarte, que las autoridades, el FBI, la DEA. Son cínicos y mentirosos y la Gobernadora es parte de eso”, denunció Corral, hoy Senador de Morena, en entrevista para Los Periodistas de SinEmbargo.

A ello se suma que a mediados de 2025 la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que Duarte acaparaba 700 mil metros cúbicos de agua almacenados de manera ilegal en presas y represas construidas en su rancho “El Saucito”, ubicado en Balleza, de donde es originario, por lo que éstas fueron destruidas. El rancho es una de las ochos propiedades que ya le habían sido confiscadas al exmandatario, pero que le fueron devueltas en el Gobierno de Campos Galván.

Las propiedades de Cabeza de Vaca

Francisco García Cabeza de Vaca, el exgobernador de Tamaulipas sobre quien pesan acusaciones por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y huachicol fiscal, también acumula señalamientos por propiedades de lujo en México y Estados Unidos (EU) que, de acuerdo con denuncias de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda que han sido enviadas a la FGR, no coinciden con su patrimonio, ni con el de su familia.

Desde mayo de 2022, la periodista Guadalupe Fuentes reveló en un reportaje publicado en SinEmbargo que la UIF tenía detectadas 15 propiedades en ambos países, entre las que se encuentran casas, ranchos y departamentos de lujo, como parte de una investigación por enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada y lavado de dinero.

En la Ciudad de México, la UIF ubicó un departamento en Bosques de Santa Fe valuado en 42 millones de pesos. De acuerdo con la denuncia, se investigaba si los fondos para su compra provinieron de empresas vinculadas al Cártel de Sinaloa.

En Tamaulipas se detectó un rancho en Soto la Marina de 264 hectáreas, valuado en 63.4 millones de pesos y escriturado a nombre una de las empresas familiares del Gobernador; así como otro de 950 hectáreas valorado en 38 millones de pesos.

La UIF detectó en Reynosa una casa a su nombre y dos en copropiedad con su esposa, además de siete terrenos cuyo valor no está disponible.

Mientras que autoridades detectaron en McAllen e Hidalgo, Texas, en EU, casas y edificios vinculados al exgobernador y a sus hermanos Ismael y José Manuel García de Vaca con valores que entre los 5.9 y 10.7 millones de pesos cada uno; además de dos propiedades valuadas en más de 10 millones de pesos en Padre Island.

También se relacionó con el exgobernador una casa, una propiedad y un edificio en El Paso, Endinburg y McAllen sin detalles del costo, así como una casa valuada en 5.9 millones de pesos en Misión, Texas, a nombre de su madre.

García Cabeza de Vaca no vive en México desde hace años y ha negado las acusaciones en su contra. En febrero del año pasado afirmó que fue cancelada su Ficha Roja de la Interpol, pero la FGR aclaró que sólo está suspendida temporalmente debido a un amparo no resuelto de manera definitiva.

#FGRInforma | Falso que la #Interpol Internacional, con sede en Francia, haya determinado cancelar la notificación o ficha roja que existía en contra de Francisco Javier "G", por ser infundados los cargos en su contra. 1/4 pic.twitter.com/fJJ6OjHlHA — FGR México (@FGRMexico) February 17, 2025

La denuncia más reciente en contra del político panista la presentaron ante la FGR el Diputado federal Sergio Gutiérrez Luna y el presidente del Congreso de Tamaulipas, Humberto Prieto Herrera, ambos de Morena, a inicios de diciembre de 2025 por permitir el robo de combustible en la entidad y por supuestos vínculos con grupos delictivos responsables de ese delito. También presentaron a la Suprema Corte de la Justicia (SCJN) un documento con 100 mil firmas para solicitar que analice pronto un amparo promovido por el exgobernador para evitar ser detenido.

A la par, el Partido Acción Nacional (PAN) nombró al exgobernador como su representante en América del Norte. Jorge Romero, dirigente del partido, aseguró que desde el partido lo respaldan, sobre todo porque no existe una condena en su contra.

El 19 de diciembre, la Presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre los señalamientos al Gobernador: “[Que] regrese lo robado al Instituto Nacional para Devolver al Pueblo, tiene que responder la Fiscalía. A ellos les corresponde”, expuso.

La riqueza de Alejandro "Alito" Moreno

Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente del PRI, fue denunciado desde el 2022 por el Gobierno de Campeche, por adquirir diversos terrenos en la zona exclusiva de Lomas del Castillo entre 2011 y 2015 a precios de entre 595 y mil 645 pesos por metro cuadrado, cuando el valor real de mercado oscilaba entre los 2 mil 500 y 7 mil pesos.

El entonces Fiscal de Campeche, Renato Sales, informó en agosto de 2022, en entrevista para Los Periodistas que la riqueza del exgobernador de esta entidad (2015-2019) es "enorme". Detalló que sólo la mansión de Lomas del Castillo está valuada pericialmente en 180 millones de pesos (130 millones de pesos la construcción y 50 millones el menaje, entre obras de arte y esculturas. También mencionó que posee departamentos en Polanco, en la Ciudad de México, y propiedades en Champotón y el extranjero.

Desde 2022 la Fiscalía de Campeche pidió a la Cámara de Diputados retirar el fuero que el dirigente del PRI tiene como legislador federal para poder avanzar la investigación en su contra por enriquecimiento ilícito.

"Tiene propiedades en Polanco, departamentos, propiedades en Champotón, terrenos, algunos a su nombre, otros a nombre de amigos y familiares, un terreno vale 180 millones de pesos. ¿Cuánto vale un departamento en Polanco, cuánto vale una casa en Lomas de Chapultepec? No me voy a aventurar, no me voy a adelantar porque seguimos investigando el monto total de sus propiedades. Aproximadamente y por lo pronto, insisto, solamente la mansión, ésta de la que hablamos de Lomas del Castillo, ya está valuada pericialmente en 180 millones de pesos. ¿Cuánto gana un servidor público titular del Ejecutivo de nuestro estado? No más de 120 mil pesos al mes", cuestionó Sales Heredia.

"Alito" Moreno reportó en su declaración patrimonial de 2021 poseer 11 terrenos que compró al contado entre 2012 y 2021 por un monto total de 2.9 millones de pesos, así como dos casas por 9.7 millones de pesos. Sin embargo, para 2024-2025, en sus declaraciones como Senador, afirmó que ya no tiene propiedades ni vehículos a su nombre.

El Diputado Hugo Eric Flores, presidente de la Sección Instructora encargada de analizar las solicitudes de desafuero, confirmó en 2025 que el proceso se retrasó por tres años debido a los amparos ganados por Alejandro Moreno, reveló que un expediente donde se acusaba al priista por un desvío de 83 millones de pesos desapareció, a la par, señaló cómo la FGR nunca solicitó que se le quitara la inmunidad constitucional, como sí lo hizo la Fiscalía de Campeche.

Para retomar el caso, la Fiscalía Anticorrupción estatal presentó en agosto del año pasado la Fiscalía Anticorrupción de Campeche presentó una nueva solicitud para quitarle el fuero que como Senador tiene Moreno Cárdenas e investigarlo por peculado y uso indebido de atribuciones.

La casa blanca de Peña Nieto

La Presidencia de Enrique Peña Nieto estuvo marcada por la compra de la llamada "Casa Blanca". En noviembre de 2014, el equipo del portal Aristegui Noticias exhibió la lujosa y moderna residencia que habitaba la entonces la actriz y entonces esposa de Peña Nieto, Angélica Rivera, valuada en 86 millones de pesos y ubicada en Lomas de Chapultepec, una de las zonas de más alta plusvalía en la Ciudad de México.

La casa fue presentada en mayo de 2013 por Angélica Rivera a la revista Hola como su "verdadera casa" a diferencia de Los Pinos, pero la investigación periodística reveló que no estaba registrada a nombre de la pareja presidencial ni de sus hijos, sino a nombre de Ingeniería Inmobiliaria del Centro, una empresa perteneciente a Grupo Higa. Esta revelación se produjo pocos días después de que el Gobierno federal revocó la licitación del Tren de Alta Velocidad México-Querétaro, un proyecto que ganado un consorcio tres empresas mexicanas vinculadas al PRI y al Presidente Peña Nieto, incluyendo a Constructora Teya, filial de Grupo Higa.

La Constructora Teya es propiedad del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, amigo del expresidente, y ganó contratos millonarios de obra pública en el Estado de México cuando el priista fue Gobernador. Un ejemplo es la edificación y operación del Hospital Regional de Especialidades de Zumpango, un contrato que ganó en mayo de 2009; sólo seis meses después de ganar ese contrato, Grupo Higa compró el terreno donde se edificó la casa.

Las filiales de Grupo Higa continuaron obteniendo contratos por más de 8 mil millones de pesos durante la administración de Peña Nieto en el Estado de México y, a través de su empresa "Eolo Plus," rentaron jets y helicópteros al PRI y a Peña Nieto durante la campaña presidencial de 2012, por un valor cercano a los 26 millones de pesos.

Peña Nieto no incluyó la propiedad de Sierra Gorda 150, que era resguardada por el Estado Mayor Presidencial, en su declaración patrimonial. Angélica Rivera defendió haber pagado la residencia con los ingresos de sus 25 años de trabajo como actriz y anunció la venta de los derechos del contrato de compraventa. Posteriormente, Peña instruyó una investigación sobre el posible conflicto de interés a Virgilio Andrade, Secretario de la Función Pública y amigo del entonces Secretario Luis Videgaray, quien finalmente lo absolvió en 2015, una resolución que fue ampliamente criticada y daño desde entonces sus niveles de aceptación.

En 2022, SinEmbargo exhibió cómo es el departamento de lujo que el expresidente compró en Madrid, España, desde 2020 para obtener la "visa dorada" de residencia en ese país, pero fue puesta a la venta en julio de 2022, poco después de que informó que la FGR lo investigaba por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

El lujoso departamento tenía 105 metros cuadrados con terraza interior y se ubica en una zona exclusiva del centro de la ciudad, a pasos de la Puerta de Alcalá. Desde entonces, medios han reportado que el expresidente vive en una mansión a las afueras de Madrid que no está a su nombre.

La casa de Videgaray en Malinalco

En diciembre de 2014, The Wall Street Journal reveló que Luis Videgaray Caso, el Secretario de Hacienda del Gobierno de Enrique Peña, compró en Malinalco, Estado de México, a Grupo Higa a través de su filial Bienes Raíces H&G, una constructora cuyo dueño, Juan Armando Hinojosa Cantú, era un contratista clave del Gobierno. El reportaje expuso que la propiedad fue comprada por Grupo Higa en diciembre de 2011 por 7.5 millones de pesos, y luego vendida a Luis Videgaray (entonces miembro del equipo de transición presidencial) el 10 de octubre de 2012 por el mismo precio: 7.5 millones de pesos; la operación incluyó una hipoteca con la constructora a una tasa de interés preferencial del 5.31 por ciento.

Una vez que Videgaray asumió el cargo de Secretario de Hacienda, el 1 de diciembre de 2012, emitió un cheque personal por 6.6 millones de pesos para liquidar la propiedad el 31 de enero de 2014. El escándalo estalló públicamente a finales de 2014, con la revelación de la "Casa Blanca" de Peña Nieto que también, lo puso a Grupo Higa bajo revisión. The Wall Street Journal también precisó que la empresa no obtuvo ganancias por la venta porque vendió al mismo precio que compró meses antes, por lo que incluso absorbió los costos de escrituración.

Bloomberg detalló que Grupo Higa cobró el cheque de liquidación de Videgaray una vez que el escándalo de corrupción ya estaba en la mira pública. En agosto de 2015, Virgilio Andrade, Secretario de la Función Pública, exoneró a Videgaray junto a Peña Nieto de las acusaciones de corrupción.

Hasta 2025 las relaciones empresariales de Videgaray siguieron dando frutos, pues Josh y Jared Kushner, yerno del Presidente de EU Donald Trump, iniciaron una startup de inteligencia artificial, en la que el Secretario de Hacienda, quien invitó a Trump a México en 2016 pese a sus amenazas y humillaciones, figura como socio estrella, de acuerdo con información revelada por Forbes.

La mansión de Gordillo

Otra política que ha llamado la atención en los últimos años por lo costas de sus viviendas es Elba Esther Gordillo, la exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) detenida en 2013 por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero como la entonces Procuraduría General de la República no pudo acreditar la comisión de los delitos, años después, autoridades le devolvieron los bienes que le habían confiscado.

Una de las propiedades Gordillo era una casa en Coronado Cays, San Diego, California, que fue vendida por 3.75 millones de dólares en noviembre de 2019 a la empresa 1 Green Turtle, representada por Carlos Emilio Hank Talancón, hijo de Jorge Hank Rhon y titular de Caliente Interactive. La familia Hank ha sido aliada de Morena en Baja California a través del Partido Encuentro Social–.

La vivienda, de siete habitaciones y nueve baños, había sido comprada originalmente en 2010 por Comercializadora TTS de México, SA de CV, propiedad de Zoila Estela Morales Ochoa, madre de Gordillo.

La empresa compradora, 1 Green Turtle LLC, fue constituida legalmente en Delaware, Estados Unidos, el 24 de julio de 2019, y se registró para operar en California al día siguiente de que la casa fue puesta a la venta. En diciembre de 2019 la periodista Ángela Torres Lozano informó en el diario Zeta que sta empresa es una Sociedad de Responsabilidad Limitada (LLC), y su dirección fiscal en Delaware, así como su dirección en California, corresponden a apartados postales sin dirección física de la compañía. No existe registro de su giro comercial, lo que le permite a su agente, Carlos Emilio Hank Talancón, mantener la secrecía de la transacción.

El reportaje agregó que Delaware es considerado un "paraíso fiscal" en EU por a la estandarización y bajos costos de los trámites de creación de compañías, la flexibilidad legal y la ausencia de un impuesto estatal para empresas que no operan en la región, también ofrece un alto grado de secrecía sobre los directivos y el giro de las firmas comerciales. Expertos legales consultados por Zeta señalaron que, si bien constituir ese tipo de empresas es legal, la opacidad de las operaciones se traduce en una forma lícita de evadir impuestos. Así, Gordillo concluyó la venta de una de sus mansiones en un proceso marcado por la opacidad.

Las riquezas de Roberto Sandoval

Roberto Sandoval Castañeda, exgobernador de Nayarit por el PRI (2011-2017), fue sentenciado a siete años privado de la libertad en septiembre de 2025 por el delito de falsificación de documentos.

“De acuerdo con las investigaciones, el sentenciado utilizó un documento apócrifo con el propósito de apropiarse de un inmueble en San Blas, afectando el patrimonio de las víctimas y atentando contra la legalidad”, informó la Fiscalía estatal en esa ocasión. La dependencia demostró que Sandoval Castañeda utilizó un documento apócrifo para apropiarse ilegalmente de un inmueble de 58 hectáreas con vocación agrícola y ganadera en el municipio de San Blas.

El priista acumuló riquezas y desproporcionada respecto a sus ingresos oficiales. Cuando fue arrestado, en 2020, las autoridades estimaron que sólo su rancho “La Cantera” y la Fundación Ríe, que fueron cateados, tenían un valor aproximado a los 170 millones de pesos.

Autoridades también identificaron la adquisición de casas y departamentos a través de empresas fachada, entre ellas L-INMO, la cual fue señalada por el Departamento del Tesoro de EU por participar en actividades de lavado de dinero, lo que mostró la existencia de una red para ocultar el origen ilícito de sus bienes.

En 2020 su vida de lujos quedó evidenciada cuando fueron decomisados objetos costosos en sus propiedades, como una silla de montar con incrustaciones de oro y obras de arte wixárika, además de tener cientos de caballos de "Pura Raza Española" y 12 mil cabezas de ganado. Este 2025, además de la sentencia que recibió, el exgobernador fue sancionado con una multa económica y la obligación de reparar el daño.

Romero Dechamps, el sindicalista impune

Carlos Antonio Romero Deschamps, quien lideró por 26 años el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), murió en octubre de 2023 a los 79 años sin haber sido castigado por las acusaciones de corrupción.

Durante sus años como sindicalista Aaumuló una fortuna que se reflejó en lujos extravagantes, como propiedades costosas en resorts exclusivos, una colección de relojes de oro, autos de lujo, yates y viajes frecuentes en jets privados.

Fue la figura central del escándalo "Pemexgate" en el año 2000, donde se comprobó el desvío de 640 millones de pesos de Pemex al sindicato, de los cuales al menos 500 millones financiaron la campaña presidencial del PRI, un caso que se cerró con una multa al partido, él pudi continuar al frente del sindicato sin ser sancionado.

Aún después de dejar la dirigencia del STPRM en 2019, permaneció en la nómina de Pemex y, al momento de su retiro formal, recibía una pensión neta superior a los 45 mil pesos mensuales, además de aguinaldos, bonos y servicios médicos que sus familiares seguirán recibiendo como pensión post mortem.

En 2021, la UIF detectó depósitos acumulados por 309 millones de pesos relacionados con él, lo que llevó a denuncias por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que también involucraban a su esposa e hijos.

En julio de 2019, cuando su abogado Juan Collado Mocelo estaba en prisión preventiva por presunto lavado de dinero, la UIF lo denunció ante la FGR por enriquecimiento ilícito de él y seis familiares, incluyendo a su esposa, hijos, nuera y sobrinas.

Para 2021, el Presidente López Obrador dio a conocer en una conferencia matutina que el exdirigente del sindicato petrolero estaba bajo la mira de la FGR por depósitos acumulados de 309 millones de pesos, los cuales habían sido detectados por la UIF.

A pesar de las denuncias a lo largo de décadas, Romero Deschamps fue protegido por su posición como diputado y senador en varias legislaturas, lo que le otorgó fuero frente a acusaciones de fraude y delincuencia organizada.

Vicente Fox, sus recursos y robo de agua

El expresidente panista Vicente Fox afirmó desde 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador ganó la Presidencia, que “vivía al día”, pero sus fundaciones operan con recursos millonarios. Por ejemplo, en 2018, la Fundación Vamos México, dirigida por su esposa Martha Sahagún, recibió más de 37.8 millones de pesos en donativos, y el Centro Fox más de 22.2 millones de pesos en el mismo periodo.

El Centro Fox no sólo es un centro de estudio, sino un complejo empresarial que maximiza los ingresos de la familia Fox, pues incluye el hotel de lujo Hacienda San Cristóbal, que ofrece servicios de alta gama, y se utiliza para organizar eventos de moda y cenas de gala, lo que desmiente el discurso de austeridad del exmandatario.

Además, el expresidente establece desde entonces alianzas estratégicas con grandes corporaciones tecnológicas, como la firma hindú UST Global, así lo reportó SinEmbargo desde 2022.

A ello se suma el control que la familia Fox ejerce sobre los recursos hídricos en San Francisco del Rincón, Guanajuato, una zona que sufre de escasez. La familia posee un total de 18 concesiones de agua vigentes otorgadas por la Conagua, lo que les permite extraer miles de litros.

Una sola de estas concesiones autoriza la extracción de 137.27 litros por segundo a través de nueve pozos. Los permisos detallan que el agua se reparte entre los hermanos Fox, permitiendo a Mercedes Fox, por ejemplo, extraer hasta 500 mil metros cúbicos al año.

En total, el conjunto de permisos de la familia cubre el riego de cerca de 2 mil hectáreas de tierra. Además, las empresas de los Fox, como El Cerrito y Fox Berries, se benefician del Programa Especial de Energía Eléctrica para el Campo (PEUA), un subsidio que cubre hasta el 95 por ciento del costo de la energía eléctrica para uso agrícola. Este subsidio hace que la explotación de los pozos de agua sea extremadamente económica para la familia.

Aún cuando goza de todos estos beneficios, el expresidente ha usado sus redes sociales en el último año para criticar la desigualdad que, asegura, ha crecido con los gobiernos de Morena.

Marko Cortés aumenta su fortuna en el PAN

Otro panista que ha gastado millones de pesos en propiedades y bienes a la par de ejercer cargos públicos es Marko Cortés, exdirigente del partido. De acuerdo con sus declaraciones patrimoniales, el total de sus bienes suma más de 31.7 millones de pesos e incluye tres departamentos, cuatro terrenos, dos casas, un local comercial, una cabaña, un auto de lujo y dos concesiones de agua otorgadas por Conagua para uso agrícola, con una capacidad de 182 mil metros cúbicos anuales.

Su más reciente adquisición la hizo en enero de 2025, a cuatro meses de dejar la dirigencia del PAN, con un departamento que pagó de contado por 562 mil euros, lo que equivale a aproximadamente 12 millones de pesos. El Senador optó por no especificar la ubicación de este departamento.

Esta acumulación de propiedades contrasta con el desempeño del PAN bajo su dirigencia, pues mientras la fortuna personal de Cortés creció, el PAN experimentó un declive electoral, pasando de gobernar 11 estados en 2018 a solo cuatro en 2024.