Por primera vez en México hay más clase media (39.6%) que pobres (21.7%), destaca CSP

Redacción/SinEmbargo

19/12/2025 - 9:40 am

La Presidenta Sheinbaum presumió que, desde 2022 y con un salto en 2024, por primera vez en México hay más personas en clase media que en la pobreza.

La Presidenta Sheinbaum destacó que, con datos del Banco Mundial, México por primera vez tiene más personas en la clase media que en la pobreza, gracias a la 4T y su economía moral del "Por el bien de todos, primero los pobres".

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 19 de diciembre (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presumió este viernes que México por primera vez tiene más población en la clase media que en la pobreza, algo que ocurrió en 2022 y que dio un salto más profundo en 2024.

"Miren qué interesante, en el año 2000, después de tres sexenios de neoliberalismo, a la entrada del Siglo XXI, la clase media en México representaba –con datos del Banco Mundial, una referencia internacional que muchas veces no está de acuerdo con nosotros– el 18.1 por ciento de la población y las personas con pobreza, el 55.1 por ciento. Prácticamente no cambia, con Peña llega al 27.2 por ciento la clase media y la pobreza 35.3 por ciento", explicó Sheinbaum en su conferencia matutina.

"En el 2022, recuerden que fue la pandemia, mucho sufrimiento, caída del 8 por ciento de la economía, es algo que vivió el mundo entero, por el cierre de negocios, dice el Banco Mundial, es la primera vez que en México hay más personas que están reconocidas en clase media y menos personas en pobreza: 33.2 por ciento en clase media y 26.5 por ciento en pobreza", resaltó, todavía en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Sheinbaum argumentó que el aumento al salario mínimo, una de las políticas principales de la 4T, contribuyó a que se revirtieran los números de clase media y pobreza.
Sheinbaum argumentó que el aumento al salario mínimo, una de las políticas principales de la 4T, contribuyó al éxito económico del país. Foto: Rogelio Morales, Cuartoscuro

"Y luego viene el brinco del 2024: 39.6 por ciento en clase media y 21.7 por ciento en pobreza. Comparen eso con esto [el año 2000], esa es la brecha. Claro que queremos que haya todavía menos personas en pobreza, pero miren cómo cambió. Hay más gente que tiene las principales necesidades resueltas, ya no hay vulnerabilidad", reiteró Sheinbaum.

En con junto, subrayó la Presidenta, los gobiernos de la Cuarta Transformación (4T) bajaron la pobreza un 13.6 por ciento y subió la clase media 12.4 por ciento. "¿Qué fue lo que ocurrió en México? Se llama 4T, se llama gobierno humanista, se llama economía moral", dijo.

La mandataria recordó que con la llegada de López Obrador al poder y luego la continuidad con ella, los programas del bienestar han impulsado "derechos, no programas asistencialistas". "Es una nueva política social. Eso es, en esencia, el lema ‘Por el bien de todos, primero los pobres’", completó.

Mostró en una gráfica cómo ha crecido por ejemplo la pensión de adultos mayores: "De 2021 a 2024 prácticamente se duplica". Y, con respecto al salario mínimo, mostró los aumentos anuales por encima de la inflación y que desde 2018 han dado un aumento del poder adquisitivo del 154 por ciento: "Del 2022 son 197 pesos al 2024 son 260 pesos diarios: vean el brinco".

