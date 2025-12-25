ENTREVISTA ¬ Acusaban que el Tren Maya era neoliberal. Falso, es público: Von Bertrab

El Tren Maya "busca generar prosperidad de manera más compartida frente al abandono notable en áreas rurales", destacó el investigador Étienne Von Bertrab, al hablar sobre su más reciente libro titulado Más allá del Tren Maya, en el que también participó el monero Augusto Mora.

Ciudad de México, 25 de diciembre (SinEmbargo).- "Algunos señalaban que [el Tren Maya] era un proyecto neoliberal, pero acabó siendo un proyecto enteramente público, que es de todos, fue absolutamente inversión pública", enfatizó el investigador Étienne Von Bertrab, al hablar sobre su más reciente libro Más allá del Tren Maya, en el que también participó el monero Augusto Mora.

En entrevista para el programa "Café y Noticias", que se transmite de lunes a viernes por el canal de SinEmbargo Al Aire, Von Bertrab calificó al Tren Maya, con base en los cinco años que lleva investigando a uno de los proyectos insignia del expresidente Andrés López Obrador, como "un proyecto histórico para el país", el cual forma parte de una estrategia de desarrollo con la que el exmanadatario buscó generar "prosperidad compartida".

"Me di cuenta de que era imposible entender el Tren Maya de manera aislada, porque es parte de una estrategia más amplia de desarrollo que busca generar prosperidad de manera más compartida frente al abandono notable en áreas rurales", destacó el investigador, quien señaló que la obra cuenta con el respaldo de la mayoría de las comunidades por donde pasa el Tren, a pesar de las críticas, mismas que fueron hechas, en su mayoría, por la oposición.

"Había preocupaciones locales genuinas, pero la gran mayoría de las críticas fueron más bien mediáticas y explotadas por la oposición en México, siendo el proyecto insignia, de los más queridos, de Andrés Manuel López Obrador", dijo. "A mí lo que más me llama la atención es la alegría de la gente, se sienten muy identificados y orgullosos. El tren es el transporte de larga distancia más seguro y para la gente local es más económico que el autobús gracias al subsidio", agregó el investigador.

En este sentido, el monero Augusto Mora coincidió al señalar que "El libro aclara ese contexto, el proceso de creación y las preocupaciones auténticas de los habitantes de Campeche y Mérida, explicando por qué no hubo una oposición generalizada". Incluso, el mismo compartió que es un usuario asiduo de trenes y que en caso del Tren Maya, el proyecto cambió de manara positiva la región sureste de México. "Soy un usuario recurrente de los trenes; viví muchos años donde está el tren suburbano y me parece que ha cambiado completamente la zona", dijo Mora.

"Hay un capítulo dedicado a los medios y a los intelectuales donde desmenuzamos la cantidad de cosas que se dijeron. Desde la perspectiva de los pobladores, ellos no separan estas cosas, ellos lo que están viendo es si hay una mejora en sus condiciones de vida o no. Nos hemos dado cuenta de que ha generado un respaldo casi ultra mayoritario en la región del sur y sureste del país", detalló por su parte el investigador Von Bertrab.