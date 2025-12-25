#Anuario2025 ¬ Las 10 personalidades más destacadas de México, para bien y para mal

Toda lista de personalidades parte de una duda aparentemente simple: ¿quienes la integran deben ser, necesariamente, figuras admirables? La respuesta es no. En esta selección conviven personajes memorables con otros que encarnan algunas de las peores expresiones de nuestra vida pública, ordenados alfabéticamente como una forma de subrayar que no se trata de un juicio moral, sino de un retrato.

Ciudad de México, 25 de diciembre (SinEmbargo).- Todas las listas son polémicas. Cada uno de nosotros tiene fuentes propias de información, círculos para socializar y percepciones tan dispares, que alguno podría considerar a Xóchitl Gálvez (quien no está en esta lista) una representación de la Virgen María, y a Andrés Manuel López Obrador un asesino despiadado que bebe sangre de animales sacrificados. Y otro podrá considerar a la excandidata del PRIANRD una mediocre y vulgar, y al tabasqueño el mejor Presidente de México desde Lázaro Cárdenas del Río.

Y lo anterior no es una exageración. Esas definiciones tan dispares están publicadas, con nombre y apellido. Y la mayoría de los autores podría sentirse orgulloso/orgullosa de haberla adjetivado así.

Todas las listas se quedan cortas. Agregar nombres es más fácil que eliminarlos. La cercanía es una manera de definir a nuestros personajes y ese criterio está bien. Alguien dirá: para mí, el personaje principal de este año es el taquero de la esquina de mi casa, o mi abogado, o mi nueva amiga. Y estará en lo correcto, como también estará en lo correcto quien escoja a su Gobernador o Gobernadora, al jefe de su partido o a su Alcaldesa, por encima de la Presidenta de México. La cercanía es un criterio en sí mismo para seleccionar personajes, y está bien.

Todas las listas de personalidades pasan por una pregunta inocente al momento de ser confeccionadas: ¿tienen que ser forzosamente buenos los que aparezcan en ellas? Y no, no tienen que ser forzosamente buenos. De hecho, abrimos en orden alfabético con un personaje memorable aunque hay varios que son de lo peor de nuestra sociedad.

Lo anterior es una manera de explicar que intentamos hacer una lista de personajes mexicanos con los insumos que tenemos, y con los criterios que hacemos públicos a diario.

Son nombres que nos dicen algo y nos explican también el país. Permiten retratar el momento en el que vivimos. Son una Polaroid: disparas y allí están, como el instante mismo del retrato.

Dicho lo anterior, empezamos. Esta es la lista de los diez.

Hugo Aguilar fue electo como próximo Ministro presidente de la Suprema Corte. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro

Aguilar Ortiz, Hugo

Benito Juárez fue Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) del 11 de diciembre de 1857 al 21 de enero de 1858. Son 41 días. Y esa es la única referencia que teníamos los mexicanos de que un indígena ocupara ese cargo, de tanta distinción. Sin embargo, gracias a la Reforma Judicial de 2025, Hugo Aguilar Ortiz (Oaxaca, 1973), indígena de origen Ñuu Savi, ha logrado el mismo cargo 168 años después, con una diferencia importante: al nuevo Ministro Presidente de la Corte lo eligieron más de 5.9 millones de votos. Recibió, él solo, muchos más sufragios que un partido mediano, como el PRI. Aguilar ha sido abogado de pueblos originarios e indígenas. Fue auxiliar en la Procuraduría para la Defensa Indígena y ha sido asesor legal de grupos civiles y hasta de la Oficina del Alto Comisionado sobre Derechos Humanos en México.

Representó a más de 25 comunidades de pueblos originarios de Oaxaca en litigios jurisdiccionales, agrarios y políticos y conoció desde esa posición a la Suprema Corte, algo que lo transformaría para siempre: la burocracia que entonces enfrentó es la burocracia que prometió abatir desde que ocupó su nueva oficina.

El nuevo Ministro Presidente ha ocupado distintos cargos en los últimos años, en gobiernos de izquierda, siempre relacionados con la defensa legal de los derechos de los pueblos originarios y de las personas indígenas. Sin duda su reto más formidable es el que tiene ahora en sus manos. Encabeza esta lista organizada por alfabeto, pero bien podría encabezar la lista de mexicanas y mexicanos más inspiradores de nuestro tiempo.

Noroña anuncia que pedirá licencia temporal
Gerardo Fernández, Senador de Morena. Foto: Pedro Anza, Cuartoscuro

Fernández Noroña, Gerardo

José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (Ciudad de México, 1960) se incorporó desde el Partido del Trabajo a Morena apenas este año. Llegó al PRD protestando contra la crisis financiera de Ernesto Zedillo y de hecho pisó la cárcel en una protesta contra él en Cancún y tuvo que intervenir el dirigente nacional perredista que era, entonces, Andrés Manuel López Obrador. Luego protestó contra Vicente Fox, después persiguió a Felipe Calderón y luego a Enrique Peña Nieto, y cuando tuvo suerte les echó a perder al menos un tarde. “Los Chuchos”, que siempre tuvieron prisa para corromperse, terminaron por echarlo del PRD y así llegó al PT. No, no es un tipo fácil. Pero es también de los únicos que registra la historia reciente en pararse frente a un narcotraficante disfrazado de policía y gritarle en la cara que era un corrupto, un secuestrador, un asesino. Sí, Fernández Noroña se lo dijo en su cara a Genaro García Luna cuando los periodistas y los medios, y los intelectuales y los académicos, y los empresarios y “Los Chuchos” se hincaban ante el calderonismo y encendían incienso a la estatua gigante de García Luna.

Fue precandidato presidencial y derrotó a quien gastó una fortuna en espectaculares y cobertura en redes las 24 horas: Adán Augusto López Hernández. Sacó más votos que el exgobernador de Tabasco. “Noroña”, como se le dice, causa ronchas y al mismo tiempo tiene una base muy activa. Es un protagonista permanente y muy mediático, y a veces eso tiene sus pros y sus contras. Ser rijoso también le acarrea mucho escrutinio. Este año fue víctima de Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, quien asaltó impunemente la tribuna del Senado junto con otros legisladores y lo agredió. Durante el año que estuvo en la Presidencia del Senado sufrió las agresiones de la ultraderechista Lilly Téllez. Y al mismo tiempo, en agosto de 2025 le publicaron que se había comprado una propiedad en Tepoztlán, Morelos, por más de 12 millones de pesos y lo acusaron de construirla en suelo comunal. Para bien y para mal, Noroña es parte de esta lista.

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, formalizó la creación de un cuerpo de agentes de élite que estará a cargo de combatir los delitos de alto impacto.
Omar García Harfuch, titular de la SSPC. Foto: Victoria Valtierra, Cuartoscuro

García Harfuch, Omar

Omar Hamid García Harfuch (Morelos, 1982) tuvo un desempeño notable en la capital mexicana en el sexenio 2018-2024: en un momento complicado para México y para el mundo por el desplome de la economía a causa de la pandemia, logró disminuir los delitos, sobre todo en homicidio doloso. Luego aspiró a ser Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, y todas las encuestas lo pusieron como favorito. Pero un movimiento de protesta dentro de Morena, su partido, lo frenó. García Harfuch es hijo de Javier García Paniagua, quien fue titular de la Dirección Federal de Seguridad durante la Guerra Sucia, y nieto de Marcelino García Barragán, Secretario de la Defensa Nacional con Gustavo Díaz Ordaz, durante la masacre de Tlatelolco. Una parte de la izquierda considera demasiado frescos esos eventos como para permitir el ascenso de un hijo de dos generaciones de represores. Omar García Harfuch, sin embargo, mantiene la marcha.

Es un policía profesional; estudió para serlo. Ahora como Secretario de Seguridad federal ha logrado una disminución muy importante en el homicidio y se ha convertido en un apoyo para la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Ha logrado mantener a raya las exigencias del gobierno de Donald Trump y ha enfrentado, con estrategias dirigidas, las oleadas de violencia que se han vivido, en los meses recientes, en Sinaloa o Michoacán, por ejemplo. Está en la lista porque, de todas las carteras del nuevo gobierno, ésta era la más retadora. Lo sigue siendo. Pero quizás muchos en la administración, empezando con la Presidenta, puedan descansar pensando que el reto está depositado en las manos correctas.

Ernestina Godoy fue elegida como nueva Fiscal General de la República. Foto:Presidencia

Godoy, Ernestina

La carrera de Ernestina Godoy Ramos (Ciudad de México, 1954) es consecuente con sus ideas políticas. Como abogada ha fundado distintas organizaciones vinculadas a la defensa de causas civiles y como política ha sido legisladora de la izquierda y funcionaria en la capital. Estuvo en el PRD y fue fundadora, después, de Morena. Fue Procuradora General de Justicia de la Ciudad de México entre 2018 y 2020, y luego Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México hasta enero de 2024, cuando compitió con Omar García Harfuch como fórmula para el Senado de la República en la capital. Ganó con 54.3 por ciento de los votos. Pero el 1 de octubre de 2024, Claudia Sheinbaum la nombró Consejera Jurídica de la Presidencia hasta noviembre de 2025, cuando entró como sustituta de Alejandro Gertz Manero en la Fiscalía General de la República y luego como titular, a propuesta del Ejecutivo.

Godoy tiene un enorme reto, formidable: rescatar la Fiscalía de siete años perdidos. Gertz Manero fue, en resumen, un fiasco. Su paso por esa entidad autónoma fue una tremenda pérdida de tiempo en un país que sufre niveles de impunidad altísimos: la mayoría de las mediciones indican que más de 90 por ciento de los delitos quedan sin resolver. Godoy llega con esa presión, pero también con todo el apoyo de los poderes de la República, que entienden el problema y la urgencia de resolverlo ya, por el bien común y por razones, incluso, de seguridad nacional.

Adán Augusto López, Senador de Morena. Foto: Galo Cañas, Cuartoscuro

López Hernández, Adán Augusto

No es que Adán Augusto López Hernández (Tabasco, 1963) sea activista o luchador social; que encabezara algún movimiento popular o de alguna causa, o que alguien lo hubiera visto en alguna de las cientos de marchas que han convocado a la izquierda en las últimas décadas en México. No. Su vida política, antes de ser Secretario de Gobernación con Andrés Manuel López Obrador entre 2021 y 2023, era la vida simple de un priista cualquiera. Porque su formación fue en el PRI pero, además, su crecimiento político se dio en ese partido. López Hernández fue cuadro y funcionario del PRI hasta 2001 y mantiene una gran relación con el priismo; y cuando tuvo que decidir entre López Obrador y Roberto Madrazo Pintado, optó por éste último. En 2023 decidió interpretar, según distintas fuentes, que AMLO “lo quería como Presidente” y se lanzó por la candidatura. A pesar de que tuvo una cobertura las 24 horas y los 7 días de la semana durante la precampaña; aún cuando tapizó el país con miles y miles de espectaculares, quedó el cuarto lugar en las preferencias de los morenistas. Nunca aclaró cuánto dinero gastó en su promoción y, hasta donde se sabe, tampoco se lo requirió Morena. Por decisión del expresidente izquierdista, como premio de consolación por su derrota, quedó al frente de la fracción morenista en el Senado. Y luego vino el escándalo cuando se dio a conocer que Hernán Bermúdez Requena, a quien él llevó a Morena, era la cabeza de un grupo criminal conocido como “La Barredora”. El fuego le quemó el pantalón y terminó por ahumarlo completo. El 11 de diciembre de 2019, siendo Gobernador de Tabasco, lo había nombrado Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. En julio de 2025, Miguel Ángel López Martínez, Comandante de la 30 Zona Militar, confirmó que Bermúdez tenía orden de aprehensión. Y el 12 de septiembre fue capturado en Paraguay​ y expulsado a México. Ese escándalo dejó mal parado al político tabasqueño. Y luego vinieron distintas denuncias en medios sobre el origen de su fortuna. Adán Augusto es incluido en esta lista por las peores causas. Es figura, y es uno de los personajes mexicanos de 2025. Para mal.

¿Por qué reaparece López Obrador?
Andrés Manuel López Obrador, expresidente de México. Foto: X @lopezobrador_

López Obrador, Andrés Manuel

Andrés Manuel López Obrador (Tabasco, 1953) ha estado presente en la vida pública de México durante 30 años y seguirá así. De todos los opositores que significaron un desafío para el viejo régimen, AMLO resultó el más efectivo, el más dinámico y el más contundente. Después del fraude electoral de 2006, cuenta él mismo, lo dieron por muerto, y entonces emprendió un recorrido por México, otro recorrido a nivel piso, para convencer a más ciudadanos sobre la necesidad del cambio. Su encuentro con los de abajo fue definitivo para lo que vendría.

Su lema, “por el bien de todos, primero los pobres”, se convirtió no sólo en una buena frase para hacer campaña en un país con tanta desigualdad, sino en una política pública que liberó a 13.4 millones de mexicanos de la pobreza y a 1.8 millones de la pobreza extrema. Después de que dejara la Presidencia de México, el 1 de octubre pasado de 2024, AMLO regresó dos veces en 2025: una, para votar durante las elecciones judiciales; otra, para presentar, con un video, su libro “Grandeza”. Ambas apariciones fueron suficientes para causar revuelo político tanto en la oposición como entre sus adeptos. López Obrador es de esos personajes que la gente odia, o ama. Pero desde hace algunos años, dicen las encuestas, los que lo aman son mayoría. Está en esta lista porque es un ente político vivo.

Alito
Alejandro Moreno Cárdenas, coordinador del grupo parlamentario Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante conferencia de prensa en la Cámara de senadores. Foto: Andrea Murcia, Cuartoscuro

Moreno Cárdenas, Alejandro

Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (Campeche, 1975) tiene una carrera política típica del priismo: cargos dentro del partido, muchas veces legislador, Gobernador y escándalos (muchos de corrupción) y propiedades como hongos. En 2019 se le descubrió una mansión de mil 900 metros cuadrados por casi 50 millones de pesos, de mármol y amueblada con extravagancias, que se hizo mientras era Gobernador. Y luego le brincaron cerca de 19 inmuebles sólo en San Francisco de Campeche, 10 de ellos en el fraccionamiento Lomas del Castillo de alta plusvalía.

Es, evidentemente, muy rico, pero nadie sabe cómo ha justificado semejante fortuna frente a las autoridades del SAT o cómo sus declaraciones patrimoniales han burlado todos los órganos de control interno. SinEmbargo ha descubierto desvíos con cursos por millones de pesos mientras es dirigente nacional del PRI. Pero nada sucede. Lo denunció la Gobernadora Layda Sansores pero nunca se le ha requerido. Posee medios de comunicación y escribe artículos en El Universal aún cuando la Fiscalía de Campeche lo tacha de ratero.

En agosto pasado, Hugo Eric Flores Cervantes, presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, la instancia encargada de evaluar el desafuero de Moreno Cárdenas, reveló a Los Periodistas que el expediente por el presunto desvío de 83 millones del priista desapareció. Dijo que la Fiscalía General de la República (FGR) nunca solicitó que se le quitara la inmunidad constitucional para ser procesado. El 27 de agosto de 2025 tomó la tribuna con otros legisladores priistas y atacó a golpes a Gerardo Fernández, presidente de la Comisión Permanente del Congreso. Fue denunciado por agresiones. No se sabe qué ha pasado esas denuncias. Se desconoce por qué ninguna denuncia en su contra prospera. Para mal, queda en la lista de personalidades mexicanas de 2025.

Jorge Romero fue involucrado en la trama de corrupción del Cártel Inmobiliario. Foto: Twitter Jorge Romero.

Romero Herrera, Jorge

Jorge Romero Herrera (Ciudad de México, 1979) es, quizás, el presidente del PAN con el perfil más bajo y más comprometido del que se tenga memoria. Aunque Marko Cortés, su antecesor, fue criticado como el líder panista más arrogante y menos inteligente de la historia de ese partido, Romero no se queda atrás. Con un agravante: es señalado como la cabeza del Cártel Inmobiliario, como se conoce a la presunta sociedad delictiva formada por servidores públicos y privados para vender pisos edificados sin permisos en edificios habitacionales.

El expresidente Felipe Calderón y su esposa, Margarita Zavala, relacionan a Romero con un grupo político dedicado a manipular los padrones para apropiarse de las posiciones de poder en el PAN. Y lo logró. Su grupo político es, en realidad, lo único que queda de un partido que ganó una Presidencia en 2000 y tuvo que robarse la segunda, en 2006, para llegar a tercera fuerza en 2012, cuando entregó el Ejecutivo federal al PRI. Romero relanzó el logotipo del PAN este año, pero más que por eso, está en la lista de los personajes del año en México porque claramente impulsa a su partido hacia la ultraderecha, aprovechando que la corriente impulsada por Donald Trump ha ganado adeptos en América Latina. Como cereza de su nuevo pastel extremista, ofreció públicamente la candidatura 2030 a Ricardo Salinas Pliego, un deudor de impuestos considerado a sí mismo como “libertario”. ¿Aguantará la prueba del tiempo el plan de Romero Herrera? ¿Aguantará los siguientes cuatro años? Está por verse.

El PAN dice que no descarta a Salinas Pliego como su candidato presidencial para 2030
El empresario Ricardo Salinas Pliego podría ser el candidato del PAN para la elección presidencial de 2030, según declaraciones del dirigente nacional del blanquiazul, Jorge Romero Herrera. Foto:

Salinas Pliego, Ricardo

Las polémicas de Ricardo Salinas Pliego (Ciudad de México, 1955) van subiendo de tono con los años. De la toma violenta en 2002 de las instalaciones del Canal 40 (el famoso “Chiquihuitazo”), a las acusaciones de fraude; de las demandas civiles en México y Estados Unidos, al incumplimiento en compromisos de deuda que ha adquirido con privados. De estar vinculado a Carlos Salinas de Gortari (quien le entrega concesiones del Estado) y a su hermano, Raúl Salinas de Gortari (quien “le presta” dinero para pagar una televisora), hasta su aparición en los Papeles de Panamá, la filtración de documentos del bufete Mossack Fonseca que exhibió a políticos, criminales y empresarios con capitales en paraísos fiscales. Pero en los últimos años sus polémicas se convirtieron en actos temerarios que podrían tipificarse como criminales.

Durante la pandemia de COVID-19 se opuso a que sus empleados cumplieran con las medidas de salud y reportes independientes lo acusan de haber provocado muertes por contagio en sus empresas. Y luego, las deudas fiscales que fue aplazando desde hace dos décadas lo alcanzaron en 2024: debe al menos 74 mil millones de pesos, aunque podrían ser mucho más. Y debe pagar voluntaramente 51 mil millones de pesos en enero 2025 o enfrentará la presión de las autoridades. Salinas Pliego ha intentado convertir su negativa a pagar impuestos en un tema político. En 2025 formalizó su interés de buscar la Presidencia en 2030, cuando tendrá 75 años. El reloj presiona al empresario más bravucón de México, que asegura sin pruebas ser amigo de Donald Trump y que deslumbra a sus seguidores manejando yates y fumando puros caros.

Sheinbaum se pronunció este jueves con respecto a la tensión entre EU y Venezuela y dijo que el conflicto debe resolverse sin intervenciones.
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Foto: Presidencia

Sheinbaum Pardo, Claudia

Sin lugar a dudas, 2025 será un año marcará la historia de la izquierda mexicana. Es una afirmación que podría parecer temeraria. El año 2018 destacó porque Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones presidenciales e inició un cambio de régimen. Sin embargo, 2025 es un año de consolidación. Claudia Sheinbaum Pardo (Ciudad de México, 1962) no sólo llega a la Presidencia como la primera mujer, sino como representante de una nueva izquierda. Algunos apostaron a que, sin AMLO, ella tropezaría. Sus niveles de aprobación –superiores a los del mismo López Obrador– dicen otra cosa pero, aún más, sus acciones confirman que México se ganó, en 2024, a una lideresa con altura. Pueden destacarse varios rubros para sustentar lo anterior: la relación con Donald Trump, que no sólo es de respeto sino con privilegios para la Nación mexicana; la baja en el homicidio a casi 38 por ciento de manera sostenida durante un año; la certeza económica en entorno difícil para el mundo, con un dólar que ronda los 18 pesos; políticas para mujeres y grupos indígenas; mantener la austeridad republicana y tomar problemas heredados por los cuernos, no capotearlos. Uno de ellos, remover al Fiscal Alejandro Gertz Manero, un lastre para los gobiernos de izquierda.

En 2025, además, llegó la cifra de la disminución de la pobreza que benefició a 13.4 millones de ciudadanos. Se refiere a la gestión de Lopez Obrador, pero es el fruto de la construcción de un nuevo modelo de economía que privilegia a los que menos tienen sin necesariamente presionar a los que tienen: sólo que cumplan la Ley, y paguen sus impuestos. Todavía le quedan tres años a Trump y poco menos de cinco años a ella. Es un buen plazo de tiempo para consolidar. Lo deseable es que el líder de Estados Unidos sea profesional y resista a sus propias tentaciones, y que la Presidenta escale sus políticas y el lema “por el bien de todos, primero los pobres” siga generando bienestar (y logros) para aquellos que siempre estuvieron olvidados.

