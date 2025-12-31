ENTREVISTA - ¿Qué es hoy el PRI? Estamos viendo su fin en tiempo real: Berman

El PRI "va encaminado a perder el registro en las próximas elecciones presidenciales”, auguró la escritora y periodista Sabina Berman al hablar con SinEmbargo sobre el futuro del partido tricolor.

Ciudad de México, 31 de diciembre (SinEmbargo).- "Estamos viendo el fin del PRI en tiempo real", sostuvo la escritora y periodista Sabina Berman en entrevista para el programa Café y Noticias, que se transmite por SinEmbargo Al Aire, en la que también pronóstico que el Partido Revolucionario Institucional está próximo a perder su registro en las próximas elecciones, debido a que ya no cuenta con el apoyo de la ciudadanía mexicana.

"¿Qué es hoy el PRI? Es una maqueta de lo que un día fue el PRI. Hoy el PRI no puede ya encogerse más", indicó Berman, quien recordó que desde las pasadas elecciones presidenciales estaba destinado a desaparecer pero gracias a la alianza que formó con los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución democrática (PRD), hoy ya extinto, pudo permanecer a salvo.

"En el 2024, el PRI estaba destinado a desaparecer, pero sobrevivió gracias a su alianza con el PAN y ahora el PAN, un año después, sacando sus cuentas, entiende que el PRI no le funcionó como un flotador, le funcionó como un lastre. El PAN tuvo menos votos con el PRI que los que hubiera tenido solo", dijo la escritora.

“Hoy el PRI ronda, yo calculo, en un 5 por ciento de la simpatía electoral y mantiene su histórica enemistad con la ideología. No tiene proyecto, no tiene filósofos políticos ni tiene ganas de tenerlos, expulsa a todo aquel que tenga una idea política y va encaminado a perder el registro en las próximas elecciones presidenciales”, añadió.

Asimismo, Berman destacó que lo que Alejandro Moreno Cárdenas, también conocido como "Alito", su dirigente nacional, maneja como partido político es más bien un pequeño "changarro" al que se sostiene de los impuestos de la ciudadanía, pero que como instituto político no da más y no tiene futuro.

"Es un pequeño changarro con una ventanilla donde Alito Moreno gestiona favores, votos y encargos menores, y recibe el dinero de los impuestos de los ciudadanos que les otorga el Estado; es una franquicia política a medianoche, de esas que cuando a uno se le acaban los cigarros y va a buscar desesperadamente un Oxxo y encuentra nada más así una ventanilla enrejada, eso es hoy el PRI con Alito Moreno detrás de la rejilla", dijo la escritora.

Lo anterior, ahondo, como consecuencia de décadas de corrupción y de no tener un proyecto político, ya que, en su lugar, el partido tricolor se convirtió en "una maquinaria electoral, una bolsa de trabajo y el núcleo de la corrupción", pese a que se le dio una segunda oportunidad, con Enrique Peña Nieto, etapa que aprovecharon para reivindicar su corrupción.

"¿Qué es el PRI? Es, dentro de sus varias esencias, yo diría que son tres, ganar elecciones como una máquina electoral, ser una bolsa de trabajo y la corrupción", dijo Berman. "El PRI fue una maquinaria electoral, una bolsa de trabajo y el núcleo de la corrupción es otra manera de decir que el PRI convirtió la tranza en política pública y la política pública se convirtió en cultura", agregó.

"La corrupción dejó de ser una sombra avergonzante en el PRI para convertirse en su modo operandi", sostuvo la escritora, quien recordó que tras la llegada de Peña Nieto esta situación alcanzó su máximo esplendor. "Y luego llegó Peña Nieto, donde los mexicanos le dimos una segunda oportunidad al PRI, que demostró que es siempre posible superarse en materia de corrupción, nunca hemos tenido un sexenio más corrupto", dijo.