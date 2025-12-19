La CIDH condena a México por el feminicidio de Lilia Alejandra García Andrade en 2001

La CIDH condenó al Estado mexicano por su falta de investigación en el feminicidio de Lilia Alejandra, ocurrido en Ciudad Juárez en 2001, donde trabajaba en una maquila, así como las afectaciones contra sus padres como contra sus hijos.

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 19 de diciembre (SinEmbargo).– La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó hoy al Estado mexicano por el feminicidio de la joven Lilia Alejandra García Andrade, de 17 años, trabajadora de una maquila en Ciudad Juárez, ocurrido en 2001, "donde había un contexto de violencia de género y de impunidad generalizada".

La CIDH declaró la responsabilidad internacional del Estado mexicano por la falta de prevención de los ataques y amenazas sufridas por Norma Esther Andrade, madre de Lilia Alejandra, por su lucha como madre de una víctima de feminicidio, impidiendo así ejercer su derecho a defender derechos humanos.

Se estableció la responsabilidad por la violación a las garantías judiciales, a la protección judicial y a la igualdad por la falta de una debida investigación de los hechos sufridos por Lilia Alejandra y por su madre. También se declaró las violaciones a los derechos sufridas por Norma Andrade y José García, padres de Lilia Alejandra, así como por las afectaciones a los hijos de Lilia Alejandra, Jade Tikva y José Kaleb García Andrade, a su integridad personal, a su libre circulación, a su derecho a la protección familiar y de la niñez.

COMUNICADO | 📄 En la sentencia notificada hoy, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, encontró responsable internacionalmente a los Estados Unidos Mexicanos en el caso García Andrade y otros Vs. México, que versa sobre la desaparición, tortura y feminicidio de… pic.twitter.com/Z4BewyGfnw — Corte Interamericana de Derechos Humanos (@CorteIDH) December 19, 2025

Finalmente, la Corte también estableció la responsabilidad estatal por la violación al derecho a la verdad de los familiares de Lilia Alejandra.

Lilia Alejandra García Andrade tenía 17 años en 2001. Trabajaba en una planta maquiladora. Tenía dos hijos, Jade Tikva García Andrade, de un año y ocho meses, y José Kaleb García Andrade, de cinco meses. El 14 de febrero de aquel año salió a trabajar, pero no regresó a su casa.

Su madre, Norma Andrade, se presentó a reportar su desaparición ante la policía, pero su denuncia no fue tramitada con diligencia. El 21 de febrero, se encontró el cuerpo de Lilia Alejandra en un terreno baldío. La causa de muerte fue por estrangulamiento manual con características de homicidio posterior a un ataque sexual.

La CIDH subrayó que estos hechos ocurrieron en un contexto de violencia contra las mujeres que ya había sido referido por esta Corte en el caso González y otras (Campo Algodonero) vs. México. Entre 2001 y 2010, la investigación estuvo a cargo de varias fiscalías sin avances significativos.