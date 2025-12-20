Hidalgo busca su propia "Ley Esposa"; Monreal plantea regular paridad en candidaturas

De acuerdo con los y las promoventes de la reforma, el objetivo es fortalecer el principio de paridad sustantiva y garantizar la participación efectiva de las mujeres en los cargos de mayor relevancia política en la entidad.

Ciudad de México, 19 de diciembre (SinEmbargo).- El Congreso de Hidalgo prepara una iniciativa de reforma para que la próxima gubernatura de la entidad, en 2028, recaiga exclusivamente en una mujer, tal como lo hecho en San Luis Potosí con la llamada "Ley Esposa". Esta disposición plantea que todos los partidos contendientes postulen únicamente a candidatas para ocupar la titularidad del Poder Ejecutivo local.

Esta modificación legislativa propone, además, que por única ocasión, el periodo de la siguiente Gobernadora tenga una duración de cinco años, lo que posibilitaría empatar las elecciones federales con las locales.

El presidente del Congreso de Hidalgo, Andrés Velázquez Vázquez, adelantó este jueves que el próximo lunes el pleno prevé aprobar una reforma a la Constitución local que obligaría a los partidos a postular exclusivamente candidatas mujeres en la elección a la gubernatura de 2028.

La diputada Hilda Mirandapresentó una iniciativa que propone reformar el segundo párrafo del art. 62 de la Constitución Política del Estado, con el propósito de establecer mecanismos que garanticen la alternancia de género en la titularidad de la gubernatura.

El líder del Congreso explicó que la propuesta forma parte de una agenda legislativa prioritaria que es impulsada por Morena y Nueva Alianza, y que deriva del trabajo conjunto con las diputadas promoventes de la reforma, como las diputadas morenistas Hilda Miranda Miranda y Diana Rangel Zúñiga.

Velázquez dijo que la iniciativa se encuentra en un estado de discusión legislativa avanzada luego de varias reuniones de trabajo en las que se analizaron posibles implicaciones jurídicas, incluida la revisión de precedentes en otras entidades del país y eventuales acciones de inconstitucionalidad.

En entrevista con medios de comunicación, el Diputado reiteró que la iniciativa sobre la gubernatura exclusiva para mujeres busca sentar un precedente en materia de equidad de género en Hidalgo y adelantó que, de no surgir contratiempos, podría ser aprobada en el pleno en los próximos días.

Por su parte, Rangel Zúñiga indicó que la iniciativa planeta que, por única ocasión, la gubernatura tenga una duración de cinco años, comprendidos del 2028 al 2033, con el objetivo de garantizar una alternancia real y efectiva de género en el Poder Ejecutivo estatal.

Congreso federal y locales, al unísono en la paridad de genero: Monreal

El Diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), afirmó que el Congreso de la Unión y los congresos locales deben emitir una regulación clara y uniforme para la postulación paritaria de candidaturas de los partidos políticos a las gubernaturas de las entidades federativas.

Para el legislador, la autonomía de los congresos locales es importante para la vida democrática del país y cuentan con las facultades legales para proponer reformas y modificaciones al marco normativo de las entidades federativas. Sin embargo, estas no pueden contravenir la Carta Magna.

La dip. Mónica Rangel presentó reformar diversas disposiciones a la Constitución Política de Hidalgo para que la persona Titular del Poder Ejecutivo que resulte electa el primer domingo de junio del 2028, su cargo dure 5 años.

En este sentido, dijo que los congresos locales pueden buscar mecanismos que garanticen la paridad de género en las candidaturas pero deben armonizarse con el derecho constitucional de las personas a ser votadas y con la autodeterminación de los partidos políticos.

Asimismo, Monreal calificó como un "exceso legislativo" la llamada “Ley Esposa”, recientemente aprobada por el Congreso de San Luis Potosí, la cual obliga a los partidos a postular exclusivamente mujeres a la gubernatura en el proceso electoral de 2027.

“Estas disposiciones permiten que los partidos fijen condiciones a las candidaturas, pero omiten a las personas candidatas independientes, quienes pueden postularse sin distinción de género”, puntualizó.

El Diputado recordó a Luisa María Alcalde Luján, presidenta nacional de Morena, quien recientemente criticó la "Ley Esposa" de San Luis Potosí y advirtió que emprenderán acciones de inconstitucionalidad para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronuncie al respecto.