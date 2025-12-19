Las personas que son beneficiarias de alguno de los Programas para el Bienestar suelen ser blanco de estafadores que buscan robar su información, advirtieron las autoridades.

Ciudad de México, 19 de diciembre (SinEmbargo).- Si eres una de las personas que reciben alguna de las pensiones o apoyos que entregan los Programas para el Bienestar y te prometieron recibir un aguinaldo a cambio de tu información no te dejes engañar, ya que se trata de un fraude.

Los programas implementados por la Secretaría de Bienestar del Gobierno federal tienen el objetivo de entregar una ayuda monetaria a población más vulnerable, cómo las personas adultas mayores, quienes padecen alguna discapacidad o a las hijas e hijos de madres solteras trabajadoras.

Las autoridades han alertado en varias ocasiones que la población que es beneficiaria de estos apoyos suele ser blanco de estafadores y ciberdelincuentes que buscan engañarlos con la promesa de beneficios adicionales que son falsos, esto con el propósito de robar su información personal o bancaria.

😱 ¿Te ofrecen un aguinaldo a nombre de algún Programa para el Bienestar? ¡Es FALSO! 👉 Los Programas para el Bienestar no ofrecen pagos adicionales a cambio de información tuya ni de nada. ❌ Infórmate en: https://t.co/dF1SgkaJzm pic.twitter.com/SCNqAVLWXn — Programas para el Bienestar (@apoyosbienestar) December 18, 2025

¿Los beneficiarios de los Programas de Bienestar reciben aguinaldo?

La Secretaría de Bienestar recordó que las beneficiarias y beneficiarios de los apoyos que otorgan los Programas del Bienestar no reciben aguinaldo al final del año, esto debido a que se trata de una prestación laboral que entregan los patrones a sus trabajadoras y trabajadores.

Por lo anterior, la dependencia alertó a las personas para que no hagan caso si reciben algún mensaje a través de redes sociales, correo electrónico o mensaje de texto en el que les ofrecen una ayuda monetaria adicional a cambio de que proporcionen su información personal, ya que esto se trata de una estafa.

Es importante mencionar que los delincuentes suelen recurrir a este tipo de prácticas para engañar a sus víctimas para que entreguen sus datos personales o información bancaria, la cual utilizan para cometer delitos como robo de identidad o fraudes bancarios.

Para evitar ser víctima de un fraude para robar sus datos personales, la Secretaría de Bienestar recordó a todas las beneficiarias y beneficiarios de programas sociales que sólo debe confiar en la información que es difundida en los sitios web y cuentas de redes oficiales de la dependencia.