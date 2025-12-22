La 4T encontró una fórmula económica exitosa para abatir la pobreza: Ariadna Montiel

En entrevista con "Los Periodistas", Ariadna Montiel, afirmó que la 4T logró una fórmula económica efectiva para reducir la pobreza al combinar aumento al salario, programas sociales convertidos en derechos y una entrega directa de apoyos, lo que aseguró ya se refleja en una disminución histórica de la desigualdad en México.

Ciudad de México, 19 de diciembre (SinEmbargo).- La Secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, aseguró que la Cuarta Transformación (4T) consolidó una fórmula económica eficaz para reducir la pobreza y la desigualdad al convertir los apoyos sociales en derechos constitucionales, elevar el salario y articular la inversión pública con el empleo.

En entrevista en el programa de "Los Periodistas", el cual se transmite los domingos por Canal 11, la funcionaria sostuvo que los resultados que ha tenido el Gobierno son medibles pues millones de personas salieron de la pobreza y el país es hoy menos desigual.

Montiel, quien asumió la titularidad de la Secretaría en enero de 2022 tras la pandemia y ha dado continuidad a las políticas sociales hasta el inicio del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que se trata de un cambio de proyecto de nación.

“Hoy hablamos de una política de Estado en materia de bienestar y no solo de programas sociales. El eje central es mirar a la gente más desprotegida y combatir de manera directa la pobreza”, explicó.

Ante las críticas de la oposición, que acusan a Morena de construir una base política a partir de dádivas, la Secretaria subrayó una diferencia estructural con el pasado.

“Plantear los programas de bienestar como un derecho del pueblo de México elimina cualquier pretensión de coacción; son un derecho constitucional”. Recordó que antes los padrones eran desorganizados y opacos, mientras que ahora son públicos y transparentes, además de que la entrega de recursos es directa y sin intermediarios.

Uno de los pilares de esta transformación, dijo, fue la creación del Banco del Bienestar, que permitió al Estado asumir la dispersión de los apoyos.

“Este año dispersamos cerca de 900 mil millones de pesos y el próximo será un billón”, detalló Montiel. Con esta infraestructura, añadió, no se cobran comisiones a los beneficiarios y el dinero público permanece en manos del propio gobierno, a diferencia de antes, cuando descansaba temporalmente en la banca privada.

En cuanto a los montos, la secretaria contrastó los apoyos actuales con los de administraciones anteriores. La pensión para adultos mayores, que en el sexenio de Felipe Calderón era de mil pesos bimestrales y excluía a jubilados del ISSSTE y del Seguro Social, apenas tuvo incrementos con Enrique Peña Nieto.

“Con el Presidente López Obrador se duplicó al inicio y se estableció un plan de aumentos permanentes. Hoy, con seis mil pesos bimestrales, el monto se multiplicó por cinco”, señaló.

Los efectos, dijo, se reflejan en los indicadores. El coeficiente de Gini, que mide la desigualdad, muestra una reducción.

“Los pobres son menos pobres. Aunque los ricos incrementaron ingresos, el crecimiento fue mayor en los sectores de menores recursos”. Tras la pandemia, agregó, los grandes capitales se recuperaron, pero la política social evitó que millones quedaran rezagados. “No se trata de expropiar a nadie, sino de que todos cumplan su responsabilidad tributaria”.

De acuerdo con Montiel, entre 5.5 y casi 7 millones de personas salieron de la pobreza en el periodo reciente. En 2023, la pobreza multidimensional se ubicó en 29.6 por ciento.

“De las seis carencias sociales, mejoramos en cinco. En salud debemos profundizar, por eso la presidenta implementó Salud Casa por Casa para adultos mayores y personas con discapacidad”, explicó.

Montiel resaltó la importancia de que las personas paguen sus impuestos, pues de esta amanera se obtienen los recursos necesarios para poder sostener los programas sociales.

“Es sostenible porque hay convicción y porque, mientras todos paguen impuestos, hay recursos. Además, es una obligación constitucional mantener el valor real de los programas”. A ello se suma el compromiso de incrementar el salario mínimo cada año y complementarlo con los programas de bienestar para proteger a la población ante la volatilidad del ingreso.

Montiel rechazó el “malinchismo” que suele demeritar proyectos de izquierda y, tras su participación en la Cumbre Mundial de Desarrollo Social de la ONU, afirmó que México tiene motivos para sentirse orgulloso.

“Nuestra fórmula salario al alza, bienestar y inversión pública ha demostrado que es posible crecer con justicia social”, concluyó.