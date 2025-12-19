María Amparo Casar representa al foxismo, no a la lucha anticorrupción

"Muchas veces, las personas evaluadas en, por ejemplo, las "mañaneras", no son asépticos ciudadanos que dicen luchar contra la corrupción, sino personajes con un pasado no muy halagüeño, y que han pertenecido y aún pertenecen a grupos de poder sumamente cuestionables. Ése es el caso de la señora María Amparo Casar, y hay que decirlo con firmeza: describir a esta persona como "periodista crítica" y suponer que ésa es la razón por la que se le investiga hoy desde la FGR, no es un argumento, es un vil chantaje".