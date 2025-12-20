Sheinbaum entrega en Texcoco 4 trenes de repavimentación para el oriente del Edomex

El Gobierno de México invierte además en iluminación, suministro de agua potable, construcción de escuelas, centros de salud y vivienda en beneficio de unos 10 millones de mexiquenses.

Ciudad de México, 19 de diciembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo formalizó este viernes la entrega de cuatro trenes de pavimentación para los municipios de Chalco, Chimalhuacán, Tlalnepantla y Valle de Chalco, Estado de México (Edomex) en el marco del Plan Integral del Oriente del Estado de México.

“Decidimos hacer este programa estratégico del Oriente del Estado de México y tiene el objetivo de mejorar todos los servicios públicos: iluminación, bacheo, repavimentación, agua, drenaje y al mismo tiempo educación, centros de salud y vivienda. Para la repavimentación, estas máquinas van a hacer muchísimo, miren, un kilómetro diario y realmente con esto se hace todo, no necesitan ningún equipo adicional. Entonces la repavimentación se cumple con esto y con el buen trabajo que hacen todas y todos nuestros presidentes municipales”, anunció la mandataria desde Texcoco, Edomex.

Plan Integral para el Oriente del Estado de México. Texcoco, Estado de México https://t.co/ITxQTmIGtm — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) December 19, 2025

Sheinbaum explicó que la maquinaria entregada a los municipios cuenta con tecnología de última generación y permitirán acelerar los trabajos en la vía pública así como dotar de mayor eficacia técnica la repavimentación.

La Presidenta recordó que el Plan Integral del Oriente del Estado de México tiene el objetivo de mejorar los servicios públicos en los 10 municipios que comprenden esta zona en beneficio de 10 millones de habitantes.

Los municipios beneficiados con la maquinaria para la repavimentación son: Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco.

En su intervención, la titular del Poder Ejecutivo hizo un adelanto de las próximas obras pendientes de su Administración en materia de mejoramiento de vialidades e infraestructura pública.

Como parte de este programa, Sheinbaum Pardo anunció que próximamente se llevará a cabo el Bachetón, cuya finalidad es ampliar la reconstrucción de carreteras federales en el país. Asimismo, dijo que se ampliará la ruta del Trolebús hasta Ixtapaluca y celebró la pavimentación del Periférico Oriente a cargo del Gobierno del Edomex para conectar el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM), con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Por su parte, el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina, informó que para la adquisición de los 10 trenes de pavimentación se invirtieron 450 millones de pesos (mdp) y destacó que seis ya iniciaron operaciones en los municipios de Chicoloapan, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Ixtapaluca, Texcoco y La Paz.

En mi querido #Texcoco recibimos a nuestra Presidenta @Claudiashein para la entrega de 4 Trenes de Pavimentación a los municipios de #Chalco, #ValleDeChalco, #Tlalnepantla, y #Chimalhuacán.

Con esta entrega queda completo el paquete de los 10 trenes previstos para esta importante… pic.twitter.com/NeCNyFE08h — Delfina Gómez A. (@delfinagomeza) December 19, 2025

Las y los alcaldes de Valle de Chalco, Alan Velasco Agüero; de Chimalhuacán, Xóchitl Flores Jiménez; de Chalco, Abigail Sánchez Martínez y de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz, agradecieron la entrega de este equipo a la Presidenta y refrendaron su compromiso para darle el mejor uso y trabajar en coordinación con el Gobierno de México.

La Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, agradeció la tercera entrega de estos trenes de pavimentación, con lo que se cumplió el compromiso establecido por la Presidenta de México en este primer año.

El Plan Integral para la Zona Oriente del Edomex, presentado por la Presidenta Claudia Sheinbaum y que contempla una inversión de más de 75 mil millones de pesos, buscará cubrir una deuda histórica con municipios importantes parte de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Son demarcaciones con problemas urgentes por atender, como seguridad, movilidad, agua potable y drenaje, hasta salud y educación.