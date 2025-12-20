Sheinbaum entrega en Texcoco 4 trenes de repavimentación para el oriente del Edomex

Redacción/SinEmbargo

19/12/2025 - 7:02 pm

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo formalizó este viernes la entrega de cuatro trenes de pavimentación para cuatro municipios del Estado de México.

El Gobierno de México invierte además en iluminación, suministro de agua potable, construcción de escuelas, centros de salud y vivienda en beneficio de unos 10 millones de mexiquenses.

Ciudad de México, 19 de diciembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo formalizó este viernes la entrega de cuatro trenes de pavimentación para los municipios de Chalco, Chimalhuacán, Tlalnepantla y Valle de Chalco, Estado de México (Edomex) en el marco del Plan Integral del Oriente del Estado de México.

“Decidimos hacer este programa estratégico del Oriente del Estado de México y tiene el objetivo de mejorar todos los servicios públicos: iluminación, bacheo, repavimentación, agua, drenaje y al mismo tiempo educación, centros de salud y vivienda. Para la repavimentación, estas máquinas van a hacer muchísimo, miren, un kilómetro diario y realmente con esto se hace todo, no necesitan ningún equipo adicional. Entonces la repavimentación se cumple con esto y con el buen trabajo que hacen todas y todos nuestros presidentes municipales”, anunció la mandataria desde Texcoco, Edomex.

Sheinbaum explicó que la maquinaria entregada a los municipios cuenta con tecnología de última generación y permitirán acelerar los trabajos en la vía pública así como dotar de mayor eficacia técnica la repavimentación.

La Presidenta recordó que el Plan Integral del Oriente del Estado de México tiene el objetivo de mejorar los servicios públicos en los 10 municipios que comprenden esta zona en beneficio de 10 millones de habitantes.

Los municipios beneficiados con la maquinaria para la repavimentación son: Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo formalizó este viernes la entrega de cuatro trenes de pavimentación para cuatro municipios del Estado de México.
Los trenes entregados cuentan con tecnología de última generación. Foto: Presidencia

En su intervención, la titular del Poder Ejecutivo hizo un adelanto de las próximas obras pendientes de su Administración en materia de mejoramiento de vialidades e infraestructura pública.

Como parte de este programa, Sheinbaum Pardo anunció que próximamente se llevará a cabo el Bachetón, cuya finalidad es ampliar la reconstrucción de carreteras federales en el país. Asimismo, dijo que se ampliará la ruta del Trolebús hasta Ixtapaluca y celebró la pavimentación del Periférico Oriente a cargo del Gobierno del Edomex para conectar el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM), con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Por su parte, el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina, informó que para la adquisición de los 10 trenes de pavimentación se invirtieron 450 millones de pesos (mdp) y destacó que seis ya iniciaron operaciones en los municipios de Chicoloapan, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Ixtapaluca, Texcoco y La Paz.

Las y los alcaldes de Valle de Chalco, Alan Velasco Agüero; de Chimalhuacán, Xóchitl Flores Jiménez; de Chalco, Abigail Sánchez Martínez y de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz, agradecieron la entrega de este equipo a la Presidenta y refrendaron su compromiso para darle el mejor uso y trabajar en coordinación con el Gobierno de México.

La Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, agradeció la tercera entrega de estos trenes de pavimentación, con lo que se cumplió el compromiso establecido por la Presidenta de México en este primer año.

El Plan Integral para la Zona Oriente del Edomex, presentado por la Presidenta Claudia Sheinbaum y que contempla una inversión de más de 75 mil millones de pesos, buscará cubrir una deuda histórica con municipios importantes parte de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Son demarcaciones con problemas urgentes por atender, como seguridad, movilidad, agua potable y drenaje, hasta salud y educación.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo formalizó este viernes la entrega de cuatro trenes de pavimentación para cuatro municipios del Estado de México.
La Presidenta detalló que esta maquinaria atenderá a 10 municipios de la entidad. Foto: Presidencia

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Francisco Ortiz Pinchetti

Don Manuelito

"Durante décadas fue la memoria viva de un barrio que se resiste a perder su fisonomía de...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Claudia, entre Trump y Maduro

"Aunque quisiera, y aún suponiendo que el corazón de Sheinbaum esté con Maduro, como Jefa del Estado...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

Tres mujeres, un mismo pacto de impunidad

"Estos tres casos son expresión de un mismo patrón de violencia contra mujeres que incomodan o que...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

Un fantasma recorre México, el fantasma de Lucas Alamán

"La tentación centralizadora que hoy se presenta como novedad pragmática tiene ahí su linaje intelectual: la convicción...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Amparo Casar representa al foxismo, no a la lucha anticorrupción
Por Héctor Alejandro Quintanar

María Amparo Casar representa al foxismo, no a la lucha anticorrupción

El gringo pirata, asesino y ladrón
Por Pedro Mellado Rodríguez

El gringo pirata, asesino y ladrón

La doctrina y el corolario no son tales
Por Lorenzo Meyer

La doctrina y el corolario no son tales

Grandeza de López Obrador
Por Fabrizio Mejía Madrid

Grandeza de López Obrador

¿Podría ganar la extrema derecha en México?
Por Juan Carlos Monedero

¿Podría ganar la extrema derecha en México?

México toma distancia de China
Por Mario Campa

México toma distancia de China

Vientos tejocoteros
Por Óscar de la Borbolla

Vientos tejocoteros

Amparo Casar: Persecución o fraude
Por Álvaro Delgado Gómez

Amparo Casar: Persecución o fraude

Amparo Casar, Pemex y la casta dorada
Por Ana Lilia Pérez

Amparo Casar, Pemex y la casta dorada

Pedro Haces. Episodios.
Por Alejandro Páez Varela

Pedro Haces. Episodios.

El 56.1 por ciento de personas mayores de 75 años percibieron cambios en sus rutinas diarias tras las pandemia de COVID-19, según concluye una investigación.

El 56% de adultos mayores de 75 cambió rutinas tras pandemia, dice estudio en España

Un abuelo juega con su nieto en los columpios, esto durante el día del padre.

Los niños al cuidado de sus abuelos podrían tener un estado de salud más precario

Una investigación de la Universidad de Limerick, en Irlanda, reveló que los rasgos de personalidad pueden influir drásticamente en la longevidad.

Estudio relaciona personalidad y longevidad, y revela que los extrovertidos viven más

Tomar jugo de naranja diariamente ayuda a tu corazón.

¿El jugo de naranja es benéfico para el corazón? Un estudio reciente así lo sugiere

Los alimentos ultraprocesados están cambiando las bacterias intestinales.

Bacterias intestinales están cambiando por el consumo de alimentos ultraprocesados

La tiroides es esencial para la regulación del metabolismo y afecta directamente a la producción de calor (termogénesis) y al consumo de oxígeno de las células.

Cansancio crónico y falta de concentración podrían indicar problemas en la tiroides

Un estudio de la Universidad de Michigan reveló que los adultos mayores expuestos a desastres naturales presentan un aumento en el riesgo de mortalidad.

Desastres naturales impactan a largo plazo en mortalidad de adultos mayores: estudio

La Generación Z es cada vez más escéptica sobre su capacidad para cambiar el mundo, según una investigación de la Universidad Estatal de Montclair.

La Generación Z ve el mundo como un lugar aterrador y estos son los factores de ello

El moco verde no aparece por arte de magia, ni es un diagnóstico automático de una infección bacteriana. Su color tiene un origen químico muy concreto.

¿Tienes moco verde? Especialista aclara si es señal de alarma y por qué son de color

El Gobierno de México cobrará a partir de enero del próximo año al menos 51 mil mdp a Grupo Salinas, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, informó el SAT.
1

Grupo Salinas debe 51 mil millones para enero: SAT. Salinas Pliego pide "por escrito"

Elementos de la SSC-CdMx y la Fiscalía General de Justicia (FGJ-CdMx) capitalina aseguraron este jueves una tonelada y media de autopartes en tres alcaldías.
2

Autoridades de la CdMx catean 7 inmuebles y aseguran 1.5 toneladas de autopartes

FOTOS: Archivos de Epstein se abren y ¡vualá!, Clinton disfruta jacuzzi con una mujer
3

FOTOS ¬ Clinton en jacuzzi. Mick Jagger, Michael Jackson. Y Epstein: sueltan archivos

4

La FGR de Gertz congeló investigación de Gallardo. Morena en SLP pide reabrirla

José Antonio Quintana Fernández, uno de los fundadores y el segundo jefe general de la organización secreta El Yunque, murió este jueves en Puebla.
5

José Antonio Quintana, fundador de El Yunque, muere en Puebla; ultraderecha le llora

La Presidenta Claudia Sheinbaum destacó que, según datos del Banco Mundial (BM), México por primera vez tiene más personas en la clase media que en la pobreza.
6

Por primera vez en México hay más clase media (39.6%) que pobres (21.7%), destaca CSP

Donald Trump no descartó que Estados Unidos vaya a una guerra con Venezuela, pero no dio detalles de cómo se llevarían a cabo las primeras fases del conflicto.
7

Trump no descarta guerra con Venezuela; Maduro "sabe exactamente lo que quiero", dice

La defensa de Genaro García Luna apeló la sentencia contra el exfuncionario en Nueva York, actualmente recluido en una prisión de máxima seguridad en Colorado.
8

García Luna apela su sentencia en NY; defensa denuncia violación del debido proceso

DIF Tamaulipas
9

Abuelita abandonada en silla de ruedas en Matamoros es identificada; DIF la resguarda

María Amparo Casar representa al foxismo, no a la lucha anticorrupción
10

María Amparo Casar representa al foxismo, no a la lucha anticorrupción

El Congreso de Hidalgo prepara una iniciativa de reforma para que la próxima gubernatura de la entidad, en 2028, recaiga exclusivamente en una mujer.
11

Hidalgo busca su propia "Ley Esposa"; Monreal plantea regular paridad en candidaturas

En su testimonio, Cabot relató el impacto personal, familiar y profesional que tuvo la difusión masiva del video grabado durante el evento, el cual desató una ola de señalamientos, acoso y amenazas en su contra.
12

"Ha habido tanta oscuridad desde entonces": Mujer del #ColdPlayGate narra su tormento

Las autoridades detuvieron a "Delta 1", un líder del CJNG, en Jalisco y desmantelaron un laboratorio clandestino usado para la elaboración de drogas en Durango.
13

Autoridades detienen a "Delta 1" en Jalisco y desmantelan narcolaboratorio en Durango

VIDEO ¬ Mujer sufre asalto tras retirar 70 mil pesos en Ecatepec
14

VIDEO ¬ Mujer sufre asalto tras retirar 70 mil pesos en Ecatepec; indagan al banco

Si eres beneficiario de alguno de los Programas para el Bienestar y te prometieron aguinaldo a cambio de tu información no te dejes engañar, ya que es fraude.
15

¿Te ofrecen un aguinaldo a nombre de algún Programa para el Bienestar? ¡Es FALSO!

EU lanza ataque masivo contra ISIS en Siria
1

EU lanza ataque masivo contra ISIS en Siria tras asesinato de 3 estadounidenses

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo formalizó este viernes la entrega de cuatro trenes de pavimentación para cuatro municipios del Estado de México.
2

Sheinbaum entrega en Texcoco 4 trenes de repavimentación para el oriente del Edomex

El Congreso de Hidalgo prepara una iniciativa de reforma para que la próxima gubernatura de la entidad, en 2028, recaiga exclusivamente en una mujer.
3

Hidalgo busca su propia "Ley Esposa"; Monreal plantea regular paridad en candidaturas

Si eres beneficiario de alguno de los Programas para el Bienestar y te prometieron aguinaldo a cambio de tu información no te dejes engañar, ya que es fraude.
4

¿Te ofrecen un aguinaldo a nombre de algún Programa para el Bienestar? ¡Es FALSO!

La junta del Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas votó pasado el 18 de diciembre el cambio de nombre de la institución a Centro Trump-Kennedy.
5

El Centro Kennedy cambia de nombre a Trump-Kennedy, pese a preocupaciones legales

José Antonio Quintana Fernández, uno de los fundadores y el segundo jefe general de la organización secreta El Yunque, murió este jueves en Puebla.
6

José Antonio Quintana, fundador de El Yunque, muere en Puebla; ultraderecha le llora

FOTOS: Archivos de Epstein se abren y ¡vualá!, Clinton disfruta jacuzzi con una mujer
7

FOTOS ¬ Clinton en jacuzzi. Mick Jagger, Michael Jackson. Y Epstein: sueltan archivos

Las autoridades detuvieron a "Delta 1", un líder del CJNG, en Jalisco y desmantelaron un laboratorio clandestino usado para la elaboración de drogas en Durango.
8

Autoridades detienen a "Delta 1" en Jalisco y desmantelan narcolaboratorio en Durango

La CIDH condenó al Estado mexicano por el feminicidio de Lilia Alejandra García Andrade en 2001, en Ciudad Juárez.
9

La CIDH condena a México por el feminicidio de Lilia Alejandra García Andrade en 2001

La defensa de Genaro García Luna apeló la sentencia contra el exfuncionario en Nueva York, actualmente recluido en una prisión de máxima seguridad en Colorado.
10

García Luna apela su sentencia en NY; defensa denuncia violación del debido proceso

El Secretario de Estado Marco Rubio aseguró que el Gobierno de México hace más que "jamás en su historia" en temas de seguridad, y elogió la cooperación con EU.
11

Rubio elogia al Gobierno de México: "Hace más que jamás en su historia en seguridad"

El Gobierno de México cobrará a partir de enero del próximo año al menos 51 mil mdp a Grupo Salinas, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, informó el SAT.
12

Grupo Salinas debe 51 mil millones para enero: SAT. Salinas Pliego pide “por escrito”