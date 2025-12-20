Autoridades de Sinaloa investigan intoxicación de 40 niños en guardería de Guasave

Las autoridades locales confirmaron que se llevarán a cabo inspecciones exhaustivas en los protocolos de higiene y manejo de alimentos de "Mi Casita" en los próximos días.

Ciudad de México, 19 de diciembre (SinEmbargo).- Autoridades estatales informaron este viernes que al menos 40 menores resultaron intoxicados en una guardería infantil subrogada del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el municipio de Guasave, Sinaloa, aparentemente por ingerir alimentos en mal estado.

De acuerdo con los testimonios de las madres y padres de familia, los menores comenzaron a presentar síntomas desde el pasado 16 de diciembre con cuadros severos de vómito, diarreas (algunos con sangre), mareos, deshidratación y fiebres que superaron los 39 grados.

La situación obligó al traslado de 17 de estos al área de urgencias de la Clínica 32 del IMSS para su atención médica, pues madres y padres refirieron que el estado de sus hijas e hijos era delicado. De este grupo, siete requirieron hospitalización inmediata y, hasta el último informe, cuatro permanecen bajo observación médica en estado estable.

Un grupo de madres denunció ante medios de comunicación locales de que además de la posible contaminación en la comida, otor factor que pudo haber propiciado la infección es un brote de aguas negras justo frente a las instalaciones de la guardería, lo que pudo haber contribuido a la propagación de bacterias.

Macario Castro Gaxiola, director de Protección Civil en Guasave, informó que las primeras indagatorias apuntan a una infección bacteriana derivada del consumo de alimentos en mal estado. Sin embargo, refirió que la instancia que precisará las causas del incidente será la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris).

Esta dependencia tomó control del caso para realizar los peritajes técnicos y determinar las causas exactas del brote de gastroenteritis que ocasionó la enfermedad en los infantes.

Castro Gaxiola afirmó que en los próximos días se llevarán a cabo inspecciones sanitarias en la guardería “Mi Casita” de Guasave para evaluar las condiciones de higiene en dichas instalaciones, así como los protocolos en el manejo de los alimentos.

Asimismo, autoridades de la entidad emitieron una alerta a las estancias infantiles de la zona, instándolas a extremar precauciones por esta situación. El resto de los niños afectados se recupera en sus hogares bajo monitoreo médico, a la espera de que los dictámenes oficiales de la Coepris determinen las causas del brote tóxico y se deslinden responsabilidades.